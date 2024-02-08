«Много яиц и кастрюля супа»: что хранят в холодильниках новосибирские учителя и врачи — рассматриваем полки

Наши тюменские коллеги из 72.RU решили заглянуть в холодильники пенсионеров, чтобы понять, насколько полноценно они питаются, и оказались приятно удивлены. Корреспондент НГС Настасья Медведева подумала, почему бы не развить тему и не заглянуть в холодильники новосибирских работников бюджетной сферы, чтобы понять, что предпочитают готовить учителя, работники медицинской сферы, воспитатели, и сотрудники других бюджетных сфер, на каких продуктах экономят, а в чем не могут себе отказать.
Холодильник Елены, учителя английского языка:
Елена отмечает, что у нее «довольно простенькое» содержание холодильника. И дело вовсе не в бюджете — по словам педагога, ей просто некогда покупать продукты и готовить на кухне на постоянной основе. Обычно девушка питается в школьной столовой.
— Некогда готовить. Отработаешь в школе 2 смены, еще какие-нибудь форс-мажоры, прибежишь домой и вообще не до этого. Все по-простому. Обычно у меня в холодильнике хранятся либо консервы, либо что-то, что готовится на выходных на неделю. Поскольку готовить получается редко, обычно делаю чуть больше, чем нужно. Еду раскладываю по контейнерам, которые беру с собой на работу, — объясняет учитель.
На верхней полке холодильника Елены действительно хранятся контейнеры с заранее заготовленной едой. Важно, что блюда, как правило, не быстро портящиеся — в учительской школы, где преподает сибирячка, нет даже холодильника. Как правило, это крупы или макароны. Свежее мясо девушка готовит отдельно, пока на улице не жара. Внизу холодильника — маринованные продукты, которые можно хранить дольше. Также в холодильнике у нее можно увидеть готовые гарниры из круп, овощи, курица.
— Сейчас рыба домашнего посола стоит. Рыба у меня, в основном, идет на завтрак. Но не на постоянной основе — просто сейчас так совпало. Но в целом, крупы, овощи, мясо, ну и курица. Порой я развлекаюсь тем, что наготовлю что-то, и в морозилку убираю в одноразовые контейнеры. Потом беру на работу, там размораживаю, ем, — объясняет педагог.
Нормально поесть в школе порой бывает нереально — у Елены 2 смены, поэтому питается сибирячка в основном в школе в столовой. Как-то пробовала покупать готовую еду в магазинах, заказывала на маркетплейсах продукцию типа «Mac and Cheese» (американские макароны с сыром), котлеты, и прочее, но разочаровалась — по ее словам, на работу приходилось носить полные сумки еды, и она часто пропадала.
— Поэтому я на работе выгадываю, что не испортится. А сентябрь и май — это голодные месяцы, получается, потому что на улице жара, в помещении жара. Холодильника в общем доступе нет. То есть ты живёшь в это время либо на БП-шках (продукты быстрого приготовления) разных, либо как придётся. Но я на булки уже смотреть не могу. На них тоже долго выживали. Есть холодильники в столовой, но за перемену сильно не набегаешься. Иногда детям даем деньги, просим принести что-то из столовой. Дети как курьеры бегают. Когда окна (в расписании) есть — нормально получается питаться, — признается девушка.
По словам Елены, в основном проблема питания в школе актуальна для тех учителей, которые работают в 2 смены. Но, утверждает она, чтобы заработать деньги, трудиться нужно именно в таком режиме.
Холодильник Оксаны, медицинской сестры:
Ассортимент холодильника медсестры одной из городских поликлиник Оксаны более разнообразен. Ее семья любит запасаться едой, но без фанатизма — в морозилке хранятся замороженное мясо, рыба, птица, кое-какие овощи и ягоды, собранные летом и перекрученные с сахаром.
Яйца, даже несмотря на цену, есть в холодильнике всегда.
— Яйца мужу выдают на производстве за вредность. Поэтому и копятся. В кастрюлях обычно храним супы. Часто делаем разные салаты. Сейчас, например, оливье. Мы его обожаем. Облепиха в морозилке хранится для настоек, горох, другие ягоды для зимы, — объясняет Оксана.
По словам женщины, ее семья редко берет продукты впрок в большом количестве. Обычно предпочитают покупать то, что необходимо в ближайшие дни, а затем докупать — так, по ее мнению, и продукты свежее, и меню разнообразнее.
Холодильник Ольги, сотрудницы муниципального учреждения:
Холодильник Ольги изобилует разнообразием и забит снизу доверху. Женщина признается: она не любит ходить в продуктовые супермаркеты каждый день, а предпочитает закупаться реже, но капитально. Обычно раз в неделю едет в «Ашан» на машине, покупает сразу все, впрок. Часто не может устоять перед акциями. Нередко из-за этого какие-то продукты копятся. Есть, по словам женщины, продукты, на которых ее семья сейчас экономит, а есть такие, от которых не откажется никогда.
— В молочке никогда не отказываем себе. Кефир, молоко — это всегда. Йогурты какие-то, если дочь просит. Но стараюсь такие продукты где-то со скидками выискивать. Сегодня на творог 40% скидку поймала. Если вижу акции, беру. В «Ашане» бывает такая продукция часто со скидками. Также всегда в холодильнике имеются яйца, — объясняет сибирячка.
Экономит сотрудница бюджетного учреждения на дорогих продуктах — раньше, по ее словам, чаще покупала красную рыбу, а сейчас не может себе этого позволить, потому что ценники на нее поднялись. На экзотические фрукты женщина тоже старается не тратить.
— Допустим, подорожали манго заоблачно или еще что-то такое. Мясная продукция, определенно: говядина — экономим на ней тоже, покупаем редко-редко. В основном готовлю супы. Раньше мы их не делали, сейчас готовлю. Картошку часто делаю, она недорогая. Жарю, могу потушить с чем-то, могу в духовке запечь. Макароны делаю с подливками, с поджаркой, — перечисляет основные блюда в домашнем меню Ольга.
Женщина также отметила, что любит плов и другие блюда из риса, но сейчас его берет не часто в целях экономии — по ее наблюдениям, эта крупа очень сильно подорожала в последнее время.
Холодильник Екатерины, учителя русского и литературы:
Холодильник Екатерины выглядит довольно лаконично — остатки солений в банке, немного сметаны и масла, шоколад, контейнер с остатками приготовленной заранее еды, и другие мелочи.
Екатерина признается, как и ее коллега Елена: готовить она не успевает
— Я постоянно на работе. Питаюсь в столовой и не заморачиваюсь. В холодильнике дома хранится скорее то, что попало туда случайно. Родители что-то принесли, угостили чем-то. Вечером в основном делаю что-то наспех — купил, разогрел или отварил, съел, — смеется Екатерина.
Холодильник Валентины
воспитательницы детского сада:
Воспитатель Валентина отмечает, что живет одна, поэтому готовит по настроению — когда оно есть, любит варить супы. Для этого покупает цельную курицу, разделывает ее, а затем растягивает на несколько раз. Иногда покупает овощи на салаты, из фруктов чаще берет яблоки и мандарины.
Когда нет настроения, женщина может неделями ничего не готовить. Тогда выручают пельмени и вареники в магазинах. Днем сибирячка питается на работе.
В холодильнике у воспитателя в основном хранятся домашние консервированные овощи (салаты в банках, грибы), которые ей передают родители. Но, признается жительница Новосибирска, она такое почти не ест.
Ранее НГС писал о том, где в Новосибирске можно сэкономить на продуктах питания. Секретами поделились местные пенсионеры.