Федералы решили продать часть Военного городка в Новосибирске — аукцион планируют провести в 2021 году

ДОМ.РФ запланировало продажу части Военного городка в Новосибирске
На сайте федерального агентства ДОМ.РФ появилась информация о планах по продаже территорий в Новосибирске в
Одним лотом на аукцион решили выставить шесть зданий площадью от 263 до 2289 квадратных метров и участок площадью
Территория находится рядом с жилым домом на Военной, 18. Как сообщили в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, часть зданий на самом участке — склад-ледник и 2 корпуса столовой — сегодня исследуют, чтобы решить, включать ли их в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Кроме того, участок расположен между двумя памятниками архитектуры — батальонными казармами
Покупатель участка сможет только реконструировать существующие здания без изменения габаритов и заниматься благоустройством и озеленением, а также строить подземные сооружения, если они не повлияют на памятники.
По концепции развития Военного городка, которую в сентябре чиновники разных уровней обсуждали на совещании с губернатором Новосибирской области, участок будет соседствовать с музеем «На страже мира».
Глава департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов на совещании отмечал, что в Минобороны согласны рассмотреть возможность передачи земель, но безвозмездной она не будет. Корреспондент НГС направила запрос в департамент с просьбой прокомментировать возможность выкупа территории властями.
Вопрос передачи территории построенного в начале прошлого века Военного городка новосибирские власти обсуждают с представителями Минобороны уже несколько лет. Год назад именно у ДОМ.РФ мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил помощи в этом.