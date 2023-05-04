«Есть ящики, где лежат продукты по уценке»: как и где сэкономить на продуктах в Новосибирске — советы пенсионеров

С раннего утра новосибирские пенсионеры едут на рынок или спешат в супермаркет, чтобы закупиться продуктами по скидкам и таким способом сберечь свою небольшую пенсию. Некоторым старикам в прямом смысле слова приходится выживать на сумму, которую иногда стыдно даже озвучить. Корреспондент НГС Павел Пешков пообщался с пожилыми сибиряками и попросил их поделиться лайфхаками, где и когда лучше покупать продукты, чтобы не разориться. Секреты экономии от старшего поколения — в этом материале.
Составь список перед походом в магазин
О том, что такое экономия, Татьяна Дмитриевна Апалькова знает с детства. Как-никак дитя войны. Сибирячке хорошо знакомо, как жить, питаясь одной картошкой, и делать запасы продуктов на будущее. Опыт экономии Татьяна Дмитриевна использует и по сей день. Долгие годы бабушка следует одному из основных правил — «копейка рубль бережет», а потому понимает, как распределить семейный бюджет, чтобы не только хорошо питаться, но и откладывать часть пенсии.
— Все продукты мы закупаем раз в месяц, ходим на ближайший базар, так как цены там ниже, да и зачастую продукты более свежие. Мы живем вместе дедом, так что пенсий на двоих в целом хватает, это около 50 тысяч. Как только приходит пенсия, распределяем весь бюджет. Отдельно сумму на мясо, отдельно — на крупы, овощи и другие продукты. Обязательно перед тем, как пойти в магазин за продуктами, составляем список того, что надо купить, — объяснила пенсионерка.
Как отметила Татьяна Дмитриевна, такие продукты, как молоко и хлеб, семья покупает раз в два дня. Сибирячка советует: чтобы закупиться продуктами без очередей и толп покупателей, ходить в магазины следует в будние дни, когда все на работе.
Не покупай всё в одном месте
Не покупать все продукты в одном магазине — одно из правил, которому много лет следует пенсионерка Анна Иосифовна. За время жизни в мегаполисе сибирячка хорошо изучила город и знает, в каких местах и когда закупаться. Расстояние ее не пугает, и пенсионерка может съездить в большой супермаркет, даже если он находится далеко.
— В экономии я специалист. В какие дни закупаться, особо не важно, но во многих супермаркетах до часов 12–13 есть скидка 10% для пенсионеров. Также в некоторых магазинах, к примеру в «Ярче» и «МарияРа», есть отдельная витрина, куда складывают продукты с истекающим сроком годности. Как правило, на такие продукты скидка от 30 до 50%. Акции бывают разные: два товара берешь, плюс один в подарок. Главное, при покупке продуктов не закупаться в одном месте, так у вас будет шанс сравнить цены и сэкономить, — отметила Анна Иосифовна.
Как отметила пенсионерка, не стоит бояться спрашивать у консультантов о действующих скидках в магазине. Также, по мнению горожанки, не стоит покупать фрукты и овощи в сетевых супермаркетах, а лучше это делать в овощных лавках.
— Во многих продуктовых лавках есть ящики, в которых лежат продукты по уценке. Это такие же свежие фрукты и овощи, но с небольшим браком, с вмятиной к примеру, — отметила сибирячка.
По словам Анны Иосифовны, при желании можно покупать продукты достаточно дешево, просто надо знать места, где делать покупку. На вопрос о том, сколько у нее пенсия, бабушка застенчиво отмечает, что мало.
Оформляйте карточки постоянного клиента
Целую россыпь скидочных карточек имеет в своем арсенале Валентина Степановна Попова. Она одна из их тех, кто точно знает, где и в каком магазине будет скидка на тот или иной товар.
— Я стараюсь в выходные не ходить в магазины, потому что там очень много молодежи. Думаю, так делают все старики, стараются закупиться среди недельки. Чтобы сэкономить, пользуюсь скидочными картами. Там, где предлагают оформить карточку, всегда соглашаюсь, — рассказала сибиряка.
По словам Валентины Степановны, пенсия у нее составляет всего 20 тысяч рублей. Из нее треть уходит на покупку лекарств.
— Пенсия небольшая, но в целом хватает. Очень много трачу на лекарства, сами понимаете, препараты дорогие. В месяц на самые простые лекарства уходит минимум 3 тысячи, это не считая специальных лекарств, — говорит женщина.
Большую часть пенсии Валентина Степановна тратит на продукты. Из-за проблем со здоровьем женщина предпочитает закупаться в ближайших супермаркетах. В более крупные магазины ее возят дети, там она закупает продукты на месяц.
Следим за скидками и учитываем время, чтобы купить свежие продукты
О том, когда покупать не только дешевые, но и свежие продукты, знает Марина Геннадьевна Абрамова. Пенсионерка советует идти в магазин за покупками в 11 часов, ведь именно в это время в супермаркетах самый большой выбор.
— Примерно в 11 часов в магазинах начинают выносить новый товар и раскладывать по полкам. Примерно до 15 часов всегда есть выбор. С утра обычно продают то, что осталось со вчерашнего дня, а уже после трех некоторые возвращаются с работы и раскупают оставшиеся товары, — пояснила женщина.
Чтобы сэкономить, Марина Геннадьевна пользуется скидочными карточками, а также следит за скидками. Так, каждый день во многих супермаркетах с 09:00 до 13:00 есть скидка 10% для пенсионеров. Кроме того, два раза в месяц есть «Дни пенсионера», когда скидка составляет 20%.
— Я, к примеру, покупаю продукты преимущественно в «Ярче» или «Пятерочке». В «Ярче» очень хорошие и свежие фрукты и овощи. Но и остальные продукты достаточно неплохие, по доступной цене. В «Самокате» тоже есть скидки для стариков, там я преимущественно покупаю бытовую химию. Если из других продуктов, то там могу купить курицу, печенье, чай, конфеты и крупы. Остальное не беру, так как качество не очень, — рассказала Марина Геннадьевна.
По словам сибирячки, прожить на одну пенсию тяжело, поэтому приходится подрабатывать. Но даже этих денег хватает лишь на самое необходимое. Сколько именно зарабатывает, женщина говорить постеснялась.
Ранее мы рассказывали историю пенсионерки, которая, проработав до 73 лет, получает пенсию 50 тысяч. На что хватает этих денег и на чем экономит бабушка, читайте в материале.