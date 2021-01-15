10 запретов из-за коронавируса, которые по-прежнему действуют в Новосибирске

Новосибирские власти рассказали об ограничениях из-за коронавируса
Новосибирск постепенно вышел на плато после второй волны коронавируса. Во время новогодних праздников власти НСО опасались вспышки ковида, поэтому при необходимости были готовы вводить карантин по
1. Ночные клубы и рестораны работают с ограничением в ночные часы
Предприятия общепита и ночные клубы не работают с 00:00 и до 08:00, исключение составляют общепиты, расположенные на вокзалах, в аэропортах и гостиницах. Постановление появилось на сайте правительства в конце октября — запрет на работу в ночные часы действует до сих пор.
2. Посещение спортивных соревнований ограничено
В Новосибирской области сократили число зрителей на стадионах с 50 до 30%. Такую меру приняли для того, чтобы снизить риск распространения ковида.
3. Студенты находятся на дистанционном обучении
Студенты новосибирских университетов с конца октября находятся на дистанционном обучении. До 6 февраля студенты точно будут продолжать учиться дистанционно.
— Пока нет уточненных рекомендаций от Минобрнауки по организации образовательного процесса во втором семестре, обсуждается смешанный формат обучения: выбор формата ведения занятий по конкретным дисциплинам институты и факультеты будут делать самостоятельно, в зависимости от специфики образовательной программы и эпидемиологической обстановки, — уточнили в пресс-службе НГУ.
4. ЗАГСы работают с ограничениями
Вновь сократилось количество людей, которые могут присутствовать на регистрации брака. Согласно постановлению губернатора, до 31 марта будущие молодожены могут расписаться только в присутствии родителей. Во время церемонии необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
5. Частично приостановлено международное авиасообщение
Сейчас из Новосибирска летают регулярные рейсы в Турцию, Танзанию и ОАЭ. Также с 26 декабря стали выполняться чартерные рейсы по маршруту Новосибирск — Бангкок. Но с 23 января авиакомпания S7 прекратит рейсы из-за низкой нагрузки.
6. Действует масочный режим
Губернатор продлил режим повышенной готовности до 31 марта 2021 года включительно. Маски необходимо носить в общественном транспорте, торговых центрах и других общественных местах.
7. Запрещены массовые мероприятия
В регионе действует ограничение на массовые мероприятия. Поэтому в правительстве Новосибирской области настаивают на том, чтобы новосибирцы воздержались от купаний во время Крещения, чтобы не создавать массового скопления людей.
8. Детские лагеря
Детские оздоровительные лагеря продолжают функционировать в режиме баз отдыха.
— Мы ждем 1 февраля, когда якобы разрешат нашу деятельность, — говорит Андрей Данилков, председатель Фонда развития детских лагерей, член президиума межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху».
9. Закрыты детские площадки в ТРЦ
— Всё закрыто до тех пор, пока Травников не даст распоряжения, — кратко прокомментировали в ТРЦ «Сибирский Молл», затруднившись назвать хотя бы примерную дату, когда детские площадки вновь заработают.
10. Запрещены любые массовые мероприятия в школах
До 1 января 2022 года запрещено проводить любые массовые мероприятия в школах, спортивных организациях, специализированных учреждениях для несовершеннолетних.
— А также в организациях временного досуга детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов, — говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В первый рабочий день в новом году в России впервые обнаружили новый штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. В этой стране сейчас введены самые жесткие ограничения. Еще в прошлом году многие англичане не смогли отправиться на рождественские праздники за границу (а туристы — приехать в Великобританию), а сейчас стала недоступной даже поездка в расположенный в пяти минутах соседний городок. Мы поговорили с бывшей жительницей Новосибирска Лидией Малекшахи, которая сейчас живет в Англии, о том, как выглядит страна в состоянии полного локдауна. Читайте ее рассказ здесь.
Также НГС поговорил с вирусологом Сергеем Нетёсовым и узнал, как появились новые «британские» штаммы коронавируса, где уже идет третья волна, сильно ли мутирует вирус и что нужно для окончания пандемии.