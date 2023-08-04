Кексики, торт и фёзелек: самые вкусные и легкие в приготовлении блюда из кабачков — рецепты читателей НГС

Кабачки у большинства дачников наросли достаточного объема, чтобы начать собирать урожай. И на прилавках появились свеженькие плоды. И встает традиционный августовский вопрос — что приготовить из кабачков? Если вы устали от рагу, то мы собрали очень необычные, невероятно вкусные и достаточно простые рецепты наших читателей. А более изысканными блюдами поделился популярный фуд-блогер Андрей Рысев — и даже записал видеорецепт.
Рулет из кабачка
Рулет выглядит очень изысканно, а готовится максимально просто. Его рецептом поделился новосибирский фуд-блогер Андрей Рысев.
Вам потребуется: для основы — 50 грамм твердого сыра, 2 небольших кабачка, 5–6 яиц, соль и перец по вкусу. Для начинки — 15 грамм оливкового масла, 1 репчатый лук, 1–2 зубчика чеснока, 200 грамм черри, 150 грамм колбасы или карбонада, свиного или куриного филе.
Для соуса — 2 столовых ложки творожного сыра, 2 столовых ложки йогурта или сметаны, 1 зубчик чеснока, 15 грамм свежей зелени.
Противень застелите бумагой для выпечки и равномерно распределите тертый сыр по всей поверхности. Сверху сыра нужно разложить внахлест тонко нарезанный кабачок. Яйца смешайте с солью и перцем и получившуюся яичную смесь аккуратно вылейте поверх кабачкового слоя. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15–20 минут.
За это время подготовьте начинку и соус. На оливковом масле обжарьте репчатый лук, чеснок и помидорки черри. Карбонад тонко нарежьте. Смешайте все ингредиенты для соуса.
Когда кабачковый слой готов, дайте ему немного остыть и начните собирать рулет. Нужно выложить слой из карбонада, сверху соус и далее томаты с луком. Аккуратно сверните и украсьте свежей зеленью перед подачей.
Закуска из кабачка с хрустящей шапкой
Если времени у вас совсем немного, а хочется что-то необычное, то эта закуска, как уверяет Андрей Рысев, готовится очень быстро.
Вам потребуется: 350 грамм кабачка, 70 грамм хлеба, 2 зубчика чеснока, 100 грамм томатов, 30 грамм свежей зелени, 30 грамм оливкового масла, 50 грамм сыра, соль и перец по вкусу.
Молодой кабачок нарежьте пластинками. Приготовьте ароматную хлебную крошку — для этого нужно пробить в блендере хлеб, зубчик чеснока, оливковое масло, сыр, свежую зелень.
Томаты черри нарежьте небольшими кусочками, смешайте с измельченным чесноком и оливковым маслом. На пластинку кабачка нужно выложить нарезанные томаты и присыпать получившейся крошкой. Готовить в духовке при температуре 180 градусов около 15–20 минут.
Кексики из кабачка и колбаски
Наши читатели тоже поделились своими рецептами. Из кабачка можно делать даже кексы! Нужны только желание и формочки.
Вам потребуется: 300 грамм молодого кабачка, 70 грамм колбасы копченой, 70 грамм муки, 2 яйца и 1 чайная ложка разрыхлителя, соль — по вкусу.
Кабачок нужно натереть на средней терке и отжать, чтобы убрать лишнюю жидкость. Колбасу можно нарезать как соломкой, так и кубиками. Все ингредиенты смешайте до консистенции густой сметаны. Выложите тесто в формы, запекайте при температуре 220 градусов до золотистой корочки.
Запеканка из кабачков
Запеканка готовится быстро, но придется немного подождать, чтобы блюдо подостыло.
Вам потребуется: 1 средний кабачок, 5–6 картофелин, 1 яйцо, 1 морковь, сливки, сыр, половинка репчатого лука.
Овощи натереть на крупной терке, отжать, смешать. Добавьте соль по вкусу. Смесь выложите в форму и залейте смесью сливок и яйца. Сверху нужно посыпать сыром и выпекать около 30 минут при 180 градусах.
— Нужно дать немного остыть блюду, нарезать и наслаждаться, — поделилась рецептом читательница НГС Анастасия.
Торт из кабачков
Такой торт собирается очень быстро.
Вам понадобится: 500 г кабачков, 2 помидора, 100 г твердого сыра, полстакана муки, 2 яйца, 150 мл майонеза, полпучка петрушки, 2 столовых ложки растительного масла, соль, молотый черный перец.
Кабачки нужно натереть на крупной терке, смешать с яйцами, солью, перцем и мукой. Обжарьте коржи на разогретой сковороде с маслом. Нарежьте помидоры тонкими кружочками, сыр натрите на мелкой терке. Нужно собрать коржи, перемазывая майонезом и добавляя между слоями помидоры. Сверху щедро присыпьте сыром и украсьте зеленью.
Фёзелек из кабачка
Фёзелек обычно готовят как гарнир, но это и очень сытное самостоятельное блюдо.
— У меня свекровь венгерская делала недавно. Котлетки нужно, конечно, отдельно готовить, — отметила читательница НГС Виктория. — Получается такое сливочное рагу. В Венгрии его традиционно едят с котлетами, жареным мясом или жареной докторской колбасой.
Вам понадобится: 2–3 кабачка среднего размера, 1 луковица, молоко, 250 грамм сметаны, 2–3 ложки муки, один средний пучок укропа, растительное масло для жарки, соль, паприка молотая.
Почистите кабачки и натрите их на крупной терке, слейте жидкость, но не всю. Добавьте соль.
В отдельной большой кастрюле нужно обжарить лук на растительном масле, снять с огня, добавить паприку и отправить к кабачкам вместе с мелко порубленным укропом. Закрыть крышкой и оставить на слабом огне до выделения сока и размягчения. Залить молоком, но не перекрывая весь кабачок, ждать закипания.
Отдельно подогреть 2–3 ложки масла. Когда оно разогреется, добавить муку. Постоянно помешивая, держать на слабом огне до образования однородной массы. Добавить к кабачкам. Хорошо перемешайте, спустя пять минут добавьте сметану.
Кабачковая икра
Если вы уже задумались о том, что приготовить на зиму, то икра из кабачков — отличный вариант.
Вам потребуется: 3 кг молодых кабачков, 4 моркови, 4 луковицы, 7 зубчиков чеснока, 350 г томатной пасты, 1 столовая ложка сахара, соль и перец черный молотый по вкусу, 150 г растительного масла, 3–4 столовых ложки 9% уксуса.
Банки промойте с содой, простерилизуйте. Кабачки нужно помыть и нарезать небольшими кубиками. Лук нашинковать, морковь натереть на крупной терке, мелко порубить чеснок. В
Если овощей у вас слишком много, то мы узнали у психологов, как заставить друзей и родственников взять у вас кабачки!