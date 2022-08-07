Без красного бочка: простые и действенные способы дозревания сорванных томатов
Не нужно выкладывать помидоры на подоконник — есть другие методы
Когда собирать помидоры и стоит ли их рвать зелеными — вопросы, которыми задаются многие дачники. Пришло время начинать собирать урожай и правильно его обрабатывать. Вместе с экспертами рассказываем, при каких условиях нужно срочно убирать помидоры с грядки, а также делимся простыми и эффективными способами дозаривания — или доспевания — томатов.
Когда собирать помидоры в открытом грунте
В средней полосе России и более теплых регионах в августе уже снимают спелые помидоры. В Сибири томаты краснеют обычно в сентябре. Но оставлять все плоды на кустах и ждать их полного созревания — опасная затея: погода в любом регионе может быть очень непредсказуема.
— Отправная точка массового сбора помидоров на улице — серьезное похолодание. Как только температура воздуха опустится ниже +10 градусов ночью и при этом будут достаточно активные осадки, в открытом грунте помидоры пора собирать, — говорит Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Описанные выше условия идеальны для развития фитофтороза, который сейчас представляет наибольшую угрозу для урожая.
— Фитофтороз — это заболевание, которое может привести к массовой порче и гибели урожая томатов. На плодах появляются расплывчатые пятна, которые очень быстро распространяются, а ликвидировать их, когда они появились именно на плодах, уже невозможно, потому что грибок развивается в тканях, — пояснил Юрий Фотев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН.
При фитофторозе нужно обязательно удалить больные листья с кустов и обработать растения биологическими препаратами — химию сейчас специалисты не рекомендуют использовать.
На улице собирать помидоры нужно в сухую погоду.
— Сейчас уже можно снимать первые две кисти, особенно те, что имеют бланжевую спелость: они выросли в объеме, но до покраснения им нужны день-два. Не стоит держать их на кусте. Таким образом мы ускорим рост других более мелких плодов и приумножим свой урожай, — объяснила Людмила Шубина.
Также нужно убрать с томатов пожелтевшие, с пятнами листья в отдельное место, чтобы они не распространяли инфекцию на другие помидоры.
Собирать помидоры зелеными или нет?
В Сибири сбор зеленых помидоров просто необходим: красных плодов можно просто не дождаться или потерять из-за холода, сырости и болезней. Если у вас более теплый климат, то можно подождать и естественного дозревания.
— Как правило, сбор помидоров зелеными не приводит к существенному ухудшению пищевых качеств, — отметил Юрий Фотев. — При этом снижается количество сахаров в них. Плоды, которые созрели не на растениях, обладают неполным набором полезных пищевых веществ, но это лучше, чем потерять урожай.
Как быстро превратить зеленые помидоры в красные
Сорванному помидору не нужны прямые солнечные лучи, чтобы дозреть. Лучше найти теплое, укромное место и рассыпать их там. С подоконника дозревшие помидоры подойдут только для салатов, в заготовках их лучше не использовать.
Самое главное — не забудьте положить к зеленым уже спелый, красный помидор.
— Зреющие плоды выделяют специфический газ созревания — этилен, и он способствует тому, что помидоры рядом начинают быстрее зреть, — объяснила Людмила Шубина. — Можно также подложить спелое яблоко или банан.
Тепло тоже ускорит дозревание помидоров, поэтому многие складывают плоды в валенки, укрывают одеялом.
— Можно накрыть помидоры теплой темной тканью: шерстяной тряпицей, но натуральной, чтобы был хороший воздухообмен, — отмечает агроном.
Намного позже можно будет просто выдернуть куст с плодами и подвесить его. Так плоды доспеют значительно быстрее. Это тоже достаточно действенный способ, но кратковременный и неудобный.
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