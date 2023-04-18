Суд обязал мэрию Новосибирска приобрести 670 снегоуборочных машин — сколько в итоге купили

За зиму 2022–2023 годов мэрия Новосибирска купила в 10 раз меньше снегоуборочной техники, чем ее обязал суд. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС рассказал прокурор города Роман Сивак.
— Суд обязал мэрию приобрести 670 единиц снегоуборочной техники, мэрия обжаловала это решение в областном суде. Тем не менее реакция есть, мэрия приобретает за счет бюджетных средств эту технику. В этом году больше 50 единиц было приобретено, — рассказал Роман Сивак.
Помимо этого, по словам прокурора Новосибирска, ведомство обязало мэрию выделить 40 миллионов рублей на заключение контрактов с девятью организациями, имеющими специальную технику, чтобы они тоже участвовали в уборке снега.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что в областном суде отменили решение Центрального районного суда в связи с процессуальными нарушениями, дело вернули в первую инстанцию на новое рассмотрение.
НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, сколько именно снегоуборочных машин купил муниципалитет и почему не исполняет решения суда.
В ноябре 2022 года прокуратура Новосибирской области выявила более 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на дорогах города. По результатам проверки надзорного ведомства на директоров ДЭУ возбудили 8 административных дел. К концу января 2023-го город завалило так основательно, что губернатор Новосибирской области поручил на время перебросить технику, которая должна убирать региональные дороги, в Новосибирск и позаимствовать машины у строителей.