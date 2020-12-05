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«Имеем право тут находиться»: сибиряки устроили возле «Глобуса» митинг против повышения тарифов

Свою акцию организаторы назвали городским собранием

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По подсчетам организаторов, на митинге собралось порядка пятидесяти сибиряков

По подсчетам организаторов, на митинге собралось порядка пятидесяти сибиряков

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В Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов

Сегодня 5 декабря возле «Глобуса» прошел митинг против повышения тарифов на транспорт, ЖКХ и мусор.

— Мы сделали не митинг, митинги запрещены, пикеты запрещены. Мы сделали городское собрание, а городское собрание не запрещено. Но тем не менее не санкционировали, суд сказал, что мы тут имеем право находиться, масочный режим соблюдаем, маски носим, — рассказал корреспонденту НГС организатор митинга Юрий Зимин.

По оценке организатора, на митинг пришло порядка пятидесяти новосибирцев — они недовольны повышением тарифов, точечной застройкой и введением политики по борьбе с коронавирусом в городе.

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— Ни Хальзов, ни Травников ничего толком не делают, — подчеркнул Юрий Зимин.

В декабре стоимость проезда в метро и другом общественном транспорте в Новосибирске повысится на 1 рубль. О том, что в Новосибирске могут поднять цены на проезд в метро, стало известно 20 ноября. Позже мэрия прокомментировала рост тарифов. А в ноябре вырос тариф на вывоз мусора. Плата за услугу увеличилась на 23,47 рубля с человека — почти на 40%.

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митингрост тарифовЖКХ
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