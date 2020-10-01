В Новосибирске следователи ищут пропавшую 17-летнюю девушку — она исчезла пять дней назад

В Новосибирске пропала 17-летняя девушка
Новосибирские следователи ищут
— Около 7 часов утра ушла из дома, расположенного на территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
Приметы девушки: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые.
Она была одета в бежевую куртку, чёрные джинсы и ботинки такого же цвета.
По информации источника НГС, девушка ранее уже сбегала из дома. Сейчас из-за её пропажи проводится доследственная проверка.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Алины Садыковой, то следователи просят сообщать информацию по телефонам:
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