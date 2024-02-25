«Из съестного — только мамины банки»: что в холодильниках у новосибирских холостяков — некоторые даже завели домашний бар

— Готовлю, когда голодная, а голодная я всегда. Стараюсь варить суп. Если успеваю, на второе делаю гарнир плюс мясо или курицу и какой-нибудь салат. В любом случае, если гости будут на пороге через час, стол накрою. Друзья, зная, что у меня всегда что-то есть, приезжают сразу с контейнерами, чтобы что-то увезти с собой, — смеется Полина.



Девушка поясняет: она очень любит как ездить в гости, так и сама принимать их дома. Для дружеских посиделок она даже оборудовала домашний бар.



— Мой бар всегда готов к гостям. Люблю их и сама с радостью хожу в гости. По заложенным с детства канонам не хожу ни к кому с пустыми руками: всегда что-то несу с собой. И это не банальные тортики и шоколадки — продукты приношу с учетом вкусов друзей. Кому-то варенье из дыни или клубники, кому-то небольшой контейнер со свежей жимолостью или вишней из своего сада, — приводит пример гостеприимная сибирячка.

