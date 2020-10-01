В Новосибирске следователи ищут пропавшую 17-летнюю девушку — она исчезла пять дней назад

Новосибирские следователи ищут 17-летнюю Алину Садыкову. Девушка ушла из дома 26 сентября и больше не выходит на связь с родственниками.

— Около 7 часов утра ушла из дома, расположенного на территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Приметы девушки: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые.

