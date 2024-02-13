«Кое-как, со скрипом»: директор Центрального рынка назвал сложности, с которыми открывался «Гастрокорт» — видео

11 февраля на НГС вышло интервью с директором Центрального рынка в Новосибирске Алексеем Виноградовым. Он рассказал нашей редакции о том, как в 2007 году начал руководить крупным торговым объектом, о трудностях с открытием «Гастрокорта» и своем отношении к хейту.
Виноградов говорит: чтобы стать директором, почти 17 лет назад он переехал в Новосибирск из Барнаула. По его словам, это произошло после того, как 56% акций рынка купила компания «Мария-Ра» — оставшиеся 44% принадлежали авторитетным предпринимателям. Виноградов утверждает, что поначалу общение с последними давалось непросто. Бывало, руководителя не пускали в свой кабинет.
— Кто-то даже подходил и говорил: «Давай из фаустпатрона в кабинет выстрелим». Я не боялся, но, тем не менее, для меня это стало непонятным. 30 лет в Барнауле прожил и ни разу таких ребят не видел, — уверяет бизнесмен.
«Гастрокорт» на Центральном рынке открылся в 2021 году. По воспоминаниям Алексея, запускался он тяжело, так как городские рестораторы не спешили открывать там свои точки — опасались, что такой фуд-корт привлечет недостаточно людей и окажется нерентабельным. В итоге с открытием помогли представители «Ресторанного дворика», расположенного на улице Ленина, 3.
«Гастрокорт», смеется собеседник, как может, воспитывает гостей.
— В первый год, когда открылись, поражались поведению людей. На все раковины были вынуждены повесили таблички с надписью: «Не сморкаться». Не знаю, у нас это какая-то сибирская черта, что ли, особенно зимой. Со временем заметили, что люди перестали сморкаться, и нас это порадовало, —подчеркнул он. — А помните фразу «Шляпу сними» из фильма «Кавказская пленница»? Сделали таблички еще и с такой надписью, с фото. Чуть ли не на каждом столбе разместили.
Несмотря на огромную проходимость и популярность огромного фуд-корта, новосибирцы разделились на два лагеря. Одним нравятся метаморфозы рынка, другие считают, что он превратился в столовую, где не купить продуктов. Виноградов утверждает, что регулярно просматривает жалобы, но старается конструктивно воспринимать критику и устранять имеющиеся недочеты.
Читатели НГС отреагировали на интервью с Алексеем Виноградовым: одна из комментаторов упомянула, что регулярно ездит на «Гастрокорт» из соседнего города.