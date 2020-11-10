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Наталья Одегова

Основатель компании 1day1step.ru
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Наталья Одегова

Основатель компании 1day1step.ru

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«Врачам приходится выбирать, кому давать кислород». Как люди всем миром спасают задыхающихся больных

Почему не хватает кислородных концентраторов, зачем они нужны и как новосибирцы тратят свои деньги на помощь больницам

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Первый запрос от больниц был небольшим, на 30 концентраторов — это около <nobr class="_">2 миллионов</nobr> рублей. И он уже закрыт<br>

Первый запрос от больниц был небольшим, на 30 концентраторов — это около 2 миллионов рублей. И он уже закрыт

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Новосибирцы скидываются на кислородные концентраторы для ковидных больниц

Система здравоохранения Новосибирска плохо справляется с количеством заболевших коронавирусом. Многие люди лечатся дома, не имея официального диагноза (тесты им никто не делает). В переполненные ковидные больницы и госпитали увозят только самых тяжелых больных, которым трудно дышать. Да и там пациентов так много, что некоторым приходится лежать прямо в коридорах. В октябре нам стали поступать жалобы о нехватке кислорода, а волонтеры, которые в первую волну коронавируса собирали благотворительную помощь на средства защиты для медиков, теперь ищут деньги на кислородные концентраторы. Об этом их попросили сами клиники. Соосновательница проекта Anticovidnsk.ru Наталья Одегова в своей колонке рассказала, почему больницы столкнулись с дефицитом аппаратов, которые спасают людей, и как им помочь.

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Когда началась вторая волна коронавируса, мы с партнером по Anticovidnsk.ru Евгением Кашменским обсуждали, будем ли возобновлять проект по обеспечению средствами индивидуальной защиты медиков, и решили, что нет. Мы специализировались на респираторах и многоразовых полумасках с высокой степенью защиты для врачей, но сейчас они — не узкое место. В первую волну можно было обеспечить скорую и затормозить развитие эпидемии, что мы и сделали. В эту волну нет дефицита, у больниц есть возможность закупать именно медицинские изделия, и у Минздрава на это огромный ресурс. Поэтому привлекать население нет смысла.

Но во время обсуждения в Facebook встречи депутатов Горсовета с министром здравоохранения в комментариях выяснилось, что есть вопросы по обеспечению кислородными концентраторами. Они необходимы, так как в стационарах сейчас находятся только пациенты с серьезной одышкой, а кислородная разводка в экстренно перепрофилированных госпиталях есть далеко не везде. Каждый такой аппарат стоит 60–80 тысяч рублей.

Были предприниматели, готовые помочь, и нужен был фонд, который сможет организовать сбор и логистику. И мы с партнерами решили, что займемся этим. Первый запрос был небольшим, на 30 концентраторов — это около 2 миллионов рублей.

В тот же день, когда мы начали сборы, Минздрав опубликовал информацию, что закупает 300 штук кислородных концентраторов.

Благодаря тому, что предприниматели помогали открыто и писали об этом, в первый же день удалось собрать около 1 млн рублей. Было много переводов от бизнеса — на 40, 50, 70, 140, 250 тысяч. Александр Лысковский, основатель iFarm Project, сразу купил три концентратора, мы выкупили их у поставщика в Новосибирске и в тот же день доставили в клинику. Вадим Абанин, франчайзи-партнер 2GIS, приобрел еще два. Основатель TedX в Новосибирске Светлана Винокурова, сооснователь Аnticovidnsk.ru и «Финансовые Информационные Системы» Евгений Кашменский, Евгений Васильков (конференция CodeFest) — еще по одному. Позже Марина Аксенова, основатель фонда «Солнечный город», помогла с контактом спонсора, который перечислил миллион. Это компания Greenway.

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И были сотни переводов по 500–1000 рублей — это позволило нам за 2 недели закупить 55 концентраторов, из которых 16 уже в клиниках, 14 приедут сегодня, остальные — в пути. Главные врачи благодарят всех принявших участие от имени своих пациентов!

9 ноября волонтеры отвезли еще 10 кислородных концентраторов в клинику, которая ранее обращалась к ним за помощью

9 ноября волонтеры отвезли еще 10 кислородных концентраторов в клинику, которая ранее обращалась к ним за помощью

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Интересно, что переводы поступали не только из Новосибирска. Пришли деньги из Москвы, Питера, Пятигорска, Израиля, США, а также других стран и городов. Я понимаю, у многих сейчас болеют родные в нашем городе, хочется помочь. Только 68% переводов были из Новосибирска. Всем миром, как говорится. Благодаря нам всем люди дышат уже сейчас.

С первой волны у нас остался контакт с 43 стационарами. Мы связались со всеми. У многих — нормальная ситуация с кислородом (иногда, правда, с комментарием «по сравнению с другими — терпимо»). По нашим оценкам, требуется порядка 300 аппаратов. Именно на такое количество выделены деньги Минздраву, но на вчерашний день на портале госзакупок такой закупки так и не было объявлено. Мы думаем, что дело в нарастающем дефиците. Поставщика найти сложно. Мы сами сейчас собираем остатки по всей стране — в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.

А кислород людям нужен сейчас. Кислородные концентраторы подают кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. Прямо сейчас кому-то дают по глоточку и наверняка выбирают, кому давать в первую очередь. Мой знакомый писал, что чуть-чуть поднимают сатурацию (насыщение крови кислородом) до 80 (норма — 98) и передают концентратор дальше, следующему пациенту.

Есть проблема: сейчас у нас почти остановились сборы. 8 ноября не было переводов совсем, вчера утром было 3 перевода по тысяче-две. За сутки — 51 000, это меньше стоимости одного концентратора.

Минимальная цена кислородного концентратора — 59,5 тысячи рублей. Сейчас, скорее всего, будем покупать уже за 70–72 тысячи. Цена растет и из-за дефицита, и из-за того, что приходится выбирать более дорогие модели.

А в больницах врачам, видимо, приходится выбирать, кому давать кислород в первую очередь.

Да, Минздрав выделил деньги на 300 концентраторов, но аппаратов, по сути, нет. Если закупку удастся провести — концентраторы кислорода придут к концу года и разлетятся по клиникам моментально. У нас 5 с лишним тысяч коек для тяжелых, один из критериев госпитализации — низкая сатурация. Открывают новые госпитали, в которых тоже нет кислородных разводок (НИИТО, например, на 100 коек. В травматологии в обычных палатах нет разводки кислорода. Кислород обычно есть только в реанимации).

Минздрав не бездействует, летом прошла закупка концентраторов (как посчитала волонтер-расследователь Юлия Дрокова, минимум 473). Они распределены по клиникам и активно используются. Но их не хватило.

Anicovidnsk.ru не заменяет Минздрав. Мы можем действовать оперативнее и помогать там, где остро нужна помощь.

И на 10 ноября 30 штук кислородных концентраторов уже будет в клиниках, а это значит около 100–150 человек в день получат больше кислорода. Наша задача сейчас — дать дышать людям, которые задыхаются сейчас.

Согласны с автором?

    От редакции. Весной и летом Аnticovidnsk.ru собрал 4,7 миллиона рублей на закупку средств защиты для врачей в 51 клинику города.

    В октябре сибирячка Мария Подкорытова сама пыталась отвезти заболевшего мужа в больницу, но удалось ей это не сразу. Когда они приехали туда в первый раз, то попали на прием спустя 5 часов. Им сообщили, что мест нет, принять их не могут, и посоветовали купить домой кислород. По словам сибирячки, фельдшерам оставшихся 11 машин скорой помощи, которые стояли за ними в очереди, тоже сказали, что мест нет. Но каждый из них продолжал заходить, стоять, ждать, просить за всех, кто находится в карете скорой.

    — Я видела, как ни одна из машин не развернулась, когда сказали, что мест нет, как просили за каждого. Как вздыхают врач и дежурная бригада, говорят: «Заводите...» Как они подходят в очереди к тем, кто приехал сам, меряют давление и кислород... Как они устали... Все... Но только общими усилиями мы сможем что-то сделать! Сегодня происходит страшное в нашем городе. Но я не ищу виноватых, я ищу лекарства, — рассказала Мария Подкорытова в этой колонке.

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