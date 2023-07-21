Новосибирец вернулся на Центральный рынок после скандала и узнал, что внесен в черный список, — видео разборок с охраной

Житель Новосибирска Вячеслав заявил, что его не пустили в здание Центрального рынка из-за грязных кроссовок, а затем его внесли в черный список.
Мужчина в разговоре с корреспондентом НГС пояснил, что сначала его не пустили в здание, когда он хотел купить мясо, объяснив это тем, что у него грязные кроссовки. Когда Вячеслав пришел на рынок в следующий раз, его снова не пустили, пояснив, что он попал в черный список рынка.
— Якобы у них есть какая-то система распознавания лиц. Они туда не только меня внесли, туда вносят многих покупателей. Например, если им одежда не нравится, поведение. Одного не пустили якобы потому, что он пьяный был, хотя он не пьет, за рулем был, — рассказал корреспонденту НГС Вячеслав.
На видеозаписи, которую предоставил мужчина, их с супругой в мясном отделе на рынке преследуют представители охраны и просят покинуть помещение из-за того, что они «внесены в черный список».
Охранники на видео поясняют Вячеславу, что не знают, почему он в черном списке. Мужчина объясняет, что в прошлый раз его не пустили из-за пыльных кроссовок, а охранники рассказали, что на рынке есть специальное устройство для чистки обуви. Покупателям они предложили вызвать полицию.
На другой записи, предоставленной Вячеславом, он и его супруга ругаются с охраной и пытаются доказать, что они имеют право проходить на рынок. Охранники поясняют, что люди оказываются в черном списке потому, что у них был скандал с администрацией или с охраной.
Семейная пара возмущается, что администрация собирает данные о людях. На видео также показан компьютер с выведенными на монитор камерами наблюдения, а также портрет человека.
— Просто компьютер фотографию вносит, и всё, потом всё удаляется, — утверждает на видео сотрудник охраны и поясняет, что должен реагировать на информацию.
Мужчина не стал терпеть такого к себе отношения и обратился в полицию.
— Заявление в полицию поступало, оно зарегистрировано в установленном порядке. Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
После обращения в полицию, со слов огорченного покупателя, его всё же согласились пустить внутрь рынка, но впредь попросили не приходить в грязной обуви.
В администрации Центрального рынка корреспонденту НГС сообщили, что в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и поэтому никаких комментариев давать они пока не будут.
— Сейчас полиция в рамках этих заявлений проведет проверочные мероприятия, и только потом с согласия доверителя сможем дать комментарий, — пояснили представители администрации рынка.
Ранее НГС уже писал о том, что на Центральном рынке ведут черный список посетителей. В редакцию жаловалась местная жительница, которая потеряла очки на рынке и поругалась с охраной, после чего попала в немилость.