«Ездим сюда из другого города»: читатели НГС отреагировали на интервью с директором Центрального рынка — собрали мнения

Пользовательнице Lisa17 нравится «Гастрокорт». Чтобы поесть там, она приезжает из соседнего города.



— Ничего нет плохого в том, чтобы на рынке было место с кафе, как и в любом ТЦ. Специально из Бердска ездим на «Гастрокорт». А злые отзывы пишут владельцы кафе и ресторанов из других мест, так как на «Гастрокорте» дешевле, — предполагает она.

