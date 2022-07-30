Пора убирать лук и чеснок: как сохранить урожай максимально долго — собираем и сушим правильно
Самое время оценить урожай и позаботиться о нем
Наступает тот период у дачников, когда пора собирать урожай и оценивать, насколько окупились все труды весны и большей части лета. В первую очередь сейчас следует заняться уборкой чеснока и лука. Очень важно сделать это правильно. Рассказываем, как их просушить и хранить, чтобы дождаться урожая следующего года.
Когда убирать чеснок
Сейчас самое время выкопать чеснок. Не откладывайте его сбор, потому что храниться он тогда будет хуже, а впереди август с его проливными дождями.
Место для сушки выбираем проветриваемое, обязательно в теньке. Сразу ботву не отрывайте.
— После того, как вы его выкопали, он должен дозариваться. Идет отток питательных веществ из листьев. У многих при сборке ботва еще будут зеленая. Поместите лук в ящики, не отрывая ботву в один ряд, или разложите в тени в проветриваемом помещении, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Примерно через десять дней проверьте ботву.
— Когда подсохнет ботва и утончится шейка — можно приступать к обрезке. Здесь вам потребуется хороший секатор. Нужно убрать корни и отрезать стволик, оставляя пенечек 4–5 сантиметра, — отмечает агроном. — Степень высыхания зубчиков всегда зависит от срока уборки.
Лучше собрать чеснок раньше, чем позже.
— Тогда покровные чешуйки плотно прилегают к зубчикам, и они не позволяют испаряться влаге и попадать вредным бактериям внутрь. Несмотря на то, что чеснок обладает большими фитонцидными и противогрибковыми, противовоспалительными свойствами — он тоже может заболеть, особенно тот, который убран несвоевременно, — уверяет специалист.
Как правильно хранить чеснок
Есть несколько вариантов, как хранить чеснок так, чтобы он быстро не высох. Обычно его держат в ящиках. Идеальная температура около +15...+18 градусов.
— Зимой в квартире сложно найти место, где бы он не высыхал быстро. Но при хранении можно использовать стеклянные банки с широким горлом. Ни в коем случае их не закрывайте, но такой сосуд уменьшит испарение влаги из зубчиков, — отмечает агроном.
Второй способ — использовать парафин или воск. Растворите в горячей воде либо воск, либо парафин и остудите до 30–35 градусов. Пленочка на воде не успеет застыть.
— Чеснок берете за ножку и окунаете до плечиков. Получается, мы основную поверхность защитили от высыхания и возможность дыхания оставили. Зубчики — живой организм, им тоже нужен воздух.
В таком виде чеснок достаточно долго хранится даже при высокой сухости в квартире.
Когда убирать лук
К уборке лука можно тоже приступать с начала августа, но слишком не торопитесь. Нужно обратить внимание на ботву. Первый признак того, что пора задуматься над уборкой — перья полегли. Второй признак — пожелтела основная масса ботвы.
— Когда более 50% ботвы пожелтело и утончилось место прикрепления пера к луковичке, ее называют шейкой, то пора убирать лук. Она должна стать мягкой и тонкой, — отмечает Людмила Шубина. — Если лук еще не лег и перо зеленое — не стоит торопиться с уборкой.
Для того чтобы лук хорошо просох, нужно выбрать хорошо проветриваемое место под солнцем.
— Утренние росы ему не повредят. Три дня достаточно под солнцем, чтобы лук хорошо просох. Уборку с грядки проводят во второй половине дня, когда перо стало абсолютно желтым и верхние чешуйки шелестящими. Собираем в ящики в один ряд, ботву луковую лучше не убирать, — подчеркивает агроном. — После этого лук еще несколько недель лежит, доходит.
Как правильно хранить лук
После того как ботва и лук подсохли, нужно убрать корешки и перо.
— У хорошо вызревшего лука перо обрывается очень легко вручную. И такой лук, когда у него перо именно обрывается, а не требуется срезка — он хранится намного лучше и дольше, — уверяет Людмила Шубина. — Хорошо просушенные чешуйки и перо, получается, как бы образовывают замок на входе в луковицу.
Если перо плохо убирается — это говорит о том, что лук еще полностью не дозрел и нужно дать ему отлежаться в сухом проветриваемом помещении.
— Многие плетут косы около метра длины. И это очень удобно. Но в основном сейчас хранят лук в ящиках. Помещение должно быть проветриваемое. При закладке на хранение нужно тщательно перебрать все луковки. И если у вас есть хоть малейшее подозрение на гниение — это может быть мягкая луковица, донце подъедено луковой мухой, пятна, убираем такие луковицы, — предупреждает агроном. — Внимательно просматривайте и донце, и шейку и на хранение закладывайте только самые крепкие и здоровые луковицы.
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