«Хаотичной застройки не будет»: областной Минстрой прокомментировал продажу части военного городка

Развитие территории военного городка № 17 взял на личный контроль губернатор Новосибирской области. Об этом сегодня сообщил журналистам глава регионального Минстроя Иван Шмидт.



— Это достаточно емкая знаковая территория, к ней нужен подход, — отметил министр строительства. — Никакой хаотичной застройки не будет, все переговоры с ДОМ.РФ идут через правительство.



Ранее стало известно, что федеральное агентство ДОМ.РФ добавило в планы по продаже территорий в Новосибирске на 2021 год земельный участок в военном городке, которым сегодня владеет Минобороны России. В региональном департаменте имущественных и земельных отношений отметили, что правительство области не планирует участвовать в торгах. Впрочем, на участке действуют строгие ограничения по застройке.

