Пропавший под Новосибирском 12-летний ребёнок найден спустя неделю — в поисках помогали и читатели НГС

В Новосибирске в Первомайском районе нашли 12-летнего мальчика, который ушёл из дома неделю назад, 25 сентября, и пропал. Ребёнок жив и здоров.

— Ребёнок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет передан родителям. Будут устанавливаться причины его ухода из дома и столь долгого отсутствия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова рассказала корреспонденту НГС, что мальчика нашли возле торгового центра, сейчас ребёнка везут на беседу к следователю. Вчера уже была начата доследственная проверка из-за его исчезновения. Тогда же информацию о розыске придали широкой огласке вчера. Мальчика долгое время не было дома, а его поиски не приносили результатов.