Запаситесь борной кислотой: как бороться с муравьями на огороде — самые эффективные способы

Муравьи часто досаждают дачникам, образовывая колонии в лучших местах на огороде и в теплице, а затем распространяя тлю по всему участку. Многие стараются избавиться от них с помощью химии. Вместе с экспертами рассказываем, как бороться с муравьями на огороде без пестицидов и огромных трат.



Польза и вред муравьев на огороде

Прежде чем рассказывать о способах борьбы с муравьями, нужно разобраться, настолько ли вредны эти насекомые. На самом деле у них много полезных функций.