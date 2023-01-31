«Хлеб уже стоит 40–50 рублей»: пенсионерка, получающая 50 тысяч, рассказала, как выживает

Сейчас мне 76 лет. Не работаю я только 3 года. До 50 лет я жила на Севере и трудилась в нефтегазовой компании. Вышла на заслуженный отдых и переехала в Тюмень. Тогда мне начали платить 13 тысяч рублей пенсии. Конечно, этих денег мне не хватало. Я устроилась на работу в колледж: там проработала директором еще больше 20 лет. Со временем со всем моим стажем и надбавками размер пенсии вырос до 50 тысяч. Иногда получаю 51, иногда — 52.

«У меня просто негодование!»