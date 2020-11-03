В Новосибирской области вырос тариф на вывоз мусора. Плата за услугу увеличилась на 23,47 рубля с человека.



— Департамент по тарифам Новосибирской области приказывает установить ООО «Экология-Новосибирск» предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области, — говорится в приказе департамента по тарифам НСО.

