«Сибирская черта, что ли?»: на «Гастрокорте» пришлось развесить таблички, чтобы люди не сморкались в раковины

Администрации «Гастрокорта» на Центральном рынке в Новосибирске пришлось вешать таблички с надписями, чтобы приучить посетителей снимать головные уборы в помещении, а также не сморкаться в раковины.
В интервью с НГС директор рынка Алексей Виноградов заявил, что раньше его сотрудников «поражало поведение людей». По его словам, некоторые сморкались там, где этого делать не следует, а заходя внутрь павильонов, парни зачастую не снимали шапки.
Специальные таблички помогли воспитать посетителей:
— На все раковины были вынуждены повесить таблички с надписью: «Не сморкаться». Не знаю, это какая-то сибирская черта, что ли, особенно зимой. Со временем заметили, что люди перестали сморкаться, и нас это порадовало, — поделился Виноградов. — А помните фразу «Шляпу сними» из фильма «Кавказская пленница»? Сделали таблички еще и с такой надписью, с фото. Чуть ли не на каждом столбе разместили.
Также в интервью Алексей Виноградов рассказал корреспондентам о том, как начинал руководить крупным торговым объектом, как относится к хейту, о трансформациях рынка и «Гастрокорте». Почитать об этом можно по ссылке.