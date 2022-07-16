Запаситесь борной кислотой: как бороться с муравьями на огороде — самые эффективные способы
Отложите в сторону пестициды — они вам не пригодятся
Муравьи часто досаждают дачникам, образовывая колонии в лучших местах на огороде и в теплице, а затем распространяя тлю по всему участку. Многие стараются избавиться от них с помощью химии. Вместе с экспертами рассказываем, как бороться с муравьями на огороде без пестицидов и огромных трат.
Польза и вред муравьев на огороде
Прежде чем рассказывать о способах борьбы с муравьями, нужно разобраться, настолько ли вредны эти насекомые. На самом деле у них много полезных функций.
— Не нужно вытравливать их полностью. Муравей — полезное насекомое, которое эффективно встроено в экологическую цепочку, — утверждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Они хорошо рыхлят почву, улучшают ее структуру, делают более плодородной.
Муравьи также помогают избавить дачника от многих вредителей: гусениц, их личинок, слизней. Но при этом разносят одного из самых грозных вредителей сада — тлю. Муравьи также опасны для рассады и саженцев плодовых культур, так как могут их подъесть. Способны насекомые разносить и грибковые заболевания, а также семена сорных трав.
— Точно стоит избавиться от муравьев в теплице и рядом со сливами и черной смородиной, чтобы защитить свой урожай от тли. Во всех остальных случаях оставьте насекомое в покое, — убеждает агроном.
Муравьи и тля
Муравьев и тлю называют «сладкой парочкой». Они — пример отличного симбиоза в природе. Муравей получает от тли сладкий секрет, которым питается, а тля с помощью муравья перемещается с одного растения на другое. Поэтому без борьбы с муравьями от тли вам полностью не избавиться, но есть способ без химии, который может помочь именно в конце июля — в августе.
Если вас сейчас особо тревожит тля, то лучше привлечь на участок божьих коровок и других полезных насекомых.
— Смесь сахара, дрожжей и воды (1:1:10) — отличная приманка для коровок. Можно распрыскать ее по участку. Необходимо высадить на участке цветы для привлечения — клочок земли с полевыми цветами, такими как тысячелистник, василек, ромашка и другими ароматными культурами, — перечислила Кристина Хрустова, блогер-цветовод. — Все эти растения привлекут божью коровку.
Божьи коровки смогут сейчас очистить растения, но если не разобраться с муравьями, то тля опять атакует ваш сад с новой силой ближе к осени или в следующем сезоне.
Выбросите пестициды
На первый взгляд, использовать химию проще всего, но это опасно и для человека, и для всего живого, что обитает у вас на участке.
— Не советую использовать профессиональную химию. Она необходима для работы тепличных комбинатов и больших хозяйств, а не для дач, — отметил Юрий Фотев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ЦСБС СО РАН. — Есть опасения, что некоторые дачники могут неправильно выдержать дозировку и нанести вред своему здоровью, если будут использовать химические препараты, которые массово представлены на рынке.
Неправильное применение химии или протравливание не до последней особи также сделает насекомых более устойчивыми к препаратам.
— Большинство химических препаратов от муравьев в своем составе имеют диазинон — это пестицид. Рекомендую отложить в сторону эти препараты, — отмечает Людмила Шубина. — Это сейчас всё равно что стрелять по воробьям. Точно сделаете себе только хуже.
Как бороться с муравьями на огороде без химии
Агроном предлагает использовать ядовитые приманки с бором. Вам нужно отварить несколько яиц, размельчить и добавить половину чайной ложки борной кислоты и столько же сахара.
— Насыпьте немного муки, чтобы скатать небольшие шарики, — объяснила специалист. — Разложите как можно больше крохотных шариков у муравейников и в местах скопления насекомых. Яйцо — это белок, который очень охотно поедают муравьи, а борная кислота — яд, убивающий этих насекомых. Проливка муравейников кипятком, горячей золой и керосином — достаточно жестокие и малоэффективные способы.
Ядовитая приманка с бором — очень дешевый и эффективный способ. При этом яйцо можно заменить мясокостным фаршем.
Отпугнуть насекомых способны петрушка, полынь, чеснок, табачный пепел. Если муравейник небольшой, то его можно просто выкопать. Для этого ночью, когда насекомые будут в глубине, лопатой выкопайте яму на месте муравейника. Землю с насекомыми бросайте в ведро и тележку. Затем их просто вывезите как можно дальше от участка. Оставшуюся яму обычно проливают кипятком.
— На ветки можно повесить ловушки с сахарной водой, верх можно смазать сиропом, — добавила агроном. — Есть еще специальные клеевые ловушки.
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