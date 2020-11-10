«Врачам приходится выбирать, кому давать кислород». Как люди всем миром спасают задыхающихся больных

Когда началась вторая волна коронавируса, мы с партнером по Anticovidnsk.ru Евгением Кашменским обсуждали, будем ли возобновлять проект по обеспечению средствами индивидуальной защиты медиков, и решили, что нет. Мы специализировались на респираторах и многоразовых полумасках с высокой степенью защиты для врачей, но сейчас они — не узкое место. В первую волну можно было обеспечить скорую и затормозить развитие эпидемии, что мы и сделали. В эту волну нет дефицита, у больниц есть возможность закупать именно медицинские изделия, и у Минздрава на это огромный ресурс. Поэтому привлекать население нет смысла.



Но во время обсуждения в Facebook встречи депутатов Горсовета с министром здравоохранения в комментариях выяснилось, что есть вопросы по обеспечению кислородными концентраторами. Они необходимы, так как в стационарах сейчас находятся только пациенты с серьезной одышкой, а кислородная разводка в экстренно перепрофилированных госпиталях есть далеко не везде. Каждый такой аппарат стоит 60–80 тысяч рублей.

