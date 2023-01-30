Мобилизацию техники для уборки снега объявили в Новосибирске — ее планируется взять у строителей

В Новосибирской области планируется мобилизовать дорожную технику для уборки снега — городу должны помочь областные службы, а также планируется попросить экскаваторы и самосвалы у строителей. Об этом стало известно сегодня,
С докладом выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— В связи с обильными снегопадами в Новосибирске всю прошлую неделю коммунальные службы занимались основной проблемой — уборкой дорог и вывозом снега с территории города. Ежесуточно работает от 400 до 500 единиц техники. Из них 111 привлеченной техники и не только собственной ДЭУ. За неделю вывезено более 140 тысяч кубометров, — поделился цифрами мэр. — Дано поручение проводить контроль, и будут подвергаться наказанию те организации, которые не содержат надлежащим образом свои территории.
Он отметил, что снегопады ожидаются всю неделю. Губернатор в итоге поручил областным службам помочь городу:
— И на этой неделе поручаю Костылевскому (министру транспорта НСО) оказать помощь городу Новосибирску — техникой и силами.
Костылевский в свою очередь ответил, что на региональных дорогах тоже нужно чистить снег и ему нужно два дня, чтобы «разгрестись» с ними.
— Придется более оперативно действовать и сегодня решение принять, — настоял на своем Андрей Травников. — Понятно, что региональные дороги тоже нужно расчищать. Посмотрите, на некоторых региональных дорогах интенсивность движения не в пример ниже, чем на основных трассах города Новосибирска. Может, имеет смысл на два дня снизить темпы уборки на региональных дорогах, но столице помочь. Поручаю принять решение сегодня.
Поручение получил и Алексей Колмаков, министр строительства НСО.
— Поручаю Костылевскому и Колмакову провести переговоры, чтобы технику мобилизовать для вывоза снега. Понятно, что у строителей сезон круглогодичный, но земляные работы преимущественно летом проводятся, поэтому экскаваторы и самосвалы свободные наверняка есть. Пусть помогут, — добавил губернатор.
Мы ведем сегодня онлайн-трансляцию с улиц Новосибирска, которые накрыла стихия.