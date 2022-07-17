Придется поработать пчелкой: как бороться с пустоцветами на огурцах, и почему желтеют листья

Если завязи гибнут, то самое время задуматься о правильном температурном режиме. Жара — это главная причина, по которой вы не получаете долгожданных плодов в теплице. Идеальная температура днем — +22...+28 градусов, ночью — около +17 градусов.

— Температура в теплице свыше +35 градусов и отсутствие проветривания губительны для завязей. Это физиологические причины того, что в теплице нет плодов огурцов, хотя и множество завязей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Июль во многих регионах выдался жарким, и дачники могли просто расслабиться и забывать следить за теплицами. Многие опытные дачники твердят, что огурец боится сквозняков — это вопиющее заблуждение, которое лишает людей урожая.