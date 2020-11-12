10 лет после гибели Максима: чем закончилось громкое дело о смерти младенца и куда пропала Дарья Макарова

Единственное, о чём жалеет женщина, что она не смогла реализовать проект по созданию детского паллиативного центра — хосписа и выездной службы. Фонд пришлось закрыть. Он был признан иностранным агентом за сообщение о партнерстве с ЮНИСЕФ. Организация помогла новосибирскому фонду материалами для создания детских игровых комнат в больницах, при этом никаких денежных перечислений не было. Дарье Макаровой пришлось выплатить штраф в несколько сотен тысяч рублей и временно прекратить общественную деятельность.

— Моему второму ребенку, дочке, было 1,5 года . Мы развелись с мужем. Мне нужно было на что-то жить, зарплату в фонде я не получала. Он был организован так, чтобы до нас вообще было не докопаться. Все волонтеры. И тогда еще приняли федеральный закон о детских омбудсменах. Там было написано, что детский омбудсмен не может быть младше 30 лет. А мне тогда было 32 года. И, когда принимали закон в Новосибирской области, то поставили ценз в 35 лет, чтобы меня, не дай Бог, не выбрали. Я могла бы получать за свою деятельность зарплату, и работа эта могла бы быть шире. Я не отказалась бы от этой должности. У меня были большие связи и политический вес. И если бы законодатели наши не поставили ограничение по возрасту, то обязательно бы баллотировалась. И я бы прошла, я в этом уверена. Но им нужен был человек, который бы ничего не делал. Особенно это относится к Надежде Болтенко. Именно в ее деятельности как омбудсмена не вижу вообще ничего конструктивного.

Женщина очень недовольна работой действующего детского омбудсмена.

— Что-нибудь помните за это время? Проект какой-то? Я вижу только одно — она просто сидит, получает зарплату и подписывает бумажки. Зачем нам такой омбудсмен? Омбудсмен должен ездить, выяснять, вникать, заступаться, выбивать. Это ее работа. Зачем ее выбрали? Чтобы что? Чтобы она без работы не осталась? И за что в итоге она получает зарплату из наших с вами налогов? И такое отношение у меня не к ее личности, а именно к ее работе (редакция НГС обратилась к Надежде Болтенко с предложением высказать свою позицию. В аппарате пообещали оперативно предоставить ответ на критику. — Прим. ред.).

Чем занимается Дарья Макарова сейчас

После перерыва в участии в крупных проектах общественница вновь вернулась к публичной деятельности. С основателями проекта Anticovidnsk.ru она собирает деньги и покупает кислородные концентраторы для больниц. Оборудования катастрофически не хватает — люди задыхаются в больницах.

— Я это делаю, потому что могу. Увидела проблему. Знаю, что наш Минздрав когда-нибудь будет покупать концентраторы. А еще знаю, с какой скоростью они работают. У меня с ними большой опыт общения. В конце октября министр здравоохранения Константин Хальзов сказал, что в больницах не хватает концентраторов и их купят 300 штук. Все СМИ об этом написали. Прошло две недели, а тендер еще не объявлен. Всё это время люди задыхаются. Как так? Он вообще нормально спит? — возмущается женщина.

Она признаётся, что и купить кислородные концентраторы сейчас — та еще задачка.

— Мы занимаемся тем, что по одному, по два, какими-то микропартиями покупаем. Причем собираем их по всей стране. Наш Минздрав никогда в жизни это сделать не сможет. В компании «Армед» в конце октября мы попросили 30 штук, чтобы они нам продали. Они говорят: «У нас нет». Оказалось, что заводы у них в Китае и на таможне стоит предоплаченный груз, и примерно 28 ноября будет еще одна растаможка для такой продажи. Крупнейший поставщик вот такое говорит. Где Минздрав наш собирается покупать 300 штук, я не знаю. И этот популизм, который они постоянно льют с экранов, — это преступление, то, что они делают. То, что Минздрав объявил о покупке 300 концентраторов — это минимальная потребность для наших стационаров. Тем более они часть НИИТО переводят под ковид. Они с неба возьмут оборудование что ли?

«Меня обвиняли в том, что я не лежу на могиле сына и не ем землю»

За эти десять лет Дарья вновь стала мамой. У нее растет прекрасная дочка, также от первого мужа. Пара распалась, но Дарья вновь нашла свое счастье и вышла замуж. Но до сих пор женщина не знает, чем болел ее сын, почему он впал в кому.

— Мой сын умер по неизвестной мне причине. До сих пор непонятно, почему он впал в кому. Вскрытие это не показало. За десять лет я обращалась к огромному количеству медицинских специалистов. У меня вся документация на руках. Единого понятного ответа нет. Все восемь месяцев по всем обследованиям он был здоров. Но с ним что-то происходило. Мы с мужем сохранили биоматериал для ДНК-исследования. Возможно, у него была ошибка в генах. Когда это будет возможно, мы проведем исследования, — объяснила Дарья.

Тем, кто столкнулся с такой же трагедией, женщина советует только одно — держаться с близкими друг друга.

— У каждого свое горе. Нет двух одинаковых историй. Держаться надо. И супругам стараться беречь друг друга. Мы с моим бывшим мужем по-разному переживали и переживаем это горе. Мы не смогли понять друг друга в нашем горе до конца. Очень многие пары после потери детей расходятся. Там страшная цифра какая-то — процентов 90. Нужно принимать, что ты страдаешь так, а твой близкий человек страдать может по-другому, и уважать его в этом горе. Нужно позволять грустить и скорбеть так, как это человек считает нужным. Меня обвиняли в том, что я не лежу на могиле сына и не ем землю. Но я другая. Я сидела и выла в детской комнате каждую ночь. И мой муж, например, этого не выдержал. Он мог выдержать всё — мою общественную деятельность, что меня нет круглые сутки дома, что я вся там. А то, что я сидела и выла, — это было для него невыносимо.

Всё, что происходило 10 ноября 2010 года, женщина помнит в деталях.

— Я помню всё, что происходило тогда, 10 ноября , как будто кино про это посмотрела. Помню, как выглядели врачи скорой помощи, как их звали, номер машины, всё до мелочей. Но когда мне сказали: «Максим умер, уходите отсюда», вот это было страшно. Здесь у меня всё отключилось. Историю, с которой началась моя общественная деятельность, я написала 16 ноября , в день похорон. Прилетела моя мама, она поехала в морг за телом Максима. Часа два это заняло. Я не могла ничем заниматься, я бегала по стенам, по потолку, мне было страшно посмотреть на своего ребенка в гробу. Я к этому готовилась. Открыла ноутбук и, что помнила, быстро писала. Я боялась забыть. Не хотела публиковать, но меня убедили это сделать родственники. Первый пост я не дописала, потому что приехала моя мама с телом моего сына. Но да, с него всё и началось.

Сейчас вы не жалеете, что десять лет назад нажали на кнопку опубликовать и предали свою трагедию гласности?

Нет.