Мобилизацию техники для уборки снега объявили в Новосибирске — ее планируется взять у строителей

С докладом выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— В связи с обильными снегопадами в Новосибирске всю прошлую неделю коммунальные службы занимались основной проблемой — уборкой дорог и вывозом снега с территории города. Ежесуточно работает от 400 до 500 единиц техники. Из них 111 привлеченной техники и не только собственной ДЭУ. За неделю вывезено более 140 тысяч кубометров, — поделился цифрами мэр. — Дано поручение проводить контроль, и будут подвергаться наказанию те организации, которые не содержат надлежащим образом свои территории.