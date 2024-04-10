«Верните наш рынок»: новосибирцы поспорили о «Гастрокорте» — одни ходят туда постоянно, другие ругают

Новосибирцы отреагировали на репортаж НГС с «Гастрокорта», в котором продавцы рассказывают о своей работе, а посетители — о любимых заведениях и блюдах. Под материалом они оставили больше 130 комментариев, обсудив существование фудкорта.
Мнение читателей разделилось надвое: одни считают, что Центральный рынок превратился в «едальню», другим нравится посещать «Гастрокорт». Публикуем одни из самых интересных высказываний.
Читатель Гость отмечает: несмотря на множество негативных отзывов, он и его друзья любят гигантский фудкорт на улице Мичурина, 12.
— Именно из-за демократичности и отсутствия пафосности. Сколько бы раз ни приходили, каждый раз открываем что-то новое, — подчеркивает пользователь.
Другой Гость считает, что даже при наличии «Гастрокорта» следовало бы оставить больше площадей непосредственно под рынок.
— Может, это (появление «Гастрокорта». — Прим. Ред.) и неплохо, но рынок нужен. Выбор товара нужен. А сейчас непонятно, куда идти за мясом, рыбой и так далее, — заявил комментатор.
Еще одному Гостю ресторанная площадка не понравилась.
— Дикий шум-гам, а также ор и визг детей не способствуют комфортному употреблению пищи <…> Ну а ценники, если бы не крыша, улетели б в небо! — уверен он.
Очередной Гость присоединяется к этому мнению.
— Ну, может, раз в месяц захаживаем туда. Пока пробуем. Но реально ничего не хочется повторить, — утверждает читатель. — Посоветуйте, народ, есть ли на этой территории хоть что-то стоящее.
В комментариях также поделились стихотворением о «Гастрокорте». Вот выдержки из него:
Когда открылся «Гастрокорт»,
Все ринулись обедать.
Там ногу сломит даже черт,
Там сложно даже бегать.
Еды там прорва, завались.
Людей там сотни, даже тыщи.
Поди попробуй протолкнись…
— Верните нам наш рынок, — просит Гость.
— Лучше бы написали о «Восточном базаре» куда загнали торговлю с Центрального рынка, — убежден еще один Гость.
Ранее директор Центрального рынка назвал сложности, с которыми открывался «Гастрокорт» до и после открытия.