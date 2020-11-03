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В Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора

Теперь стоимость за 1 кубический метр составляет 420 рублей 29 копеек

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Новый тариф действует с <nobr class="_">1 ноября</nobr>

Новый тариф действует с 1 ноября

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В Новосибирской области установили новый тариф на вывоз мусора

В Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора. Плата за услугу увеличилась на 23,47 рубля с человека.

— Департамент по тарифам Новосибирской области приказывает установить ООО «Экология-Новосибирск» предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, — говорится в приказе департамента по тарифам НСО.

Согласно приложению, стоимость вывоза 1 куб. м мусора составит 420,29 рубля. Раньше она была ниже — 301,92 рубля. Чтобы рассчитать плату за одного прописанного в квартире человека, тариф умножают на установленный норматив накопления отходов — 2,38 кубометра в год — и делят на 12. Таким образом, если норматив не изменится, плата за одного человека составит 83,35 рубля, что на 23,47 рубля дороже, чем раньше (59,88 рубля с человека).

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Новый тариф действует с 1 ноября по 31 декабря 2020 года.

В декабре прошлого года тариф на вывоз ТКО в Новосибирской области снизился на 144 рубля. Тогда глава «Экологии-Новосибирск» сообщила, что цена на вывоз мусора не повысится в 2020 году.

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«Экология-Новосибирск»вывоз мусоратариф на вывоз мусора
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