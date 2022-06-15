IKEA окончательно уходит из России, а принадлежащая ей «Мега» остается
Компания продает фабрики в РФ и оптимизирует сотрудников
IKEA не будет открывать магазины в России и продаст свои производства в стране, сообщили РБК в пресс-службе компании. По данным Telegram-канала Baza, это было объявлено на собрании сотрудников 15 июня, в котором приняло участие около 20 тысяч человек.
— За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась, — говорится в заявлении компании, которое цитирует РБК. — Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников.
ИКЕА также начала поиск покупателей для своих мебельных фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Однако российские торговые центры «Мега», также принадлежащие IKEA, продолжат работать в штатном режиме.
Ранее товары из магазина IKEA стали появляться на электронных витринах «Яндекс.Маркета». В пресс-службе маркетплейса пояснили, что продавцы могут законно размещать миллионы различных товаров на платформе.
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Напомним, IKEA объявила о закрытии своих магазинов в России 3 марта, вскоре после начала российской спецоперации на Украине, срок закрытия ограничивался 31 мая. Тогда в компании заявили, что это решение повлияет на 15 тысяч сотрудников в 14 магазинах, работавших в России. Отметим, что 1 июня IKEA вновь открыла сервисные пункты в РФ для возврата и обмена ранее купленных товаров.