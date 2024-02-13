«Кое-как, со скрипом»: директор Центрального рынка назвал сложности, с которыми открывался «Гастрокорт» — видео

Виноградов говорит: чтобы стать директором, почти 17 лет назад он переехал в Новосибирск из Барнаула. По его словам, это произошло после того, как 56% акций рынка купила компания «Мария-Ра» — оставшиеся 44% принадлежали авторитетным предпринимателям. Виноградов утверждает, что поначалу общение с последними давалось непросто. Бывало, руководителя не пускали в свой кабинет.

