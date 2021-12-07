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В Новосибирске новогодние елки и пихты подорожали в 1,5–2 раза, хотя их качество в среднем ухудшилось

Качество недорогих елок и пихт на порядок ниже прошлогодних. Втрое выросли цены на пихтовое масло

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Год назад на этом базаре можно было приобрести елку за 700 рублей, сейчас цены стартуют от 1200 рублей.

Год назад на этом базаре можно было приобрести елку за 700 рублей, сейчас цены стартуют от 1200 рублей.

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В Новосибирске и области начали открываться елочные базары. Торгуют на них только пихтами, хотя покупатели и продавцы зачастую называют их елками. В этом году цены на них неприятно удивят горожан. Корреспондент НГС узнал, на сколько подорожают новогодние деревья и каковы причины ощутимого скачка цен.

Одним из первых открывшихся елочных базаров в Новосибирске стала точка на Станиславском жилмассиве. Сейчас в ассортименте представлены лишь самые дешевые пихты, при этом цена на них подскочила почти в два раза по сравнению с прошлым годом: 1200 рублей за штуку, в 2020-м такие деревья продавались за 700.

— Цены на большие и пушистые деревья, которые тут вскоре появятся, тоже будут выше минимум на 50% больше прошлогодних. Закупочные цены выросли, ничего не поделаешь, — сказал НГС сотрудник базара.

Выбор пихт за 1200 рублей на базаре на ул. Станиславского, мягко говоря, скудный

Выбор пихт за 1200 рублей на базаре на ул. Станиславского, мягко говоря, скудный

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Удорожание пихт для покупателей в 1,5–2 раза редакции подтвердили представители еще нескольких елочных базаров в Новосибирске. Так, представитель компании «Братья Елкины», ежегодно торгующей пихтами в Новосибирске и Бердске, Алексей Родыгин объяснил причины такого роста большим спросом на пихтовое масло и ограничениями для заготовителей елок.

— В этом году контролирующие органы начали активно прижимать заготовителей, выделять им существенно меньше делян. В конечном счете это правильно: зачастую люди получают деляну, а саму заготовку осуществляют неподалеку, чтобы за собой не убирать и не высаживать новые саженцы, как этого требует закон. Другая причина — взлетела цена на пихтовое масло, в том году литр продавался за 800 рублей, в этом — за 2500 и выше. Поэтому многие попросту переключились на масло: для него не важен внешний вид деревьев, с этим проще, самих елочников стало на порядок меньше именно поэтому: многие перешли в эту отрасль, — объяснил спикер.

Представитель другого елочного базара на условиях анонимности сообщил НГС, что в этом году оптовики столкнулись с тем, что заготовители стали откладывать себе все мало-мальски пушистые экземпляры пихт из низшей ценовой категории.

— Раньше при покупке больших партий среди них обязательно присутствовали прекрасные экземпляры. Сейчас их заранее сортируют, откладывая самые красивые. Потом уже продают их отдельно втридорога. Поясняю: если раньше въедливый покупатель мог обойти несколько базаров и выбрать хорошую пихту из низшего ценового сегмента, то сейчас такая возможность сводится на нет, — объясняет сотрудник елочного базара.

В Новосибирске до конца декабря будут работать 33 елочных базара. Их откроют во всех районах города. Посмотрите на карте, где они появятся.

Ранее НГС рассказывал, за сколько можно было приобрести елку в прошлом году, — читайте об этом в нашем материале.

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