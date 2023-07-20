«Раз пять назвал нас клоунами»: мужчину с пожилым отцом не пустили на гастрокорт Центрального рынка — что не понравилось охране

— У меня папа не выглядит, как армани с иголочки. Он выглядит как самый обыкновенный пенсионер, которые в троллейбусах ездят. Чистый, опрятный, ничем не пахнущий человек. Я сказал охраннику: «Мы сейчас пройдём спрашивать, у вас ничего не будем», — рассказывает Олег.



После этого отец свободно прошел, но Олега пускать перестали, хотя к его внешнему виду не было претензий.

— Охранник давай хватать меня за руки, отталкивать. Я знаю, что им нельзя хватать людей руками. Я на повышенных тонах ему несколько раз сказал: «Руки убрал от меня» и попытался пройти дальше, — вспоминает мужчина.

