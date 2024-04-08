«Когда открылся, подумала: бедный рынок». Чем живет «Гастрокорт» и кто ходит туда на обед как домой — репортаж

В часы пик на «Гастрокорте» — сотни новосибирцев Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мнения о новосибирском «Гастрокорте» разделяются надвое: кого-то он совсем не впечатляет и «лучше бы вернули рынок», а кто-то с удовольствием посещает его минимум раз в неделю. Там работают больше 130 заведений, где чем только ни торгуют: от пирожных и тортиков до деликатесных крабов. Корреспонденты НГС погуляли между столиками и точками с едой и узнали, кто здесь работает и кто (а главное, почему) сюда приходит — в нашем репортаже.



Выбор еды на «Гастрокорте» такой, что можно всерьёз проголодаться, пока выбираешь, что же всё-таки съесть Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Когда прошлым летом я впервые попала на «Гастрокорт», он показался мне нескончаемым — нигде до этого я не видела настолько больших ресторанных площадок. В тот момент помещение, где уживаются многочисленные кафе, предстало для меня настоящим лабиринтом: тут корнер, там корнер — да вообще везде сплошные корнеры с кучей разнообразной еды. Полчаса наматывала круги, потому что было тяжело решить, чего схомячить: пирожков, бургеров или, может, ребрышек? Впала в ступор.



Еды много, но выбрать нелегко Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В итоге выбрала для себя единственную точку, предлагающую неплохую лапшу рублей за 350, и до сих пор хожу лишь туда. Ни дать ни взять, стабильность во плоти. На просторах Сети некоторые называют «Гастрокорт» едальней и возмущены его появлением, но есть и те, для кого пойти туда — целое развлечение и возможность попробовать новое.



Барышня в прелестной шляпке

Шляпка девушки-продавца приковывает взгляд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











«Гастрокорт» полон колоритных, запоминающихся продавцов. Мария, сотрудница кондитерской Frau Schubert, похожа на звезду голливудского кино. Поверх элегантного платья в горошек на ней ярко-синий фартук, но главная «изюминка» образа — красная мини-шляпка с вуалью. Как оказалось, у девушки несколько головных уборов — также в ее арсенале цвета фуксии и черный. На любой случай.



— Розовый надеваете, когда романтическое настроение? — спрашиваю я ее.



— Ну да, — с улыбкой отвечает она.



Несомненно, у приходящих в заведение посетителей разные предпочтения. Одни из них больше любят пирожные, другие — торты и чизкейки. Сама Мария призналась, что ее любимый десерт — миндально-карамельный тортик.

В корнерах «Гастрокорта» работают сотни людей. И иногда шутят над посетителями Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Маша отмечает, что ей нравится ее работа, и попутно ловко заваривает чай. Уверяет: она всегда полна энергии и не устает хорошо выглядеть. За день корнеру, в котором она работает, удается обслужить десятки сладкоежек.



Но порой сотрудники «Гастрокорта» выдают неожиданное: например, зимой новосибирцев взволновал чек со странной надписью. «Помогите, я в рабстве», — было указано в нем в графе «Кассир». В большом интервью НГС директор Центрального рынка Алексей Виноградов заверил, что это шутка.

Место встреч и свиданий

Кого-то здесь даже носят на руках Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На гигантский фудкорт ходят поодиночке и парами. Кто-то в перерывах между едой страстно целуется, а кто-то за совместным обедом или ужином мило беседует и созерцает.

Маргарита и Владимир, бодрые пенсионеры-гурманы, весьма долго сидят за столиком рядом со сценой, на которой играет живая музыка. Женщина призналась, что вместе на «Гастрокорт» они выбираются фактически каждую неделю.



— Мы с удовольствием кушаем. При входе сирийская и какая-то шведская кухня, даже познакомились с поваром. Вкусно и вежливо, — говорит сибирячка. — И что-то новое стараюсь для себя выбирать. Допустим, брала вьетнамские блюда.

Сегодня на «Гастрокорте» работает уже больше 130 корнеров с самой разной кухней Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











К изменениям, произошедшим с Центральным рынком за последние несколько лет, оба посетителя относятся хорошо. Хотя сначала, признается Маргарита, она скептически восприняла огромную площадку больше чем с сотней кафе.



— Когда «Гастрокорт» открылся, подумала: бедный рынок, куда же он от нас денется? А когда стали приходить сюда [постоянно], в общем-то, оценила идею. В прошлом году ездили в Пятигорск, у них «Кухни мира» — в целом это то же самое. Ну и в итоге решила: неплохо, что в Новосибирске такое появилось, — делится она впечатлениями.

Не все новосибирцы приняли изменения на Центральном рынке с радостью Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Спрашиваю у пары об их отношении к негативным отзывам о месте — к примеру, к частым жалобам на охрану, которыми пестрят интернет-сервисы.



— Да у нас сейчас такой народ, что не угодишь, — считает Владимир.



«Не пускают дебоширов»

Недавно сибирячка обвинила охранника «Гастрокорта» в том, что он не пускал пенсионерку — та собиралась пройти через здание во двор рынка. Директор рынка и гастропространства Алексей Виноградов объяснил корреспонденту, что в тот раз посетителям, которые хотели именно на рынок и спрашивали путь, рекомендовали пройти к нему через цокольный этаж или вещевой павильон. Он уверен, при большом потоке гостей это было бы «намного быстрее и без толкотни».

Кто-то жалуется на слишком дотошный фейсконтроль гастропространства, другие считают, что это оправдано Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Не пускают на «Гастрокорт» в исключительных случаях — за незаконные действия, утверждает его руководитель. Но иногда на входе все же останавливают.



— По-моему, так здесь происходит нечасто. В любом случае, с людьми, кто пьян или хочет устроить какую-нибудь ерунду, это, в принципе, ясно. Но если речь зашла бы о бабушке, то мне было б непонятно, — заметила Мария, почти ежедневно забегающая сюда поесть и отдохнуть.



— Заметил, что в основном не пускают дебоширов, — добавляет ее друг Андрей.

В числе популярных напитков — Bubble Tea Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Любимое лакомство ребят на «Гастрокорте» — фрикадельки. Они сравнивают их с теми, что продавали в ушедшей из России ИКЕА, и убеждены: точь-в-точь. Кроме того, они пристрастились к необычным сладким напиткам.



— Это фраппучино с манго и орехом. Мне очень нравится, — подчеркивает Маша, активно взбалтывая стакан с бело-оранжевым содержимым.



Хинкали на любой вкус и мороженое по паспорту

Общая атмосфера фудкорта не отменяет того, что здесь можно найти не только быстрый обед, но и новые гастрономические впечатления Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пока я изучала, кто и что ест, меня внезапно привлекло мороженое с пометкой «18+». В десерт добавляют алкоголь, объясняет его харизматичный продавец Алексей: бурбон, белый ром и так далее. Желающих приобрести такое мороженое просят показать паспорт.



— Если регулярно налегать на это мороженое, существует ли риск спиться? — в шутку допытываюсь я.



— Ну нет. [Алкогольные] конфеты — то же самое. Их ведь можно есть, и ничего не будет, — уверяет Алексей. — Из ста проходящих человек четыре подойдут [с интересом]. Конверсия — примерно три-четыре процента.



Алексей говорит, что работа ему в удовольствие: чувствует себя особенным. Мороженое специфичное, и он такой здесь один.

Хинкальных на «Гастрокорте» несколько, есть из чего выбрать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В корнере «Только хинкали» и правда подают исключительно хинкали, но с разными начинками. Его открыли недавно, но сотрудник заведения Николай уже может похвастать первыми успехами.



— Мы третий день работаем, но уже по 40–50 человек заглядывает. Часто берут хинкали просто с фаршем, с фаршем и зеленью, и вот сегодня, например, очень многие — с курицей и сыром, — перечисляет он.



К нему подходят не только за грузинским блюдом, но и чтобы спросить, как пройти на рынок — будто экскурсовод, он занимается разъяснениями.

Скрытные, но важные сотрудники «Гастрокорта» (как, впрочем, и многих других мест) — уборщики. Нура признается, что она и ее коллеги, которые тоже наводят чистоту, при графике «два на два» работают по 12 часов в день. Приходится то мусор собирать, то драить. Но особых сложностей Нура не испытывает — говорит, что привыкла.



— Народ ушел — убрали, стол помыли, — коротко констатирует женщина.



Ранее сотрудники Центрального рынка, торгующие продуктами и одеждой, рассказали о себе и клиентах: НГС публиковал видео.



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