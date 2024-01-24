Морозят молоко, хранят чеснок в масле и лакомятся икрой: разглядываем холодильники российских пенсионеров

Холодильник Владимира Михайловича

Пенсионер из поселка в ХМАО стеснялся и пытался отказаться от участия в нашем фотопроекте. Мужчина жаловался, что его супруга недавно уехала и в холодильнике повесилась мышь. Мы решили, что это тоже интересно, и все-таки уговорили его сделать пару снимков. А когда получили их — удивились. Нам кажется, что если мышь и решит заглянуть в квартиру Владимира Михайловича, то холодильник ей придется обходить стороной. В нем просто нет свободного места.