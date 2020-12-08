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Тема дняКак город потерял миллиарды долгов застройщиков

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«Хаотичной застройки не будет»: областной Минстрой прокомментировал продажу части военного городка

Вопрос под личный контроль взял губернатор

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Правительство пытается договориться с ДОМ.РФ о передаче военного городка региону

Правительство пытается договориться с ДОМ.РФ о передаче военного городка региону

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Правительство ведет переговоры о судьбе военного городка в Новосибирске

Развитие территории военного городка № 17 взял на личный контроль губернатор Новосибирской области. Об этом сегодня сообщил журналистам глава регионального Минстроя Иван Шмидт.

— Это достаточно емкая знаковая территория, к ней нужен подход, — отметил министр строительства. — Никакой хаотичной застройки не будет, все переговоры с ДОМ.РФ идут через правительство.

Ранее стало известно, что федеральное агентство ДОМ.РФ добавило в планы по продаже территорий в Новосибирске на 2021 год земельный участок в военном городке, которым сегодня владеет Минобороны России. В региональном департаменте имущественных и земельных отношений отметили, что правительство области не планирует участвовать в торгах. Впрочем, на участке действуют строгие ограничения по застройке.

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В сентябре губернатор провел совещание по концепции территории военного городка. Как сообщил Иван Шмидт, сейчас для территории готовят мастер-план и проект развития.

Ранее помощи в решении вопроса статуса военного городка у ДОМ.РФ просил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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ДОМ.РФМинстрой НСОвоенный городок
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