Кексики, торт и фёзелек: самые вкусные и легкие в приготовлении блюда из кабачков — рецепты читателей НГС

Если времени у вас совсем немного, а хочется что-то необычное, то эта закуска, как уверяет Андрей Рысев, готовится очень быстро.

Вам потребуется: 350 грамм кабачка, 70 грамм хлеба, 2 зубчика чеснока, 100 грамм томатов, 30 грамм свежей зелени, 30 грамм оливкового масла, 50 грамм сыра, соль и перец по вкусу.



Молодой кабачок нарежьте пластинками. Приготовьте ароматную хлебную крошку — для этого нужно пробить в блендере хлеб, зубчик чеснока, оливковое масло, сыр, свежую зелень.



Томаты черри нарежьте небольшими кусочками, смешайте с измельченным чесноком и оливковым маслом. На пластинку кабачка нужно выложить нарезанные томаты и присыпать получившейся крошкой. Готовить в духовке при температуре 180 градусов около 15–20 минут.

