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Мэр Новосибирска рассказал, болел ли он коронавирусом

Также Анатолий Локоть сообщил, что многие его сотрудники перенесли болезнь

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Коронавирусом Анатолий Локоть пока не переболел

Коронавирусом Анатолий Локоть пока не переболел

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, заражался ли он коронавирусом и доверяет ли информации о том, что регион вышел на плато по заболеваемости. Он отвечал сегодня на вопросы читателей НГС во время прямого эфира в Instagram.

— Нет, говорю открыто — я не болел, — рассказал мэр.

При этом он добавил, что многие сотрудники мэрии перенесли ковид.

— Много переболело. Но по мэрии чувствую, что этот пик мы прошли. Да, мы вышли на плато по докладу Роспотребнадзора. Заслушали его. Заболеваемость не растет. Я не могу делать выводы о достоверности статистики. У меня нет полномочий. Это второе плато, второй волны, — добавил мэр.

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Также он рассказал, почему на дорогах Новосибирска так грязно и когда будет готов проект ремонта Коммунального моста.

Текстовую трансляцию прямого эфира с мэром вы можете прочитать здесь.

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Анатолий Локотьмэр
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