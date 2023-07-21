Новосибирец вернулся на Центральный рынок после скандала и узнал, что внесен в черный список, — видео разборок с охраной

На видеозаписи, которую предоставил мужчина, их с супругой в мясном отделе на рынке преследуют представители охраны и просят покинуть помещение из-за того, что они «внесены в черный список».



Охранники на видео поясняют Вячеславу, что не знают, почему он в черном списке. Мужчина объясняет, что в прошлый раз его не пустили из-за пыльных кроссовок, а охранники рассказали, что на рынке есть специальное устройство для чистки обуви. Покупателям они предложили вызвать полицию.



На другой записи, предоставленной Вячеславом, он и его супруга ругаются с охраной и пытаются доказать, что они имеют право проходить на рынок. Охранники поясняют, что люди оказываются в черном списке потому, что у них был скандал с администрацией или с охраной.

