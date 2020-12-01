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Федералы решили продать часть Военного городка в Новосибирске — аукцион планируют провести в 2021 году

На торги выставят участок между двумя казармами — памятниками архитектуры

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В перспективе старые казармы, столовые и прочие здания Военного городка должны составить туристический кластер с музеями

В перспективе старые казармы, столовые и прочие здания Военного городка должны составить туристический кластер с музеями

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ДОМ.РФ запланировало продажу части Военного городка в Новосибирске

На сайте федерального агентства ДОМ.РФ появилась информация о планах по продаже территорий в Новосибирске в 2021 году — среди участков территория в Военном городке.

Одним лотом на аукцион решили выставить шесть зданий площадью от 263 до 2289 квадратных метров и участок площадью 2,47 гектара. Начальная стоимость имущества еще не определена. Кадастровая стоимость земли — 25,5 миллиона рублей. По оценке управляющего партнера компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, стоимость одного гектара земли здесь может составлять около 100 миллионов рублей, а весь лот обойдется почти в 250 миллионов. Торги, по предварительным данным, пройдут в IV квартале 2021 года.

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Территория находится рядом с жилым домом на Военной, 18. Как сообщили в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, часть зданий на самом участке — склад-ледник и 2 корпуса столовой — сегодня исследуют, чтобы решить, включать ли их в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Кроме того, участок расположен между двумя памятниками архитектуры — батальонными казармами № 17 и 26, поэтому на него наложены ограничения по использованию. В частности, на территории запрещено любое строительство, если оно не направлено на сохранение и восстановление среды объекта культурного наследия. Также здесь запрещено изменение исторически сложившихся границ кварталов и размещение компаний с повышенным грузовым потоком и оказывающих негативное воздействие на здания-памятники.

Покупатель участка сможет только реконструировать существующие здания без изменения габаритов и заниматься благоустройством и озеленением, а также строить подземные сооружения, если они не повлияют на памятники.

По концепции развития Военного городка, которую в сентябре чиновники разных уровней обсуждали на совещании с губернатором Новосибирской области, участок будет соседствовать с музеем «На страже мира».

Глава департамента земельных и имущественных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов на совещании отмечал, что в Минобороны согласны рассмотреть возможность передачи земель, но безвозмездной она не будет. Корреспондент НГС направила запрос в департамент с просьбой прокомментировать возможность выкупа территории властями.

Вопрос передачи территории построенного в начале прошлого века Военного городка новосибирские власти обсуждают с представителями Минобороны уже несколько лет. Год назад именно у ДОМ.РФ мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил помощи в этом.

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Военный городокДОМ.РФМинобороны РФОКН
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