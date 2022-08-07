Без красного бочка: простые и действенные способы дозревания сорванных томатов

При фитофторозе нужно обязательно удалить больные листья с кустов и обработать растения биологическими препаратами — химию сейчас специалисты не рекомендуют использовать.

На улице собирать помидоры нужно в сухую погоду.

— Сейчас уже можно снимать первые две кисти, особенно те, что имеют бланжевую спелость: они выросли в объеме, но до покраснения им нужны день-два. Не стоит держать их на кусте. Таким образом мы ускорим рост других более мелких плодов и приумножим свой урожай, — объяснила Людмила Шубина.

