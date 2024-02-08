«Много яиц и кастрюля супа»: что хранят в холодильниках новосибирские учителя и врачи — рассматриваем полки

Холодильник Елены, учителя английского языка:

Елена отмечает, что у нее «довольно простенькое» содержание холодильника. И дело вовсе не в бюджете — по словам педагога, ей просто некогда покупать продукты и готовить на кухне на постоянной основе. Обычно девушка питается в школьной столовой.



— Некогда готовить. Отработаешь в школе 2 смены, еще какие-нибудь форс-мажоры, прибежишь домой и вообще не до этого. Все по-простому. Обычно у меня в холодильнике хранятся либо консервы, либо что-то, что готовится на выходных на неделю. Поскольку готовить получается редко, обычно делаю чуть больше, чем нужно. Еду раскладываю по контейнерам, которые беру с собой на работу, — объясняет учитель.