Под Новосибирском неделю не могут найти 12-летнего мальчика

В Бердске следователи начали проверку из-за пропажи 12-летнего мальчика — об Алексее Кузнецове ничего не известно уже неделю.

— По имеющейся информации, 25 сентября мальчик ушёл из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Мальчик ушёл гулять из дома после школы в штанах чёрного цвета, ветровке с капюшоном синего цвета, кепке серого цвета Supreme и разноцветных кроссовках Puma. Он ростом 140 сантиметров с русыми волосами.