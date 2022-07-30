Пора убирать лук и чеснок: как сохранить урожай максимально долго — собираем и сушим правильно

Наступает тот период у дачников, когда пора собирать урожай и оценивать, насколько окупились все труды весны и большей части лета. В первую очередь сейчас следует заняться уборкой чеснока и лука. Очень важно сделать это правильно. Рассказываем, как их просушить и хранить, чтобы дождаться урожая следующего года.

Когда убирать чеснок

Сейчас самое время выкопать чеснок. Не откладывайте его сбор, потому что храниться он тогда будет хуже, а впереди август с его проливными дождями.