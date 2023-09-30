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Нет, не наелись: рецепты из кабачков от читателей НГС и фуд-блогера — от жареных шайбочек до заготовок на зиму

Чем полезен этот популярный овощ и как приготовить его наилучшим образом

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Чем меньше кабачок — тем он нежнее

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К концу сентября у многих заканчиваются идеи, что же делать с кабачками. А это очень полезные овощи, которые прекрасно раскроются не только в обычных блюдах, но и в заготовках. Популярный фуд-блогер Андрей Рысев поделился с читателями НГС секретами их приготовления — смотрите видео и записывайте нюансы рецептов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: НГС

Как готовить кабачки

Кабачок — полезный и диетический овощ, который можно использовать в приготовлении самых разных блюд, от супов до салатов и икры.

— Он содержит много калия, магния, пищевых волокон, витаминов, и кабачок очень доступен, — отметил новосибирский фуд-блогер Андрей Рысев.

Многие рецепты требуют, чтобы из кабачка была убрана лишняя влага, но специалист уверяет, что это не так трудно сделать. Нужно просто измельченный, к примеру, на терке кабачок присыпать солью и оставить на 10–15 минут — он выделит влагу, которую можно будет отжать и слить.

При выборе кабачка для приготовления блюд лучше всего ориентироваться на его размер: более нежным будет кабачок в 10–15 сантиметров. Крупный размер плода не значит, что он дозрел и будет вкуснее.

— Маленький кабачок можно есть даже сырым. Но дозревший, перезревший кабачки лучше хранятся за счет того, что корка у них толще, — объяснил эксперт.

Именно поэтому, если у вас есть выбор между кабачком и цукини, стоит остановиться на втором. Оба овоща относятся к тыквам, но цукини — разновидность зеленого кабачка небольшого размера с более нежными мякотью и коркой.

Как жарить кабачок

Из кабачков достаточно просто убрать лишнюю жидкость

Из кабачков достаточно просто убрать лишнюю жидкость

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Молодые овощи не нужно чистить, но если кабачок огромный, то корочку нужно срезать. Приготовить жареные кабачки просто: нужно нарезать овощ толщиной в 0,5–1 сантиметр, обвалять в муке и пожарить до золотистой корочки с обеих сторон в масле. Чтобы вкус кабачка лучше раскрылся, можно добавить приправы. После обжарки лучше выложить кабачки на салфетку, чтобы убрать излишки масла.

Мы уже публиковали рецепты необычных и очень вкусных блюд из кабачков. Пришло время поделится и рецептами заготовок.

Аджика из кабачков и перцев

Читательница НГС Анна предлагает попробовать этот рецепт всем, кто любит по острее.

Вам потребуется: 3 кг кабачков, 1,5 кг помидоров, 500 грамм моркови, 500 г болгарского перца, 200 г растительного масла, 100 г сахара, 3 головки чеснока, 2 столовых ложки красного молотого перца, соль по вкусу.

Нужно очистить кабачки от кожуры и пропустить через мясорубку, то же самое сделать с болгарским перцем, морковью, помидорами. Все овощи смешайте, выдавите чеснок. В смесь добавьте соль, сахар, растительное масло. Ее нужно томить на среднем огне около часа, периодически помешивая. После этого добавьте красный перец и поварите смесь еще минут 15. Аджику нужно закатать в пастеризованные банки.

Кабачковая икра

Вам потребуется: 3 кг молодых кабачков, 4 моркови, 4 луковицы, 7 зубчиков чеснока, 350 г томатной пасты, 1 столовая ложка сахара, соль и черный молотый перец по вкусу, 150 г растительного масла, 3–4 столовых ложки 9% уксуса.

Банки промойте с содой, простерилизуйте. Кабачки нужно помыть и нарезать небольшими кубиками. Лук нашинковать, морковь натереть на крупной терке, мелко порубить чеснок. В 6-литровом казане разогреть растительное масло, обжарить лук и морковь в течение 5 минут. Добавить кабачки, чеснок, томатную пасту, сахар, соль и перец. Все тушить 45 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Измельчить полученную массу в блендере, а затем довести до кипения. Добавьте уксус, разложите по банкам и закатайте.

Маринованные кабачки

Очень простой рецепт от читательницы НГС Александры.

Вам потребуется: 3 кг кабачков, 200 г сахара, 3 столовых ложки соли, 250 мл столового 9% уксуса, 4 зонтика укропа, 2 головки чеснока, примерно 1 чайная ложка перца горошком, 4 лавровых листа, 1 л воды.

Кабачки нужно порезать удобным для вас способом: небольшими шайбами или кубиками. В кастрюле доведите до кипения воду, добавьте сахар, соль, перец, лавровый лист. Добавьте в кастрюлю кабачки, дайте вновь закипеть и варите 5 минут. Банки нужно пастеризовать и выложить в них чеснок и зонтики укропа. Затем разложите кабачки в банки, а в маринад добавьте уксус и залейте им овощи. Закрутите банки.

Если овощей у вас слишком много, то мы узнали у психологов, как заставить друзей и родственников взять у вас кабачки.

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