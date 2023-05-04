«Есть ящики, где лежат продукты по уценке»: как и где сэкономить на продуктах в Новосибирске — советы пенсионеров

Не покупать все продукты в одном магазине — одно из правил, которому много лет следует пенсионерка Анна Иосифовна. За время жизни в мегаполисе сибирячка хорошо изучила город и знает, в каких местах и когда закупаться. Расстояние ее не пугает, и пенсионерка может съездить в большой супермаркет, даже если он находится далеко.



— В экономии я специалист. В какие дни закупаться, особо не важно, но во многих супермаркетах до часов 12–13 есть скидка 10% для пенсионеров. Также в некоторых магазинах, к примеру в «Ярче» и «МарияРа», есть отдельная витрина, куда складывают продукты с истекающим сроком годности. Как правило, на такие продукты скидка от 30 до 50%. Акции бывают разные: два товара берешь, плюс один в подарок. Главное, при покупке продуктов не закупаться в одном месте, так у вас будет шанс сравнить цены и сэкономить, — отметила Анна Иосифовна.