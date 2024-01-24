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Фоторепортаж

Морозят молоко, хранят чеснок в масле и лакомятся икрой: разглядываем холодильники российских пенсионеров

Мы попросили представителей старшего поколения сфотографировать свои запасы. Спойлер: пустых полок нет

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«Чтоб я так жил!» — воскликнули сотрудники нашей редакции и от души порадовались за пенсионеров

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Мы часто слышим, как непросто живется пенсионерам. Денег, которые они получают, находясь на заслуженном отдыхе, зачастую хватает только на коммуналку, лекарства и продукты. Приходится ли им экономить на еде и какие лакомства они могут себе позволить на скромную пенсию? В поисках ответов на эти вопросы наши тюменские коллеги из 72.RU решили заглянуть в холодильники представителей старшего поколения и признаются, что были приятно удивлены и порадовались.

Холодильник Тамары Ивановны и Александра Владимировича

Первое, что бросается в глаза и объединяет холодильники, наверное, всех пенсионеров, — это обилие домашних заготовок. Квашеная капуста, лечо, различные салаты и домашний кетчуп стоят по соседству с борщом. Помимо этого, на полках можно увидеть молоко, сыр, колбасу и мясные нарезки. Гостей в этом доме всегда накормят вкусной домашней едой и даже побалуют бутербродами с красной икрой. Вы спросите: откуда деньги? Всё просто, эта пара живет на две пенсии и одну зарплату. Александр Владимирович продолжает трудиться инженером на одном из предприятий Тюмени.

На второй полке сверху стоит пластиковый контейнер. Мы думали, что в нем ягоды, но это оказались оливки

На второй полке сверху стоит пластиковый контейнер. Мы думали, что в нем ягоды, но это оказались оливки

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Холодильник Людмилы Александровны

Обладательница следующего холодильника из нашей подборки живет одна на скромную пенсию. Людмила Александровна всегда покупает молоко, кефир и яблоки. Помимо этого, в ее рационе немало овощей. Каждое утро пенсионерка начинает с чашки свежесваренного кофе. Его запасы обычно пополняет дочь. Пенсионерка предпочитает кофе в зернах и хранит его в холодильнике. По словам автора снимка, так у кофе лучше сохраняется аромат. А еще тут можно разглядеть банку с чесноком в растительном масле и стакан, в котором находится смесь измельченного с помощью блендера имбиря с лимоном.

В белой пластиковой банке находится арахисовая паста

В белой пластиковой банке находится арахисовая паста

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Холодильник Владимира Михайловича

Пенсионер из поселка в ХМАО стеснялся и пытался отказаться от участия в нашем фотопроекте. Мужчина жаловался, что его супруга недавно уехала и в холодильнике повесилась мышь. Мы решили, что это тоже интересно, и все-таки уговорили его сделать пару снимков. А когда получили их — удивились. Нам кажется, что если мышь и решит заглянуть в квартиру Владимира Михайловича, то холодильник ей придется обходить стороной. В нем просто нет свободного места.

Вот так, по мнению пенсионера, выглядит холодильник, в котором повесилась мышь

Вот так, по мнению пенсионера, выглядит холодильник, в котором повесилась мышь

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Пенсионеры привыкли делать запасы. В их морозилках, помимо привычных ягод, овощей, рыбы, мяса и фарша, можно увидеть бутылки с молоком

Пенсионеры привыкли делать запасы. В их морозилках, помимо привычных ягод, овощей, рыбы, мяса и фарша, можно увидеть бутылки с молоком

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Холодильник Марии Александровны

Хозяйка этого холодильника может похвастаться не только большим количеством банок с домашними заготовками, но и дорогими, судя по виду, помидорами, мандаринами, оливковым маслом, недешевыми яйцами и запасом грецких орехов.

А вы тоже храните орехи в холодильнике?

А вы тоже храните орехи в холодильнике?

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Холодильник Людмилы Петровны

Людмила Петровна оказалась единственной участницей нашего проекта, в холодильнике которой нашлась не только разнообразная закуска, но и алкоголь. Женщина всю жизнь проработала поваром, а четыре года назад переехала в Тюмень. В упаковке от мороженого практичная хозяйка хранит перемолотые орехи, которые очень любит и старается добавлять во все блюда, где они уместны. А обилие недешевых по нынешним временам яиц пенсионерка объясняет тем, что ей выгоднее покупать большую упаковку.

В тарелке у Людмилы Петровны вареные яйца. Она планирует пустить их в окрошку

В тарелке у Людмилы Петровны вареные яйца. Она планирует пустить их в окрошку

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Недавно мы публиковали колонку пенсионерки, которая рассказывала, что ей приходится выбирать между лекарствами и билетами на концерты.

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