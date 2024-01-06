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«Помогите, я в рабстве»: новосибирцев взволновал чек из Гастрокорта со странной надписью

Его фотографию опубликовали в соцсетях

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Сотрудниками полиции проводится проверка.

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Жительница Новосибирска получила кассовый чек с просьбой о помощи в одном из баров города. Его выдали посетительнице заведения на Гастрокорте.

Снимок чека опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black» 4 января.

— В одном из баров на Гастрокорте наша подписчица обратила внимание на странную строчку в кассовом чеке, — сказано в сообщении.

НГС обратился к директору Центрального рынка, на площадке которого находится Гастрокорт, с просьбой прокомментировать ситуацию. Руководитель рынка Алексей Виноградов сказал, что выяснит данные о происшествии.

— Выясню и сообщу. Думаю, очередной прикол, — сказал специалист.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что сотрудниками полиции проводится проверка. Журналист издания также обратился к руководителю заведения с просьбой прокомментировать ситуацию.

В апреле 2023 года в Новосибирске пассажир пополнил карту ЕТК для проезда в метро и получил чек со странной надписью: «Ядрена вошь — самая ядрена вошь».

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