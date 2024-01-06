«Помогите, я в рабстве»: новосибирцев взволновал чек из Гастрокорта со странной надписью

Жительница Новосибирска получила кассовый чек с просьбой о помощи в одном из баров города. Его выдали посетительнице заведения на Гастрокорте.
Снимок чека опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black» 4 января.
— В одном из баров на Гастрокорте наша подписчица обратила внимание на странную строчку в кассовом чеке, — сказано в сообщении.
НГС обратился к директору Центрального рынка, на площадке которого находится Гастрокорт, с просьбой прокомментировать ситуацию. Руководитель рынка Алексей Виноградов сказал, что выяснит данные о происшествии.
— Выясню и сообщу. Думаю, очередной прикол, — сказал специалист.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что сотрудниками полиции проводится проверка. Журналист издания также обратился к руководителю заведения с просьбой прокомментировать ситуацию.
В апреле 2023 года в Новосибирске пассажир пополнил карту ЕТК для проезда в метро и получил чек со странной надписью: «Ядрена вошь — самая ядрена вошь».