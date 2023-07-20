«Раз пять назвал нас клоунами»: мужчину с пожилым отцом не пустили на гастрокорт Центрального рынка — что не понравилось охране

11 июля на «Гастрокорте» Центрального рынка развернулся конфликт между двумя посетителями и охранником. Мужчин, которые хотели поесть в кафе, не пустили внутрь. Посетители считают, что охранник поступил невежливо, а представители охраны настаивают, что со стороны одного из мужчин также было «нестандартное поведение». В ситуации разбирался корреспондент НГС.
«Мой папа — самый обычный пенсионер»
Новосибирец Олег (имя изменено по его просьбе) рассказал корреспонденту НГС, что в тот день пытался попасть в заведение с пожилым отцом. По словам Олега, сначала охранник сообщил его папе, что тот не попадает под дресс-код. Это возмутило посетителей.
— У меня папа не выглядит, как армани с иголочки. Он выглядит как самый обыкновенный пенсионер, которые в троллейбусах ездят. Чистый, опрятный, ничем не пахнущий человек. Я сказал охраннику: «Мы сейчас пройдём спрашивать, у вас ничего не будем», — рассказывает Олег.
После этого отец свободно прошел, но Олега пускать перестали, хотя к его внешнему виду не было претензий.
— Охранник давай хватать меня за руки, отталкивать. Я знаю, что им нельзя хватать людей руками. Я на повышенных тонах ему несколько раз сказал: «Руки убрал от меня» и попытался пройти дальше, — вспоминает мужчина.
Охранник сказал Олегу о том, что тот нарушил правила и указал на бумажку в углу.
— Чуть ли не выпинывал меня к этим правилам, но что я конкретно нарушил, мне даже сказать не смог. Я попросил его имя свое назвать, он молчал и выталкивал меня. Охранник начал материться. Назвал нас раз 5 во всеуслышание клоунами, и вызвал подкрепление. Прибежало еще 2 человека подкрепления. Они уже разговаривали нормальными словами, без употребления мата. Попытались мне объяснить, что я нарушаю их правила, — рассказал Олег.
Олег говорит, что он и отец не нарушили ни одного правила, но его обвиняли в «агрессивном поведении». Он пересказал им нападки и оскорбления, которым подвергся от охранника.
— Я считаю, что это не моё агрессивное поведение при входе, а это мой ответ уже на агрессию со стороны охранника. Да и выглядим мы, как нормальные люди, мы не живём там, где-то под забором или в канализации. Мы живём в квартирах, у меня есть машина, у меня и отца есть работа. Мой папа увидел, что я уже зол от этого охранника и он, видимо, чтобы не случилось какой-то большей проблемы, успокоил меня и мы с ним ушли, — пояснил Олег.
Извинились, но не те, кто должен
Олег не смог забыть этот инцидент и написал в комментарии телеграм-канала гастрокорта: «Скажите, пожалуйста, с каким человеком можно обсудить поведение вашей охраны до того, как я обратился в суд?».
С ним быстро по телеграмму связалась девушка, попросила описать ситуацию. Она передала ее администрации и ему перезвонил контроллер. Он извинился за произошедшее и сказал, что охранника ждет наказание. Олег потребовал, чтобы перед ним извинился сам охранник.
— Контроллер перезвонил еще раз через 15 минут. Сказал, что этот охранник извинения принести не может — он отъехал. И еще раз извинился, — рассказывает Олег.
Олег сказал, что готов выслушать извинения в любом виде и формате, назвал для этого данные отца и свои. Извинений от охранника так и не поступило. Вечером того же дня Олег взял с собой семью и снова пошел на гастрокорт — в этот раз ему удалось попасть туда и поужинать.
Олег предполагает, что отца могли не пустить из-за тележки, но охрана этого не озвучила.
«Сказал, что ему в мясной отдел»
Корреспонденту НГС удалось получить комментарий от старшего смены, который работал в охране в тот день. Мужчина, представившийся Марком уточнил, что лично вмешался в конфликт между своим подчиненным и Олегом.
— Он на нервах был из-за отца. Мы с ним прогулялись до правил. На агрессивное поведение никто не ссылался. Я ему просто сказал: «Мужчина, вы сейчас ведёте себя нестандартно, в любом случае, не будет такого, что ситуация рассосется», — рассказал старший смены Марк.
По словам Марка, отец Олег шел с сумкой-тележкой и поэтому спросил отца Олега, куда тот идет. В отчет, п
— Он сказал, что ему в мясной. Охранник подсказал, что для этого нужно выйти из гастрокорта и зайти в главный вход рынка. Его сын вступился, если бы он не снимал видео на телефон, то его бы не трогали. Охранник не запускал потому что, действовал по уставу, охрану и штрафуют за такие случаи. Мужчина сказал отцу идти дальше и пытался прорваться, а диалог-то не закончен. Нужно было дождаться старшего смены или контроллера, чтобы решить ситуацию, — объяснил мужчина.
Марк добавил, что его охранник — человек с опытом и работает хорошо, но согласился, что тот был частично агрессивен.
— Если бы пожилой мужчина сказал, что ему нужно покушать, охранники по-человечески бы что-нибудь придумали. У нас много ситуаций, когда мы шли на встречу. Телегу оставить на охране, например, или кто-то если испачканный приходит, мы на встречу идем, говорим чуть устранить. А когда человек идет на видео снимать и нестандартно ведет себя — это наоборот отталкивает. В любом случае не получается решить конфликт в пользу посетителя, когда он себя так ведет. Извинений от охранника не было, потому что он взял отпуск и уехал домой ненадолго. У нас сегодня было собрание и мы выписали штраф за ту ситуацию, безнаказанным такое не остается, — рассказал старший смены Марк. Также корреспонденту пояснили, что охранник уехал из Новосибирска для продажи квартиры.
Олег уточнил корреспонденту НГС, что его отец действительно был с тележкой. При этом он настаивает, что речи про мясной отдел в их разговоре с охраной не было.
Это уже не первый конфликт на Центральном рынке. В начале июля сибирячка потеряла очки среди торговых рядов и поругалась с охраной — теперь она в «черном списке» посетителей.