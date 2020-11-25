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Мэрия Новосибирска объяснила, на сколько вырастет тариф на проезд в метро

Ожидается, что повышение составит 1 рубль

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Стоимость проезда могут увеличить с <nobr class="_">15 декабря</nobr>

Стоимость проезда могут увеличить с 15 декабря

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Мэрия Новосибирска прокомментировала повышение тарифа на проезд в метро

Мэрия Новосибирска рассказала, из-за чего в городе может увеличиться тариф на проезд в метро.

Накануне, 24 ноября, РБК со ссылкой на руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова рассказал, что метрополитен предлагал увеличить стоимость проезда до 34,69 рубля. Таким образом, рост составил бы 139%. При этом ранее департамент подготовил проект постановления, согласно которому цена увеличится только на 1 рубль с 15 декабря и составит 26 рублей.

— Информация о запланированном резком повышении тарифа на проезд в метро не соответствует действительности. СМИ восприняли расчетные цифры себестоимости перевозки одного пассажира в качестве окончательной стоимости проезда, — говорится в сообщении telegram-канала мэрии Новосибирска.

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Затраты на перевозку пассажиров метрополитен планирует компенсировать за счет увеличения дополнительных источников дохода, в том числе предоставления площадей под рекламу.

— В результате увеличение тарифа на 2021 год составит 1 рубль, — добавили в мэрии.

Цена проезда в общественном транспорте в прошлый раз повысилась 8 декабря 2019 года. Она выросла не только для метрополитена, но и для трамваев, автобусов и троллейбусов.

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метрополитенпроездтарифы
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