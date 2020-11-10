«Врачам приходится выбирать, кому давать кислород». Как люди всем миром спасают задыхающихся больных

Новосибирцы скидываются на кислородные концентраторы для ковидных больниц
Система здравоохранения Новосибирска плохо справляется с количеством заболевших коронавирусом. Многие люди лечатся дома, не имея официального диагноза (тесты им никто не делает). В переполненные ковидные больницы и госпитали увозят только самых тяжелых больных, которым трудно дышать. Да и там пациентов так много, что некоторым приходится лежать прямо в коридорах. В октябре нам стали поступать жалобы о нехватке кислорода, а волонтеры, которые в первую волну коронавируса собирали благотворительную помощь на средства защиты для медиков, теперь ищут деньги на кислородные концентраторы. Об этом их попросили сами клиники. Соосновательница проекта Anticovidnsk.ru Наталья Одегова в своей колонке рассказала, почему больницы столкнулись с дефицитом аппаратов, которые спасают людей, и как им помочь.
Когда началась вторая волна коронавируса, мы с партнером по Anticovidnsk.ru Евгением Кашменским обсуждали, будем ли возобновлять проект по обеспечению средствами индивидуальной защиты медиков, и решили, что нет. Мы специализировались на респираторах и многоразовых полумасках с высокой степенью защиты для врачей, но сейчас они — не узкое место. В первую волну можно было обеспечить скорую и затормозить развитие эпидемии, что мы и сделали. В эту волну нет дефицита, у больниц есть возможность закупать именно медицинские изделия, и у Минздрава на это огромный ресурс. Поэтому привлекать население нет смысла.
Но во время обсуждения в Facebook встречи депутатов Горсовета с министром здравоохранения в комментариях выяснилось, что есть вопросы по обеспечению кислородными концентраторами. Они необходимы, так как в стационарах сейчас находятся только пациенты с серьезной одышкой, а кислородная разводка в экстренно перепрофилированных госпиталях есть далеко не везде. Каждый такой аппарат стоит
Были предприниматели, готовые помочь, и нужен был фонд, который сможет организовать сбор и логистику. И мы с партнерами решили, что займемся этим. Первый запрос был небольшим, на 30 концентраторов — это около
В тот же день, когда мы начали сборы, Минздрав опубликовал информацию, что закупает 300 штук кислородных концентраторов.
Благодаря тому, что предприниматели помогали открыто и писали об этом, в первый же день удалось собрать около
И были сотни переводов по
Интересно, что переводы поступали не только из Новосибирска. Пришли деньги из Москвы, Питера, Пятигорска, Израиля, США, а также других стран и городов. Я понимаю, у многих сейчас болеют родные в нашем городе, хочется помочь. Только 68% переводов были из Новосибирска. Всем миром, как говорится. Благодаря нам всем люди дышат уже сейчас.
С первой волны у нас остался контакт с 43 стационарами. Мы связались со всеми. У многих — нормальная ситуация с кислородом (иногда, правда, с комментарием «по сравнению с другими — терпимо»). По нашим оценкам, требуется порядка 300 аппаратов. Именно на такое количество выделены деньги Минздраву, но на вчерашний день на портале госзакупок такой закупки так и не было объявлено. Мы думаем, что дело в нарастающем дефиците. Поставщика найти сложно. Мы сами сейчас собираем остатки по всей стране — в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе и других городах.
А кислород людям нужен сейчас. Кислородные концентраторы подают кислород в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе. Прямо сейчас кому-то дают по глоточку и наверняка выбирают, кому давать в первую очередь. Мой знакомый писал, что чуть-чуть поднимают сатурацию (насыщение крови кислородом) до 80 (норма — 98) и передают концентратор дальше, следующему пациенту.
Есть проблема: сейчас у нас почти остановились сборы.
Минимальная цена кислородного концентратора — 59,5 тысячи рублей. Сейчас, скорее всего, будем покупать уже за
А в больницах врачам, видимо, приходится выбирать, кому давать кислород в первую очередь.
Да, Минздрав выделил деньги на 300 концентраторов, но аппаратов, по сути, нет. Если закупку удастся провести — концентраторы кислорода придут к концу года и разлетятся по клиникам моментально. У нас 5 с лишним тысяч коек для тяжелых, один из критериев госпитализации — низкая сатурация. Открывают новые госпитали, в которых тоже нет кислородных разводок (НИИТО, например, на 100 коек. В травматологии в обычных палатах нет разводки кислорода. Кислород обычно есть только в реанимации).
Минздрав не бездействует, летом прошла закупка концентраторов (как посчитала волонтер-расследователь Юлия Дрокова, минимум 473). Они распределены по клиникам и активно используются. Но их не хватило.
Anicovidnsk.ru не заменяет Минздрав. Мы можем действовать оперативнее и помогать там, где остро нужна помощь.
И на 10 ноября 30 штук кислородных концентраторов уже будет в клиниках, а это значит около
Согласны с автором?
От редакции. Весной и летом Аnticovidnsk.ru собрал 4,7 миллиона рублей на закупку средств защиты для врачей в 51 клинику города.
В октябре сибирячка Мария Подкорытова сама пыталась отвезти заболевшего мужа в больницу, но удалось ей это не сразу. Когда они приехали туда в первый раз, то попали на прием спустя
— Я видела, как ни одна из машин не развернулась, когда сказали, что мест нет, как просили за каждого. Как вздыхают врач и дежурная бригада, говорят: «Заводите...» Как они подходят в очереди к тем, кто приехал сам, меряют давление и кислород... Как они устали... Все... Но только общими усилиями мы сможем что-то сделать! Сегодня происходит страшное в нашем городе. Но я не ищу виноватых, я ищу лекарства, — рассказала Мария Подкорытова в этой колонке.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции