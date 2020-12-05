«Имеем право тут находиться»: сибиряки устроили возле «Глобуса» митинг против повышения тарифов

Сегодня 5 декабря возле «Глобуса» прошел митинг против повышения тарифов на транспорт, ЖКХ и мусор.



— Мы сделали не митинг, митинги запрещены, пикеты запрещены. Мы сделали городское собрание, а городское собрание не запрещено. Но тем не менее не санкционировали, суд сказал, что мы тут имеем право находиться, масочный режим соблюдаем, маски носим, — рассказал корреспонденту НГС организатор митинга Юрий Зимин.

По оценке организатора, на митинг пришло порядка пятидесяти новосибирцев — они недовольны повышением тарифов, точечной застройкой и введением политики по борьбе с коронавирусом в городе.