Федералы решили продать часть Военного городка в Новосибирске — аукцион планируют провести в 2021 году

На сайте федерального агентства ДОМ.РФ появилась информация о планах по продаже территорий в Новосибирске в 2021 году — среди участков территория в Военном городке.



Одним лотом на аукцион решили выставить шесть зданий площадью от 263 до 2289 квадратных метров и участок площадью 2,47 гектара . Начальная стоимость имущества еще не определена. Кадастровая стоимость земли — 25,5 миллиона рублей. По оценке управляющего партнера компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, стоимость одного гектара земли здесь может составлять около 100 миллионов рублей, а весь лот обойдется почти в 250 миллионов . Торги, по предварительным данным, пройдут в IV квартале 2021 года .

