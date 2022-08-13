«Ты смерти моей хочешь?»: как заставить друзей и родственников взять у вас кабачки (и как отказаться от овоща)

Важно. Публикация носит шутливый характер. И все советы в ней — «вредные». С помощью этих шутливых и утрированных примеров вы сможете ясно увидеть манипуляции, к которым очень часто прибегают люди в обычной жизни. И вам будет проще их отследить в других более серьезных и важных ситуациях, нежели раздача кабачков.

Немного позанудствовали, а теперь вперед!