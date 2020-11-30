Губернатор пообещал лишить премии организаторов модного мероприятия в новосибирской филармонии

— Я хотел бы обратить внимание на один инцидент, который произошел на прошлой неделе. На площадке главной сцены, в филармонии, прошло некоторое мероприятие, можно его назвать «сбор любителей изящных искусств и высокой моды». Казалось бы, сегодня мы должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности. Это мероприятие произошло с грубым, я бы даже сказал, с вызывающим, демонстративным нарушением мер санитарной безопасности. Без масок, без соблюдения социальной дистанции, в плотном нахождении людей, да ещё и с демонстрацией фотографий в соцсетях и средствах массовой информации, — сообщил Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве 30 ноября.

