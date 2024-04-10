«Верните наш рынок»: новосибирцы поспорили о «Гастрокорте» — одни ходят туда постоянно, другие ругают

Люди поделились мнением о торговой площадке Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы отреагировали на репортаж НГС с «Гастрокорта», в котором продавцы рассказывают о своей работе, а посетители — о любимых заведениях и блюдах. Под материалом они оставили больше 130 комментариев, обсудив существование фудкорта.

Мнение читателей разделилось надвое: одни считают, что Центральный рынок превратился в «едальню», другим нравится посещать «Гастрокорт». Публикуем одни из самых интересных высказываний.



Читатель Гость отмечает: несмотря на множество негативных отзывов, он и его друзья любят гигантский фудкорт на улице Мичурина, 12.



— Именно из-за демократичности и отсутствия пафосности. Сколько бы раз ни приходили, каждый раз открываем что-то новое, — подчеркивает пользователь.



Другой Гость считает, что даже при наличии «Гастрокорта» следовало бы оставить больше площадей непосредственно под рынок.



— Может, это (появление «Гастрокорта». — Прим. Ред.) и неплохо, но рынок нужен. Выбор товара нужен. А сейчас непонятно, куда идти за мясом, рыбой и так далее, — заявил комментатор.



Еще одному Гостю ресторанная площадка не понравилась.



— Дикий шум-гам, а также ор и визг детей не способствуют комфортному употреблению пищи <…> Ну а ценники, если бы не крыша, улетели б в небо! — уверен он.



Очередной Гость присоединяется к этому мнению.



— Ну, может, раз в месяц захаживаем туда. Пока пробуем. Но реально ничего не хочется повторить, — утверждает читатель. — Посоветуйте, народ, есть ли на этой территории хоть что-то стоящее.



В комментариях также поделились стихотворением о «Гастрокорте». Вот выдержки из него:



Когда открылся «Гастрокорт»,

Все ринулись обедать.

Там ногу сломит даже черт,

Там сложно даже бегать.



Еды там прорва, завались.

Людей там сотни, даже тыщи.

Поди попробуй протолкнись…



— Верните нам наш рынок, — просит Гость.

— Лучше бы написали о «Восточном базаре» куда загнали торговлю с Центрального рынка, — убежден еще один Гость.



Ранее директор Центрального рынка назвал сложности, с которыми открывался «Гастрокорт» до и после открытия.

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