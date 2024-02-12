«Ездим сюда из другого города»: читатели НГС отреагировали на интервью с директором Центрального рынка — собрали мнения

Новосибирцы отреагировали на интервью с директором Центрального рынка Алексеем Виноградовым, которое НГС опубликовал на прошедших выходных. Под материалом они оставили больше 200 комментариев, обсудив свое отношение к «Гастрокорту» и то, каким, по их мнению, должен быть рынок.
Сам Виноградов рассказал корреспондентам, как в 2007 году начинал руководить крупным торговым объектом, с какими трудностями открывался «Гастрокорт» и об отношении к хейту со стороны новосибирцев.
Пользовательнице Lisa17 нравится «Гастрокорт». Чтобы поесть там, она приезжает из соседнего города.
— Ничего нет плохого в том, чтобы на рынке было место с кафе, как и в любом ТЦ. Специально из Бердска ездим на «Гастрокорт». А злые отзывы пишут владельцы кафе и ресторанов из других мест, так как на «Гастрокорте» дешевле, — предполагает она.
Комментатор Гость оценил украшенный цветами автомобиль, установленный посреди зала.
— Это художественая инсталляция. Прикольно. И фото, селфи, — написал он.
Комментатор ВитаЛик вспомнил, как в детстве посещал Центральный рынок вместе с отцом.
— Эх, ностальжи… Восьмидесятые, мы с папой садились на трамвайчик № 23, ехали с «Березовой рощи» до Центрального рынка и обратно. Ехали с рюкзаком с двумя арбузами, дыней, в авоське свинины кусок, курица, яблоки, зелени пучок. И сазан хвостом кверху. П.С.: супермаркетов и «Яндекс Доставки» в то время не было, это для молодежи уточнение, — поделился мужчина.
Но не всем полюбились изменения, произошедшие на рынке. Читатель под ником Андррон сравнил «Гастрокорт» со столовой.
— Общественная столовая, а название-то какое… Суть не меняет, — считает он.
Комментатор LG> присоединился к этому мнению — уверен, что рынков вообще не стало. Высказался следующим образом:
— И «Центральный» — уже не рынок, а какая-то столовка / барахолка. Я напрямую у фермера покупаю мясо и молочку.
Еще один Гость убежден, что рынок следует вернуть горожанам. Полагает следующее:
— Там должны торговать наши сельхозпроизводители, частники со своими товарами, выращенными своим трудом.
В прошлом году грузчик на Центральном рынке докатил тележку с картошкой до машины покупателя — оказалось, что в услуге был подвох.