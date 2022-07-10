Спасаем помидоры: как бороться с желтеющими листьями и грибком — дешевые и эффективные способы

Чаще всего дачники страдают из-за появления фитофтороза (или фитофторы) и кладоспориоза. В этом году во многих регионах страны проливные затяжные дожди, которые сменяет жара, спровоцировали активное размножение грибковых заболеваний раньше времени — обычно дачники с ними сталкиваются ближе к концу июля.

— Для того чтобы развивались грибы фитофтороза, нужны определенные температурные условия и влажность, когда ночью +10 ... +12 градусов, а днем тепло. Нужно обрывать бурые нижние листья, которые соприкасаются с почвой, являющейся источником заражения, — советует Людмила Шубина. — Просто обрезайте их, это очень важно: каждое бурое пятно через 5–6 дней в условиях максимального увлажнения в теплице начинает спороносить, и это распространяется на плоды. Уже в августе получается, что мицеллий пророс внутрь томата. Срываешь вроде зеленым, а через неделю он становится черным.