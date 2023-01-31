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«Хлеб уже стоит 40–50 рублей»: пенсионерка, получающая 50 тысяч, рассказала, как выживает

Женщина считает, что с сегодняшними ценами на еду и медикаменты пожилым россиянам приходится очень тяжело

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— Я вышла замуж, когда мне было 16 лет. Мы прожили 53 года, родили двоих детей. Вместе переехали на Север, всю жизнь работали, не покладая рук. Мне его не хватает

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На размер пенсии жалуются многие пожилые россияне. Средний размер выплат от государства в стране не дотягивает даже до 20 тысяч рублей. Этих денег едва хватает на основные нужды: продукты, лекарства и коммунальные платежи. А если бы пенсия была выше? Хотя бы около средней заработной платы? Журналисты 72.RU пообщались с женщиной, которая получает пенсию в 51 тысячу рублей. Наша героиня работала до 73 лет, вырастила двоих детей. Рассказываем, на что ей хватает денег и почему ее возмущают цены на продукты и лекарства. Далее — от первого лица.

Сейчас мне 76 лет. Не работаю я только 3 года. До 50 лет я жила на Севере и трудилась в нефтегазовой компании. Вышла на заслуженный отдых и переехала в Тюмень. Тогда мне начали платить 13 тысяч рублей пенсии. Конечно, этих денег мне не хватало. Я устроилась на работу в колледж: там проработала директором еще больше 20 лет. Со временем со всем моим стажем и надбавками размер пенсии вырос до 50 тысяч. Иногда получаю 51, иногда — 52.

«У меня просто негодование!»

Кажется, что это много, ведь большинство моих знакомых получает 20, 23, 25 тысяч. Но с нынешними ценами это не жизнь, а выживание. Особенно шокируют цены на лекарства. Я перенесла ковид, была в ужасном состоянии. После выздоровления врачи выписали мне таблетки, разжижающие кровь. Две упаковки в месяц мне давали бесплатно, а третью приходилось покупать. Тогда таблетки стоили 5400 рублей — это огромная сумма для пенсионера. Недавно ради интереса посмотрела их же в аптеке — уже 10 500 рублей! Это 28 таблеток! У меня просто негодование!

Также после болезни у меня стал сильно болеть желудок. Я пришла в поликлинику и попросила направление к гастроэнтерологу. А мне говорят: «Если бесплатный прием, то надо ждать три месяца. За деньги можно сегодня». Как пожилой человек может ждать так долго? У всех здоровья нет. Про зубы я молчу. Мне нужны были импланты. Один стоит 70 тысяч. Приходилось откладывать и копить. Почему бы пенсионерам не сделать скидки на зубы? Или какие-то льготы? Я могла бы ходить с протезами, но это очень неудобно. Хотя и дешевле. А недавно у меня прихватило спину. За прием, лекарство и пару уколов заплатила 5 тысяч рублей.

«Разве большинство пенсионеров могут себе это позволить?»

А каких денег стоит коммуналка! Несколько раз в год поднимают тарифы на воду, свет, отопление. У меня квартира 80 квадратных метров. Зимой плачу около шести тысяч, летом — около трех. Раньше мы жили вдвоем с мужем на две пенсии — было хорошо. Но семь лет назад он умер, я осталась одна.

Хожу за продуктами. Сливочное масло уже стоит 700 рублей за килограмм! А упаковка 180 граммов — 149 рублей. Дешевле только маргарин. Растительное масло — 140 рублей. Хлеб уже стоит 40–50 рублей. Говорят, что пожилым людям полезно есть рыбу. Самая дешевая стоит больше 400 рублей за килограмм. Про полезную красную рыбу я молчу. Я стараюсь питаться хорошо: покупаю себе сливочное масло, сыр, молоко, кефир, говяжий фарш, курицу, рыбу, крупы. Но разве большинство пенсионеров могут себе это позволить? Нет.

Раньше я помогала детям, но сейчас они сами прекрасно справляются. Иногда я могу поделиться с нуждающимися. Их много, к сожалению. Даже люди, которые занимали хорошие должности, получали высокую зарплату, трудились десятки лет. С такими ценам не хватит никаких пенсий. Если бы цены вернулись на пять лет назад, то хватало бы на жизнь и 20 тысяч. Раньше на свою пенсию я могла себе позволить даже путешествия. Копила и отдыхала за границей. Сейчас я трачу только на коммунальные платежи, лекарства, продукты и одежду. Раз в квартал лечу зубы, хожу к косметологу и в театр.

Мы также размещали колонку женщины, которая работает уборщицей в трех разных местах и получает 35 тысяч рублей. Она в одиночку воспитывает сына-подростка и помогает своим взрослым дочкам с внуками. А еще мы публиковали крик души тюменки, которой надоели нелепые требования работодателей за мизерную зарплату. Она рассказала о самых странных вопросах, которые ей задавали на собеседованиях.

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