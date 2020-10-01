1 октября четверг
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 78.78
eur 92.43
Тема дняЧто нас ждёт в октябре. Обзор новых законов

Все новости

Все новости

В Новосибирске следователи ищут пропавшую 17-летнюю девушку — она исчезла пять дней назад

Алина Садыкова ушла с территории военного городка

1 556
10Обсудить

Поделиться

Алина Садыкова ушла с территории военного городка

Алина Садыкова ушла с территории военного городка

В Новосибирске пропала 17-летняя девушка

Новосибирские следователи ищут 17-летнюю Алину Садыкову. Девушка ушла из дома 26 сентября и больше не выходит на связь с родственниками.

— Около 7 часов утра ушла из дома, расположенного на территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Приметы девушки: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые.

Она была одета в бежевую куртку, чёрные джинсы и ботинки такого же цвета.

По информации источника НГС, девушка ранее уже сбегала из дома. Сейчас из-за её пропажи проводится доследственная проверка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Алины Садыковой, то следователи просят сообщать информацию по телефонам: (383) 203-57-39 либо 102. Также вы можете позвонить в редакцию по номеру +7 923 157-00-00.

В конце августа в лесном массиве Советского района было обнаружено тело Натальи Мяготиной. Женщина пропала ещё 20 июня, её поисками занимались сотрудники полиции, а также волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

пропал ребенокпропала девушка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!