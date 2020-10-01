Под Новосибирском неделю не могут найти 12-летнего мальчика

Почти неделю назад пропал 12-летний мальчик в Бердске
В Бердске следователи начали проверку из-за пропажи 12-летнего мальчика — об Алексее Кузнецове ничего не известно уже неделю.
— По имеющейся информации, 25 сентября мальчик ушёл из дома по адресу: город Бердск, улица 1-я Ельцовская, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Мальчик ушёл гулять из дома после школы в штанах чёрного цвета, ветровке с капюшоном синего цвета, кепке серого цвета Supreme и разноцветных кроссовках Puma. Он ростом 140 сантиметров с русыми волосами.
По информации источника НГС, мальчик живёт в благополучной семье.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Алексея Кузнецова, то следователи просят сообщать информацию по телефонам:
Если вам что-либо известно о пропавшем ребенке и его семье, свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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Сегодня стало известно, что новосибирские следователи ищут 17-летнюю Алину Садыкову. Девушка ушла из дома 26 сентября и больше не выходит на связь с родственниками.