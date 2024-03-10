Нереальный десерт из блинов и клубники! Показываем, как приготовить необычное угощение на Масленицу

Уже через несколько дней в России начнется Масленая неделя. Все семь дней начиная с 11 марта можно жарить блины, угощать ими близких и друзей. Но что, если классические блины уже надоели и хочется попробовать что-то новое и необычное? Специально для тех, кто любит экспериментировать, мы приготовили нежный клубничный рулет.
В списке ингредиентов для теста: два яйца, 35 граммов сахара, 1/4 чайной ложки ванилина и столько же соли, растопленное сливочное масло (40 граммов), 100 граммов муки, 170 граммов молока, несколько капель пищевого красителя. Для начинки вам понадобится: 250 граммов творожного сыра, 80 граммов сгущенки, 250 граммов клубники.
Как правильно приготовить необычный десерт — смотрите в видеоинструкции выше.