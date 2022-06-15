IKEA окончательно уходит из России, а принадлежащая ей «Мега» остается

IKEA не будет открывать магазины в России и продаст свои производства в стране, сообщили РБК в пресс-службе компании. По данным Telegram-канала Baza, это было объявлено на собрании сотрудников 15 июня, в котором приняло участие около 20 тысяч человек.

— За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась, — говорится в заявлении компании, которое цитирует РБК. — Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний «Интер ИКЕА» и Группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России. Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснется многих сотрудников.

