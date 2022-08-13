«Ты смерти моей хочешь?»: как заставить друзей и родственников взять у вас кабачки (и как отказаться от овоща)
Внутри много мемов и полезных, как сам кабачок, советов от психологов
Настало время самого главного овоща августа — кабачка. Выращивается он легко, на урожай щедр, чем и вызывает традиционные проблемы. В неравной схватке сходятся дачники и те, кто всеми силами старается держаться от огородных дел подальше. Собрав с пары кустов 20 сочных зеленых гигантов, многие в печали — как заставить друзей и родственников взять у вас столь ценный дар. При этом не поссорившись ни с кем окончательно. А если вы с другой стороны баррикады, то вас точно мучает другой вопрос — как вежливо отказаться от десятого по счету овоща. Мы поговорили со специалистами и нашли ответы на эти злободневные вопросы, а также сдобрили их хорошей порцией мемов.
Важно. Публикация носит шутливый характер. И все советы в ней — «вредные». С помощью этих шутливых и утрированных примеров вы сможете ясно увидеть манипуляции, к которым очень часто прибегают люди в обычной жизни. И вам будет проще их отследить в других более серьезных и важных ситуациях, нежели раздача кабачков.
Немного позанудствовали, а теперь вперед!
Выбираем жертву, навязываем чувство вины, пускаем слезу
Внимательно присмотритесь к своим знакомым.
— Кому из них труднее всего отстаивать свое мнение? Кто никогда не отказывает и не говорит: «Нет»? Застенчивый с низкой самооценкой? Прекрасно! Это идеальный кандидат! — объясняет Дмитрий Клочков, клинический психолог. — Лучше всего сделать это, используя простые манипуляции. Пригласите знакомого в гости. Заранее ничего не говорите о гостинцах. Побеседуйте на любые отвлеченные темы. И уже в конце встречи, когда он окончательно потеряет бдительность, поставьте его перед фактом, мол, пакет с кабачками уже собран и давно ждет. Не распаковывать же его обратно.
Дмитрий Клочков — клинический психолог, психоаналитик, член Союза профессиональных психоаналитиков. Окончил в 2017 году НГУЭУ по специальности «психология». В 2019 году получил образование в Международном институте психологии и психотерапии по специальности «клиническая психология». В 2021 году окончил Гуманитарный университет по специальности «психоаналитическое консультирование».
Если ваш знакомый пытается отказаться, заставьте его испытывать чувство вины.
— Начинайте в красках описывать, сколько времени и сил потребовалось, чтобы вырастить и собрать урожай. Покажите ему мозоли и обгоревшие на солнце плечи. Пустите слезу, а лучше схватитесь за сердце. Обязательно подчеркните, что всё это делалось именно для него (не для себя же вы вырастили столько кабачков)! Порассуждайте, какими неблагодарными бывают люди. Пусть он чувствует стыд. Стыд обезоруживает и подавляет волю. Угрожайте, что скормите весь урожай соседским курам. Пусть боится! — подчеркивает Дмитрий Клочков. — Некоторых можно соблазнить на принятие кабачка, поделившись новым рецептом наивкуснейшего блюда. Используйте людские слабости! Помните, в раздаче кабачков, как на войне и в любви, все средства хороши!
Или управляй, или информируй
Когда мы что-то дарим человеку, то мы им либо управляем, либо информируем о себе. В любом случае — нужен индивидуальный подход.
Если рассматривать эту ситуацию как попытку сохранения ценности кабачка и какое счастье он доставит кому-то другому, то можно идти совершенно прямым путем.
— Для кого-то вам придется прикладывать и приклеивать рецепты приготовления, для кого-то придется описывать кабачок как совершенно замечательный предмет интерьера, — объяснил Игорь Лях, психотерапевт. — Это первый вариант — отношение управления. Даритель всегда управляет тем, кого одаривает. Это выработано культурой в течение нескольких тысяч лет празднования Нового года.
Нужно представить, что вы — летний Дед Мороз.
— И максимально войти в этот образ — вы можете сразу начинать представлять себя в этих рамках. Начинайте с того, что спросите у молодого человека (к пожилым людям этот метод малоприменим): «Что хорошего ты сделал этим летом?» Отчитываясь о своей собственной небольшой успешности на садово-огородном фронте, он сможет придать вашему подарку максимально положительное значение, — уверяет специалист. — В таком действии читается скрытая угроза и требование самим приобрести дачный участок и пахать на нем нормально. «Иначе будете получать кабачок каждый год».
Игорь Лях — председатель новосибирского регионального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт европейского реестра. Эксперт ассоциации супервизоров и консультантов.
Если вспомнить старую добрую теорию — «что бы мы ни дарили, мы все равно дарим другому человеку некое сообщение о себе» — и отказаться от теории управления, то действовать нужно совсем по-другому.
— Если ваш одариваемый знаком с особенностями сельского хозяйства в Сибири, то подарок нужно начинать с того, что: «Столько всего прекрасного мною заготовлено, выращено и будет переработано». И только вот этот именно конкретный кабачок, именно он и никакой другой, заставил вспомнить и задуматься о том, кого вы одариваете. Подчеркните его уникальность, значимость. Поскольку вы дарите себя как совершенно уникального сельхозработника с удивительной урожайностью и плодовитостью. И этот метод сработает.
Прямые угрозы — если сработают замечательно. Но нужно быть с ними осторожнее.
Делаем селфи на фоне кабачков в мусорке
Что же делать, если вы оказались с другой стороны баррикады? У ваших родственников плодородные дачи, а у вас уже выработалась непереносимость кабачков. Вам придется сложно. Отказ — это гораздо более сложный механизм, нежели манипуляция.
— Отвергая кабачки, мы рискуем отвергнуть психические и даже духовные соображения человека. Лучший способ — все-таки придумать, как распоряжаться этими кабачками. Передаривание — такой механизм мне известен, когда в организации формируется определенное количество переходящих кабачков или тыкв. Это не самый хороший вариант, — отмечает Игорь Лях. — Надежный достаточно вариант — заранее сфотографировать 50 кабачков и показать, что они уже есть у тебя. Или сделать селфи и сказать: «Смерти моей хочешь?» Это конфузионный вариант отказа.
Второй — достаточно жесткий способ — и его можно совместить с первым.
— Можно переместить в мусорный контейнер все кабачки и тоже сфотографировать. Это жесткое давление: «Если ты оставишь у меня этот кабачок, то он отправится вслед за ними»!
А если серьезно?
Делиться едой — это один из самых древнейших способов сплочения. Потребность в еде — базовая. Если человек дарит вам кабачок, то он не хочет, чтобы вы умерли от голода. Такая забота стоит того, чтобы ее признать и быть за нее благодарными.
— Обмен едой присутствует во многих ритуалах любого сообщества. Чем ближе оно к семейно-общинному типу, тем чаще происходят эти процедуры разделения еды. Это некий ритуальный архаичный акт. Одаривание кабачком, если не сопровождается высокомерием или каким-то скрытым подтекстом. Как, например, в некоторых селах подарить тыкву — это значит отказать в сватовстве. Если особого символического значения нет, то одаривание можно смело воспринимать как знак благожелательности, — уверяет Игорь Лях, психотерапевт.
В такой ситуации уместны и торги:
— Вы можете поставить, например, условие, что возьмете кабачок, только если тот, кто дарит, прямо на кухне покажет, что с ним нужно делать. Но только если вы готовы на такой эксперимент.
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