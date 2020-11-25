Мэрия Новосибирска объяснила, на сколько вырастет тариф на проезд в метро

Мэрия Новосибирска рассказала, из-за чего в городе может увеличиться тариф на проезд в метро.



Накануне, 24 ноября, РБК со ссылкой на руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова рассказал, что метрополитен предлагал увеличить стоимость проезда до 34,69 рубля. Таким образом, рост составил бы 139%. При этом ранее департамент подготовил проект постановления, согласно которому цена увеличится только на 1 рубль с 15 декабря и составит 26 рублей .

— Информация о запланированном резком повышении тарифа на проезд в метро не соответствует действительности. СМИ восприняли расчетные цифры себестоимости перевозки одного пассажира в качестве окончательной стоимости проезда, — говорится в сообщении telegram-канала мэрии Новосибирска.