«Из съестного — только мамины банки»: что в холодильниках у новосибирских холостяков — некоторые даже завели домашний бар

Принято считать, что у закоренелых холостяков и холостячек в холодильниках в лучшем случае хранятся алкоголь и полуфабрикаты, в худшем — повешенные мыши. И это неудивительно — не секрет, что свободная жизнь расслабляет и настраивает на облегченный вариант быта без ежедневной готовки. Корреспондент НГС уже заглядывала в холодильники сотрудников бюджетных учреждений из Новосибирска. В онлайн-опросе внутри этого материала больше всего читателей изъявили желание посмотреть, что хранят на полках холодильников одиноко живущие свободные горожане. Смотрим фотографии, разглядываем продукты и решаем: рушить или нет стереотип.
Холодильник Полины, гостеприимной холостячки
Полина отмечает, что в холодильнике у нее хранится стандартный набор. Под этим выражением девушка подразумевает наличие таких продуктов, как яйца, сыр, крем чиз, немного колбасы, оливки, имбирь, соленья. Как правило, это огурцы, помидоры, грибы, лечо, кетчуп и соус для мяса. Из сладкого девушка хранит несколько видов варенья: жимолость, вишню, клубнику, абрикосы, кабачки с ананасами и большую банку компота из вишни. Сибирячка признаётся, что готовит постоянно, так как всегда голодная.
— Готовлю, когда голодная, а голодная я всегда. Стараюсь варить суп. Если успеваю, на второе делаю гарнир плюс мясо или курицу и какой-нибудь салат. В любом случае, если гости будут на пороге через час, стол накрою. Друзья, зная, что у меня всегда что-то есть, приезжают сразу с контейнерами, чтобы что-то увезти с собой, — смеется Полина.
Девушка поясняет: она очень любит как ездить в гости, так и сама принимать их дома. Для дружеских посиделок она даже оборудовала домашний бар.
— Мой бар всегда готов к гостям. Люблю их и сама с радостью хожу в гости. По заложенным с детства канонам не хожу ни к кому с пустыми руками: всегда что-то несу с собой. И это не банальные тортики и шоколадки — продукты приношу с учетом вкусов друзей. Кому-то варенье из дыни или клубники, кому-то небольшой контейнер со свежей жимолостью или вишней из своего сада, — приводит пример гостеприимная сибирячка.
Холодильник Баира, холостяка с 12-летним стажем
Баир готовит каждый день, но блюда выбирает такие, чтобы не приходилось тратить на них много времени и сил. Чаще всего его выручают тушенка и бульонные кубики.
— В холодильнике у меня хранятся варенье из облепихи и брусники, сам варил. Из клюквы на подходе. Обычно я готовлю гречку с кубиком «Магги» и тушенкой. Это очень быстро и вкусно. Также часто делаю бутерброды. Для них покупаю всегда хлеб, майонез с горчицей, зеленый лук, докторскую колбасу, сверху кладу жареное яйцо. Питаюсь так каждый день. Иногда готовлю мясо на гриле или курицу. Бывали месяцы, что каждый день только гречку с тушенкой делал. Еще один важный элемент в рационе — витамины. Без них никуда, — заключил Баир.
Часть продуктов, которые про запас покупает Баир, не помещается в холодильнике, он хранит их на балконе. Например, это крупы или кубики для бульона.
Холодильник 28-летней жительницы Новосибирска Лии
Жительница Новосибирска Лия 3,5 года в разводе. Девушка призналась: когда была замужем, готовила постоянно, а холодильник содержала в идеальном состоянии. Сейчас, отмечает она, не хочется себя утруждать готовкой и другими делами, связанными с бытом. В основном у сибирячки в холодильнике нет ничего — питается она в кафе, либо заказывает фастфуд. В холодильнике хранит преимущественно алкоголь.
— Я даже не буду его весь фоткать вам: он пустой. В боковом отсеке стоит винишко и бренди. Причем до зарплаты еще неделя — осталось самое бюджетное всё. Скажем так, на черный день, — смущается девушка. Где-то на дне пара зубчиков чеснока завалялась.
Холодильник закоренелого холостяка Игоря
Новосибирец с пятилетним стажем одинокой жизни Игорь признался: по сути всегда оставался холостяком, несмотря на то что является многодетным отцом. Мужчина никогда не состоял в официальном браке. При этом его холодильник не похож на холостяцкий. Игорь объясняет это тем, что в гостях у него часто бывают дети.
— Если говорить про холодильник, то в нем обязательно должны быть яйца и молоко, так как эти продукты я использую на завтрак, ну либо ем спортпит. На обед, как правило, у меня какое-то второе блюдо с гарниром. Ужин вообще непонятно, как и что. Где ночь застает, там и ужинаю. Как правило, ночую у своей соседки, она в разводе. И она меня там не кормит, — отметил в разговоре с корреспондентом НГС Игорь.
Новосибирец добавил, что в его холодильнике в любом случае есть запас сыра и пельменей. А еще он очень любит торты, которые закупает в большом количестве по акциям, а потом неделями ест.
— Несмотря на то что сыр в последнее время сильно подорожал, я от него ни за что не откажусь. Никогда, — заключил холостяк.
Холодильник опытной хозяйки Юлии
Юлия живет одна, но, как она сама отмечает, это не значит, что сидит голодом. В магазине она покупает курицу, рыбу, морепродукты, субпродукты (печень, желудки), а также творог, молоко, сметану, сыр и крупы. Очень много продуктов женщина хранит из тех, что собрала в огороде.
— В морозилке я храню свои овощи в заморозке. В холодильнике есть колбаса для нечаянно нагрянувших гостей. Я сама такое не ем. А еще у меня есть собственный погреб. Я заготовками занимаюсь вместе с отцом. Ему 75 лет, и он тоже любит это дело, — делится девушка.
Холодильник любителя сосисок по акции Максима
Холостяк Максим рассказал НГС, что чаще всего ест вне дома либо покупает что-то и тут же съедает. Холодильник молодого человека чаще пустует.
— Мой холодильник пополняется от случая к случаю сосисками по акции. Иногда они там портятся, и холодильник снова пустует. Готовка? Нет, не слышал (смеется). Когда хлеб заканчивается, тогда я готовлю свое фирменное блюдо — яичницу. Но вот сейчас там в холодильнике хранятся яйца, которые в двери. Так вот, они старше этого холодильника, наверное, — шутит сибиряк.
Холодильник ни в чем себе не отказывающей холостячки Анастасии
Жительница Новосибирска Анастасия свободна последние полгода. Она отметила, что в ее холодильнике в основном хранятся мамины банки с соленьями, а сама девушка не особо любит готовить. Также сибирячка отметила, что при выборе продуктов руководствуется своими желаниями.
— У меня дома из съестного — только мамины банки, так как я иногда ленюсь готовить, а мамины банки есть всегда. В питании себе ни в чем не отказываю и беру всё по желанию. На еде не экономлю, если мне чего-то хочется, — коротко рассказала Анастасия.
Холостячка заключила, что, когда находилась в отношениях, готовила еду дома для своего мужчины и его сына. Сейчас девушка предпочитает не мучить себя бытом.
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