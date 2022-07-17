Придется поработать пчелкой: как бороться с пустоцветами на огурцах, и почему желтеют листья
Проверьте, правильно ли вы поливаете огурцы и не слишком ли им жарко
Наступил самый активный сезон сбора огурцов, но многие дачники сталкиваются с проблемами. Сил вложено немало, растение все увешано желтыми яркими цветами, а плодов нет. Или огурец стал вянуть, а листья желтеть. Объясняем вместе с экспертами, что сохранит вам урожай, что делать с пустоцветами и паутинным клещом, а также как правильно опылять огурцы, если пчелы игнорируют ваш участок.
Что такое пустоцвет на огурцах
Цветы на огурцах бывают двух видов — мужские и женские. Первые — просто цветок, который и называют в народе пустоцветом. Плода он не даст. Женские цветы идут сразу на очень маленьком огурце. Именно они и дадут заветные плоды.
Разницу наглядно вы можете увидеть на фото ниже. Борьба за урожай в теплице и в открытом грунте различается, потому что в разные условия высаживают разные сорта.
Почему нет огурцов в теплице
В закрытый грунт высаживают гибриды партенокарпические — то есть сорта, которые не требуют опыления. Вы получите на растении преимущественно женские цветки, то есть пустоцветами их называть нельзя.
Если завязи гибнут, то самое время задуматься о правильном температурном режиме. Жара — это главная причина, по которой вы не получаете долгожданных плодов в теплице. Идеальная температура днем — +22...+28 градусов, ночью — около +17 градусов.
— Температура в теплице свыше +35 градусов и отсутствие проветривания губительны для завязей. Это физиологические причины того, что в теплице нет плодов огурцов, хотя и множество завязей, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Июль во многих регионах выдался жарким, и дачники могли просто расслабиться и забывать следить за теплицами. Многие опытные дачники твердят, что огурец боится сквозняков — это вопиющее заблуждение, которое лишает людей урожая.
Особенно при жаре страдают огурцы с пучковым плодообразованием — то есть те, что имеют в одном пучке 5–6 завязей.
К отсутствию хороших плодов может легко привести и ваша жадность. Огурцы в теплице нужно регулярно подкармливать — обязательно раз в десять дней.
— Чередуем обязательно органические и минеральные удобрения. Раз в десять дней одни, потом через десять дней другие, — советует агроном. — Огурец может плодоносить вплоть до октября, если правильно ухаживать за ним.
Почему нет плодов на улице
В открытый грунт высаживают пчелоопыляемые гибриды. То есть на растении есть и мужские (пустоцветы), и женские цветы, и нужно насекомое, которое переносило бы пыльцу. К сожалению, из года в год становится все меньше пчел. Ежегодно появляются сообщения о массовой гибели пчел, и главная причина — химикаты, их бездумное применение.
— Огурец в основном опыляют пчелы, потому что шмели летают ранней весной. Если в округе нет этих насекомых, то придется тогда самому садоводу быть пчелкой, — отмечает Людмила Шубина.
Для того, чтобы получить плоды, вы должны сорвать мужской цветок (без огурчика), убрать венчик и в каждый женский цветок (с маленьким огурчиком) ткнуть мужским цветком. Один пустоцвет может опылить только десять завязей. Процесс достаточно трудоемкий, но будете лениться — точно останетесь без огурцов.
— Принудительное опыление обязательно, если вы не видите на своем участке пчел, — подчеркнула агроном.
Чтобы не быть пчелкой самому, дачнику стоит задуматься о высадке растений, которые могут привлечь на участок этих насекомых. Например, они очень любят лилии, бархатцы, колокольчики, душицу.
Как бороться с пустоцветами на огурцах на огороде
Плохое опыление — не единственная причина, по которой у вас нет огурцов. Очень часто дачники видят здоровое растение, которое буквально залеплено пустоцветами, а женских цветков почти нет.
— Все пчелоопыляемые гибриды нужно прищипывать. Над шестым листом нужно прищипнуть макушку, и тогда пойдут плети, на которых будет доминировать женское цветение. На главном стволе доминирует мужское цветение, — отмечает Людмила Шубина.
Вы сможете исправить ситуацию даже сейчас — запас времени у растения есть. Главное, не откладывайте прищипывание, чтобы успели появиться дополнительные плети с плодами.
— Боковые плети тоже можно прищипнуть, и они тоже заветвятся, — добавила агроном.
Зачем сеять огурцы второй раз за сезон
К августу многие гибриды исчерпывают потенциал, поэтому плодов может стать меньше. Лучше сейчас позаботиться вновь о рассаде, чтобы в сентябре–октябре иметь хороший урожай.
— К августу такие растения уже подустанут, плодоношение начнёт снижаться, а ещё клещ вдруг заведётся. Что тогда? На такой случай у вас и будет вторая волна молодых огурчиков, — объяснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод. — Я сею их в чашу Петри на салфетку. Отдельно хочу похвалить белый огурец, он оказался очень вкусный.
Почему вянут огурцы
Основные причины, по которым растение может гибнуть — это корневые гнили и неправильная посадка.
— Грибки всегда есть в почве. Профилактически полейте триходермином под корень растения, тем более, если такое уже было в теплице. Нужно обязательно заселить бактерии-антагонисты, — объяснила Людмила Шубина. — Вянуть огурец может и от частого полива. Достаточно двух-трех раз в неделю, но точно не каждый день.
Если при посадке вы заглубили огурец в надежде, что он даст дополнительные корни, как томат, то вы совершили ошибку. Растение из-за этого начинает болеть.
— Рассаду огурца нужно высаживать ровно так, как она была в стаканчике, лишнего не углубляя. И иногда на сантиметр выше сажать. Как только заглубили, то корневые гнили эту нежную часть съедят. А если еще и почва тяжелая, то точно огурец погибнет, — предостерегает специалист.
Почему желтеют листья на огурцах
Самая вероятная причина — поражение паутинным клещом.
— В жаркую и сухую погоду он начинает свирепствовать. У него есть естественный враг — фитосейулюс, его используют в тепличных комплексах, и в Сибири все больше становится предложений по его покупке. Но они эффективны, только если их много, — отметила Людмила Шубина.
Есть разные методы борьбы с паутинным клещом. Во-первых, нужно систематически поддерживать влажность в теплице, чтобы не было жары и сухости.
— Брызгайте сверху на листья, создавая дополнительное увлажнение. Эффективен в борьбе биологический препарат «Фитоверм», им можно раз в десять дней опрыскивать растения: он подавляет паутинного клеща, — объяснила агроном. — Как только дачник замечает на нижней части листа сеточку, то нужно такой лист убирать. Срывать, сжигать.
Поможет вам и опрыскивание зеленым мылом, в которое стоит добавить настой чеснока или чистотела. Делать это нужно вечером либо рано утром.
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