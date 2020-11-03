В Новосибирской области установили новый тариф на вывоз мусора
В Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора. Плата за услугу увеличилась на 23,47 рубля с человека.
— Департамент по тарифам Новосибирской области приказывает установить ООО «Экология-Новосибирск» предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, — говорится в приказе департамента по тарифам НСО.
Согласно приложению, стоимость вывоза
Новый тариф действует с
В декабре прошлого года тариф на вывоз ТКО в Новосибирской области снизился на 144 рубля. Тогда глава «Экологии-Новосибирск» сообщила, что цена на вывоз мусора не повысится в 2020 году.