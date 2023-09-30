Нет, не наелись: рецепты из кабачков от читателей НГС и фуд-блогера — от жареных шайбочек до заготовок на зиму

Многие рецепты требуют, чтобы из кабачка была убрана лишняя влага, но специалист уверяет, что это не так трудно сделать. Нужно просто измельченный, к примеру, на терке кабачок присыпать солью и оставить на 10–15 минут — он выделит влагу, которую можно будет отжать и слить.



При выборе кабачка для приготовления блюд лучше всего ориентироваться на его размер: более нежным будет кабачок в 10–15 сантиметров. Крупный размер плода не значит, что он дозрел и будет вкуснее.



— Маленький кабачок можно есть даже сырым. Но дозревший, перезревший кабачки лучше хранятся за счет того, что корка у них толще, — объяснил эксперт.