10 запретов из-за коронавируса, которые по-прежнему действуют в Новосибирске

1. Ночные клубы и рестораны работают с ограничением в ночные часы

Предприятия общепита и ночные клубы не работают с 00:00 и до 08:00, исключение составляют общепиты, расположенные на вокзалах, в аэропортах и гостиницах. Постановление появилось на сайте правительства в конце октября — запрет на работу в ночные часы действует до сих пор.

2. Посещение спортивных соревнований ограничено

В Новосибирской области сократили число зрителей на стадионах с 50 до 30%. Такую меру приняли для того, чтобы снизить риск распространения ковида.

3. Студенты находятся на дистанционном обучении

Студенты новосибирских университетов с конца октября находятся на дистанционном обучении. До 6 февраля студенты точно будут продолжать учиться дистанционно.

— Пока нет уточненных рекомендаций от Минобрнауки по организации образовательного процесса во втором семестре, обсуждается смешанный формат обучения: выбор формата ведения занятий по конкретным дисциплинам институты и факультеты будут делать самостоятельно, в зависимости от специфики образовательной программы и эпидемиологической обстановки, — уточнили в пресс-службе НГУ.