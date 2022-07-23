«Ведут себя на огороде агрессивно»: как бороться с мокрицей и осотом — способы уничтожения сорняков без химии

Большинство сорняков, которые донимают дачников, — лекарственные, поэтому прежде чем их уничтожать, подумайте, а не пригодятся ли они вам на участке в разумном количестве.

Любое применение лекарственных трав и лечение ими нужно обязательно согласовать с врачом. Не занимайтесь самолечением!

Как бороться с мокрицей

Звездчатка средняя и мокрица — лекарственное растение, которое обычно используют против натоптышей, от боли.

— Оно размножается там, где много влаги. Увлечение поливами приводит к тому, что она распространяется с огорода на огород с тапочками, грязью, с водой. Также мокрица любит затемненные места, — подчеркнула Людмила Шубина.