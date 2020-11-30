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Губернатор пообещал лишить премии организаторов модного мероприятия в новосибирской филармонии

На прошлой неделе в зале имени Каца прошла торжественная церемония вручения премии

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Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры НСО

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры НСО

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал руководство филармонии и Министерства культуры НСО за нарушение санитарных мер. Теперь их лишат части премии.

На прошлой неделе в новосибирской филармонии прошла церемония вручения премии «Короли изящных искусств». Ее поддержало региональное Министерство культуры.

— Я хотел бы обратить внимание на один инцидент, который произошел на прошлой неделе. На площадке главной сцены, в филармонии, прошло некоторое мероприятие, можно его назвать «сбор любителей изящных искусств и высокой моды». Казалось бы, сегодня мы должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности. Это мероприятие произошло с грубым, я бы даже сказал, с вызывающим, демонстративным нарушением мер санитарной безопасности. Без масок, без соблюдения социальной дистанции, в плотном нахождении людей, да ещё и с демонстрацией фотографий в соцсетях и средствах массовой информации, — сообщил Андрей Травников во время оперативного совещания в правительстве 30 ноября.

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По словам губернатора, он считает это недопустимым. По факту мероприятия проведено расследование.

— Действительно, нарушения были допущены, в том числе руководителем министерства, руководителями учреждения. Я закрывать глаза на этот инцидент не могу и не буду. Мы не будем нагружать лишней работой наших коллег, суды и различные надзорные органы. Попрошу подготовить документы, виновных привлечь к дисциплинарной ответственности с лишением части премии, — заявил губернатор.

Он также напомнил коллегам о том, что они — публичные люди, которые всегда находятся на виду. Поэтому, по словам губернатора, должны демонстрировать соблюдение санитарных мер.

Сегодня, 30 ноября, власти заявили о продлении режима повышенной готовности. Также в правительстве обсудят то, как горожане будут отмечать Новый год.

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