«Хаотичной застройки не будет»: областной Минстрой прокомментировал продажу части военного городка

Правительство ведет переговоры о судьбе военного городка в Новосибирске
Развитие территории военного городка
— Это достаточно емкая знаковая территория, к ней нужен подход, — отметил министр строительства. — Никакой хаотичной застройки не будет, все переговоры с ДОМ.РФ идут через правительство.
Ранее стало известно, что федеральное агентство ДОМ.РФ добавило в планы по продаже территорий в Новосибирске на 2021 год земельный участок в военном городке, которым сегодня владеет Минобороны России. В региональном департаменте имущественных и земельных отношений отметили, что правительство области не планирует участвовать в торгах. Впрочем, на участке действуют строгие ограничения по застройке.
В сентябре губернатор провел совещание по концепции территории военного городка. Как сообщил Иван Шмидт, сейчас для территории готовят мастер-план и проект развития.
Ранее помощи в решении вопроса статуса военного городка у ДОМ.РФ просил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.