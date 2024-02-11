«Говорили: "Давай в кабинет выстрелим": директор Центрального рынка — об успехе, хейте и «рабах» на «Гастрокорте»

Не пускали в собственный кабинет

Алексей Виноградов руководит Центральным рынком с 2007 года. Ради этой должности он вместе с женой и ребенком переехал в Новосибирск из Барнаула. До этого в родном городе он примерно 7 лет проработал в компании «Мария-Ра», с собственником которой — Александром Ракшиным, познакомился благодаря своему профессиональному увлечению.