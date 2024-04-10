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Еда «Верните наш рынок»: новосибирцы поспорили о «Гастрокорте» — одни ходят туда постоянно, другие ругают

«Верните наш рынок»: новосибирцы поспорили о «Гастрокорте» — одни ходят туда постоянно, другие ругают

Некоторым не нравится, что на фудкорте много посетителей

1 954
68 комментариев
Люди поделились мнением о торговой площадке

Новосибирцы отреагировали на репортаж НГС с «Гастрокорта», в котором продавцы рассказывают о своей работе, а посетители — о любимых заведениях и блюдах. Под материалом они оставили больше 130 комментариев, обсудив существование фудкорта.

Мнение читателей разделилось надвое: одни считают, что Центральный рынок превратился в «едальню», другим нравится посещать «Гастрокорт». Публикуем одни из самых интересных высказываний.

Читатель Гость отмечает: несмотря на множество негативных отзывов, он и его друзья любят гигантский фудкорт на улице Мичурина, 12.

— Именно из-за демократичности и отсутствия пафосности. Сколько бы раз ни приходили, каждый раз открываем что-то новое, — подчеркивает пользователь.

Другой Гость считает, что даже при наличии «Гастрокорта» следовало бы оставить больше площадей непосредственно под рынок.

— Может, это (появление «Гастрокорта». — Прим. Ред.) и неплохо, но рынок нужен. Выбор товара нужен. А сейчас непонятно, куда идти за мясом, рыбой и так далее, — заявил комментатор.

Еще одному Гостю ресторанная площадка не понравилась.

— Дикий шум-гам, а также ор и визг детей не способствуют комфортному употреблению пищи <…> Ну а ценники, если бы не крыша, улетели б в небо! — уверен он.

Очередной Гость присоединяется к этому мнению.

— Ну, может, раз в месяц захаживаем туда. Пока пробуем. Но реально ничего не хочется повторить, — утверждает читатель. — Посоветуйте, народ, есть ли на этой территории хоть что-то стоящее.

В комментариях также поделились стихотворением о «Гастрокорте». Вот выдержки из него:

Когда открылся «Гастрокорт»,
Все ринулись обедать.
Там ногу сломит даже черт,
Там сложно даже бегать.

Еды там прорва, завались.
Людей там сотни, даже тыщи.
Поди попробуй протолкнись…

— Верните нам наш рынок, — просит Гость.

— Лучше бы написали о «Восточном базаре» куда загнали торговлю с Центрального рынка, — убежден еще один Гость.

Ранее директор Центрального рынка назвал сложности, с которыми открывался «Гастрокорт» до и после открытия.

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