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«Кое-как, со скрипом»: директор Центрального рынка назвал сложности, с которыми открывался «Гастрокорт» — видео

С открытием «Гастрокорта» помогли представители «Ресторанного дворика»

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Видео: Антон Дигаев / NGS.RU

11 февраля на НГС вышло интервью с директором Центрального рынка в Новосибирске Алексеем Виноградовым. Он рассказал нашей редакции о том, как в 2007 году начал руководить крупным торговым объектом, о трудностях с открытием «Гастрокорта» и своем отношении к хейту.

Виноградов говорит: чтобы стать директором, почти 17 лет назад он переехал в Новосибирск из Барнаула. По его словам, это произошло после того, как 56% акций рынка купила компания «Мария-Ра» — оставшиеся 44% принадлежали авторитетным предпринимателям. Виноградов утверждает, что поначалу общение с последними давалось непросто. Бывало, руководителя не пускали в свой кабинет.

— Кто-то даже подходил и говорил: «Давай из фаустпатрона в кабинет выстрелим». Я не боялся, но, тем не менее, для меня это стало непонятным. 30 лет в Барнауле прожил и ни разу таких ребят не видел, — уверяет бизнесмен.

«Гастрокорт» на Центральном рынке открылся в 2021 году. По воспоминаниям Алексея, запускался он тяжело, так как городские рестораторы не спешили открывать там свои точки — опасались, что такой фуд-корт привлечет недостаточно людей и окажется нерентабельным. В итоге с открытием помогли представители «Ресторанного дворика», расположенного на улице Ленина, 3.

Со слов Виноградова, изначально фактически никто из рестораторов не видел себя на Центральном рынке

Со слов Виноградова, изначально фактически никто из рестораторов не видел себя на Центральном рынке

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«Гастрокорт», смеется собеседник, как может, воспитывает гостей.

— В первый год, когда открылись, поражались поведению людей. На все раковины были вынуждены повесили таблички с надписью: «Не сморкаться». Не знаю, у нас это какая-то сибирская черта, что ли, особенно зимой. Со временем заметили, что люди перестали сморкаться, и нас это порадовало, —подчеркнул он. — А помните фразу «Шляпу сними» из фильма «Кавказская пленница»? Сделали таблички еще и с такой надписью, с фото. Чуть ли не на каждом столбе разместили.

Несмотря на огромную проходимость и популярность огромного фуд-корта, новосибирцы разделились на два лагеря. Одним нравятся метаморфозы рынка, другие считают, что он превратился в столовую, где не купить продуктов. Виноградов утверждает, что регулярно просматривает жалобы, но старается конструктивно воспринимать критику и устранять имеющиеся недочеты.

Читатели НГС отреагировали на интервью с Алексеем Виноградовым: одна из комментаторов упомянула, что регулярно ездит на «Гастрокорт» из соседнего города.

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НовосибирскТорговляЦентральный рынокГастрокорт
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