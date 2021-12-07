В Новосибирске новогодние елки и пихты подорожали в 1,5–2 раза, хотя их качество в среднем ухудшилось

В Новосибирске и области начали открываться елочные базары. Торгуют на них только пихтами, хотя покупатели и продавцы зачастую называют их елками. В этом году цены на них неприятно удивят горожан. Корреспондент НГС узнал, на сколько подорожают новогодние деревья и каковы причины ощутимого скачка цен.
Одним из первых открывшихся елочных базаров в Новосибирске стала точка на Станиславском жилмассиве. Сейчас в ассортименте представлены лишь самые дешевые пихты, при этом цена на них подскочила почти в два раза по сравнению с прошлым годом: 1200 рублей за штуку, в
— Цены на большие и пушистые деревья, которые тут вскоре появятся, тоже будут выше минимум на 50% больше прошлогодних. Закупочные цены выросли, ничего не поделаешь, — сказал НГС сотрудник базара.
Удорожание пихт для покупателей в 1,5–2 раза редакции подтвердили представители еще нескольких елочных базаров в Новосибирске. Так, представитель компании «Братья Елкины», ежегодно торгующей пихтами в Новосибирске и Бердске, Алексей Родыгин объяснил причины такого роста большим спросом на пихтовое масло и ограничениями для заготовителей елок.
— В этом году контролирующие органы начали активно прижимать заготовителей, выделять им существенно меньше делян. В конечном счете это правильно: зачастую люди получают деляну, а саму заготовку осуществляют неподалеку, чтобы за собой не убирать и не высаживать новые саженцы, как этого требует закон. Другая причина — взлетела цена на пихтовое масло, в том году литр продавался за 800 рублей, в этом — за 2500 и выше. Поэтому многие попросту переключились на масло: для него не важен внешний вид деревьев, с этим проще, самих елочников стало на порядок меньше именно поэтому: многие перешли в эту отрасль, — объяснил спикер.
Представитель другого елочного базара на условиях анонимности сообщил НГС, что в этом году оптовики столкнулись с тем, что заготовители стали откладывать себе все мало-мальски пушистые экземпляры пихт из низшей ценовой категории.
— Раньше при покупке больших партий среди них обязательно присутствовали прекрасные экземпляры. Сейчас их заранее сортируют, откладывая самые красивые. Потом уже продают их отдельно втридорога. Поясняю: если раньше въедливый покупатель мог обойти несколько базаров и выбрать хорошую пихту из низшего ценового сегмента, то сейчас такая возможность сводится на нет, — объясняет сотрудник елочного базара.
В Новосибирске до конца декабря будут работать 33 елочных базара. Их откроют во всех районах города. Посмотрите на карте, где они появятся.
Ранее НГС рассказывал, за сколько можно было приобрести елку в прошлом году, — читайте об этом в нашем материале.