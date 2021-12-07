В Новосибирске новогодние елки и пихты подорожали в 1,5–2 раза, хотя их качество в среднем ухудшилось

В Новосибирске и области начали открываться елочные базары. Торгуют на них только пихтами, хотя покупатели и продавцы зачастую называют их елками. В этом году цены на них неприятно удивят горожан. Корреспондент НГС узнал, на сколько подорожают новогодние деревья и каковы причины ощутимого скачка цен.



Одним из первых открывшихся елочных базаров в Новосибирске стала точка на Станиславском жилмассиве. Сейчас в ассортименте представлены лишь самые дешевые пихты, при этом цена на них подскочила почти в два раза по сравнению с прошлым годом: 1200 рублей за штуку, в 2020-м такие деревья продавались за 700.

