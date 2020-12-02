Мэр Новосибирска рассказал, болел ли он коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, заражался ли он коронавирусом и доверяет ли информации о том, что регион вышел на плато по заболеваемости. Он отвечал сегодня на вопросы читателей НГС во время прямого эфира в Instagram.

— Нет, говорю открыто — я не болел, — рассказал мэр.



При этом он добавил, что многие сотрудники мэрии перенесли ковид.

— Много переболело. Но по мэрии чувствую, что этот пик мы прошли. Да, мы вышли на плато по докладу Роспотребнадзора. Заслушали его. Заболеваемость не растет. Я не могу делать выводы о достоверности статистики. У меня нет полномочий. Это второе плато, второй волны, — добавил мэр.