«Говорили: "Давай в кабинет выстрелим": директор Центрального рынка — об успехе, хейте и «рабах» на «Гастрокорте»

После того, как на Центральном рынке Новосибирска заработал «Гастрокорт», он стал местом притяжения молодежи, да и в целом любителей поесть. И в павильонах с товарами, и в корнерах даже в будние дни нет отбоя от людей: их сотни, если не тысячи. Но всё же то, как за несколько лет изменилась площадка, нравится не всем горожанам. Авторы некоторых отзывов в интернете считают, что «от рынка ничего не осталось — превратился в жральню». Корреспонденты НГС пообщались с директором Центрального рынка Алексеем Виноградовым — он рассказал, как начинал руководить крупным объектом, как относится к хейту и о трансформациях рынка.
Не пускали в собственный кабинет
Алексей Виноградов руководит Центральным рынком с 2007 года. Ради этой должности он вместе с женой и ребенком переехал в Новосибирск из Барнаула. До этого в родном городе он примерно 7 лет проработал в компании «Мария-Ра», с собственником которой — Александром Ракшиным, познакомился благодаря своему профессиональному увлечению.
Он окончил физкультурный факультет и занимался лыжными гонками. С
— Однажды я спросил, можно ли у них (в «Марии-Ра». — Прим. ред.) поработать, — говорит Алексей Виноградов. — А когда компания купила 56% акций рынка у новосибирской мэрии, владелец бизнеса предложил мне переехать.
После сделки оставшиеся 44% акций, добавляет Алексей, по-прежнему принадлежали авторитетным предпринимателям, и в первые несколько месяцев новому управленцу и команде из соседнего региона пришлось налаживать с ними отношения. Поначалу его даже не пускали в кабинет.
— Кто-то даже подходил и говорил: «Давай из фаустпатрона в кабинет выстрелим». Я не боялся, но тем не менее для меня это стало непонятным. 30 лет в Барнауле прожил и ни разу таких ребят не видел, — поделился впечатлениями сибиряк.
Росли, а потом бац — и остановились
Как утверждает Алексей, при приобретении Центральный рынок подумывали превратить в какой-нибудь ТЦ, ТРЦ или торгово-офисный центр. Чтобы понять, насколько это действительно нужно, компания съездила за опытом в Москву и несколько европейских стран. Походили, посмотрели, как устроены местные рынки. В результате профиль новосибирского объекта всё-таки оставили, но решили нарастить экономическую эффективность.
В разные годы одни из самых высоких доходов новосибирскому рынку приносил то вещевой, то продуктовый сегмент. Сначала лучше получалось с одеждой и текстилем, ведь раньше их доля здесь достигала 50% (теперь только 20–25%). И уже потом наступил звездный час продовольствия.
По наблюдениям Алексея Виноградова, с 2007 по 2013 год рынок показывал бесперебойный кратный рост прибыли. Но с
— Просто плато, — комментирует мужчина.
С тоской по
2007-му — в вещевой павильон
Одежда входит в число того, что на Центральном рынке выставляют строго в капитальных строениях. Практика примерять обновки, ютясь на картонке в
Впрочем, по сути за 17 лет в вещевом павильоне ничего не поменялось, царит ностальгическая атмосфера «нулевых». Отовсюду выглядывают манекены, прилавки усыпаны вешалками, на которых чего только не найдешь: от нижнего белья до варежек и курток. В этой части рынка, шутит Алексей Виноградов, буквально остановилось время.
— До весны 2007 года, когда мы начали свою деятельность, павильон практически пустовал. По факту в нем находились лишь продукты. Первым делом их убрали в другой павильон, тоже продовольственный и больше чем наполовину пустой, — подчеркнул собеседник НГС. — А этот, собственно, заполнился вещами — так эффективность у нас увеличивалась в десятки раз.
По его подсчетам, сейчас пространство вещевого павильона занимают более 350 продавцов — их число регулярно то растет, то немного уменьшается. Центральный рынок — будто живой организм.
Конкуренция между коллегами по рынку весьма слабая — сильнее по отношению к сторонним, не относящимся к нему торговым точкам. И хотя вместе с ТЦ к ней приводит развитие маркетплейсов, рыночных бизнесменов это, как правило, не пугает. У тех, кому удалось адаптироваться к обстоятельствам, сохраняются продажи и покупатели, особенно постоянные.
— В локальную конкуренцию мы так глубоко не погружаемся. В основном смотрим на платежеспособность [арендаторов] и частоту расторжений [договоров] с ними. Для нас показатель — вакантные площади, но здесь свободных нет. И нужно рассматривать, какие группы товаров уходят, приходят, — рассуждает директор рынка, проходя по рядам кофт и штанов. — Но если абстрагироваться от текучки, ротации, то, думаю, всё нормально.
В целом, по его мнению, соревновательный дух помогает совершенствовать сервис.
Запускали со скрипом, а потом понеслась
«Гастрокорт», ломящийся от изобилия, появился в 2021 году. По воспоминаниям Алексея Виноградова, запускался он тяжело, потому что городские рестораторы не спешили организовывать там свои точки — сомневались в затее и опасались, что такой фуд-корт привлечет недостаточно людей и окажется нерентабельным.
— Изначально искали участников. А кто участники? Рестораторы. Многих знаем, я лично со всеми общался, предлагал: «Давайте попробуем. В Москве подобное работает». Они тут себя никак не видели. Хотя необходимые условия давались: за свой счет мы были готовы сделать ремонт и дать [арендные] каникулы от 3 до 6 месяцев. Но нет, девчонки обзвонили весь общепит в городе, и никого не смогли сюда затащить, — признался директор рынка.
Основная причина отказов, полагает он, в том, что нередко рынки ассоциируются у людей с антисанитарией, криминалом и несовременностью. Но это стереотип.
— Взять, опять же, столицу, где рынки уже условные — в лучшем случае от рынка остается 50%, а то, как правило, и 10–20%. Остальное — гастропространство. Но у нас рынок воспринимали как что-то устаревшее, какое-то отстойное, — объясняет Алексей Виноградов.
И всё-таки полностью скрещивать «Гастрокорт» с привычным рынком его создатели не стали. При всем видимом слиянии их постарались разграничить: мухи, гласит народная мудрость, отдельно от котлет. Поскольку в большинстве своем контингент у них разный, появилась задача сделать так, чтобы люди не мешали друг другу есть и делать покупки.
На старте на гигантском корте обосновались представители «Ресторанного дворика», расположенного в центре Новосибирска.
— Помогло именно то, что до этого на Ленина, 3 мы заполнили первые этажи общепитом, и у нас «выстрелило», даже при том, что площадка активнее летом. В общем, собрали ребят из дворика: «Надежда на вас, давайте. Если не с вами, то не сможем реализовать», — говорит Виноградов. — Ну, конечно, маленько воспользовались своим административным ресурсом. Кое-как, со скрипом, [запустились].
Еще до запуска на реконструкцию гигантского зала под многочисленные кафе потратили 180 миллионов рублей. Ощутимую прибыль, впервые за несколько лет позволившую нарастить эффективность, проект принес не сразу — только в 2022 году. Сейчас заведения «Гастрокорта», а при 156 заключенных контрактах их порядка 130, в совокупности ежемесячно выручают 150–160 миллионов рублей.
— Непосредственно мы с этого зарабатываем 10% — значит, каждый месяц где-то 15 миллионов. Притом весь доход, который был у рынка, остался — мы же на нем не сократили количество торговых мест, пусть по площади они и ужались, — заметил Алексей Виноградов.
От количества корнеров сегодня рябит в глазах: здесь подают бургеры, крабов, вьетнамские блюда и много чего еще. По ощущениям, посетителей сотни, они снуют туда-сюда. Бывает, что им не хватает столиков, и по выходным дополнительные посадочные места оборудуют в вещевом павильоне.
Критика — двигатель прогресса
Несмотря на огромную проходимость и популярность «Гастрокорта», новосибирцы разделились на два лагеря. Судя по отзывам в интернет-сервисах, одним нравятся метаморфозы Центрального рынка, другие заявляют, что он переквалифицировался в «жральню», и теперь «негде нормальных продуктов купить». Алексей Виноградов уверяет, что изучает периодически появляющиеся жалобы, но к критике относится спокойно: старается конструктивно воспринимать ее и постепенно устранять недостатки. Без них не обходится.
— Сотни мелочей, из которых всё складывается: работа и клининга, и техслужбы, и наша, отношения с корнерами. Мебель, туалеты, климат, охрана. Много-много мелких вопросов, создающих общую картинку, — объясняет он. — Но дело в том, что когда мы начинали, даже в саму идею почти никто не верил. «Зачем? Да сюда никто ходить не будет», — такую песню мы слышали в течение первого полугода. Дальше стало получаться чуть лучше, люди пошли, персонал вдохновился. Как против ветра идешь-идешь, и вдруг раз — попутный ветер.
Неоднократно в сторону Центрального рынка сыпались обвинения. К примеру, летом 2023 года сибиряк заявил, что из-за грязных кроссовок его не пустили туда за мясом, а затем внесли в черный список.
— Так быть не должно. Может, человеческий фактор, либо кроме обуви было что-то еще, — прокомментировал директор рынка. — Мы разбираемся по каждому отдельному случаю, смотрим видео — у нас же свыше 300 камер. Опрашиваем охранников о том, что произошло, кто и что сказал, с чего началось. Сегодня, к счастью, уже очень редко случается, чтобы кого-то необоснованно не пустили. Но если вдруг мы не правы, то пытаемся найти человека и [в качестве извинений] дарим ему сертификат в «Гастрокорт».
Он уточнил, что для обеспечения безопасности на рынке используется система распознавания лиц. В ее базу вносят тех, кто нецензурно выражался, проявлял агрессию, нанес ущерб и так далее. Например, в прошлом году сибирячка потеряла на Центральном рынке очки, поругалась с охраной и также попала в черный список.
Современная форма рабства или всё же шутка
На новогодних каникулах посетительница одного из баров в «Гастрокорте» получила странный чек: на нем в графе «Кассир» было написано: «Помогите, я в рабстве». Фото чека мгновенно разлетелось по Сети.
Алексей Виноградов заверил, что на самом деле это шутка, в результате ставшая пиаром для «Гастрокорта», а сам он отреагировал на нее с юмором. Правда, работнику корнера пришлось несладко — его уволили.
— Я быстро позвонил, говорю: «Не-не, его восстановите». Мы ему еще премию дали сертификатом в «Гастрокорт», за креативность спасибо. Это безобидная шутка и она же бесплатная реклама, я похвалил работодателей. Ну, конечно, все по-разному на это смотрят. Кто-то возбудился: что происходит, что за современное рабство? — говорит директор Центрального рынка.
Прокачивают манеры
Центральный рынок, смеется Алексей Виноградов, как может, воспитывает гостей.
— В первый год, когда открылись, поражались поведению людей. На все раковины были вынуждены повесили таблички с надписью: «Не сморкаться». Не знаю, у нас это какая-то сибирская черта, что ли, особенно зимой. Со временем заметили, что люди перестали сморкаться, и нас это порадовало, — рассказал он. — А помните фразу «Шляпу сними» из фильма «Кавказская пленница»? Сделали таблички еще и с такой надписью, с фото. Чуть ли не на каждом столбе разместили.
Сотрудников рынка зимой 2021 года, наоборот, просили надевать шапки — вернее, новогодние колпаки. Правда, понравилось это не всем.
— Мы не то что заставили. Это был первый год «Гастрокорта», и из всех продавцов человек 5–10 оказались категорически против. Пережили. Зато для посетителей предновогоднее настроение. Думаю, последние от этого выиграли, — прокомментировал топ-менеджер.
Он уверен, что стоит завлекать персонал не только деньгами, но и идеей.
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