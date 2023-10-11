Не вздумайте покупать их на рынке: вот чем могут быть опасны орехи

Кроме того, фундук полезен для сердца и сосудов, а в косметологии масло из фундука используют для питания кожи, волос, ногтей.

Вместе с тем фундук — один из наиболее тяжело усваиваемых орехов, так что даже незначительное переедание грозит проблемами с пищеварением. Врачи не рекомендуют есть больше 20 орехов фундука в день. И это что касается здоровых людей. Если же у вас есть заболевания печени, то эта норма значительно сокращается, а в случае обострения патологий ЖКТ на фундук можно разве что посмотреть со стороны — съеденный орех может раздражать слизистую.