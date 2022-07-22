Вертикальное озеленение: какие вьющиеся растения превратят вашу дачу в рай — внушительный список

Девичий виноград

Самая распространенная лиана у дачников. Это растение довольно агрессивно захватывает территории, укрывая всё на своём пути густой листвой и одревесневшими лозами. Сортов винограда много, большинство являются зимующими в наших климатических условиях. Немногие знают, что существуют сорта с вариегатной (пестрой. — Прим. ред.) окраской листьев.







Лимонник китайский

Лиана, на которой одновременно распускаются как мужские, так и женские соцветия. Цветет недолго, затем формирует небольшие красные плоды, ценные в фармакологии. Ценится за декоративный вид яркой и сочной листвы зеленого окраса. Сильно разрастается в зеленую стену. По неопытности можно приобрести только мужское или только женское растение. Если хотите, чтобы на вашем растении формировались плоды, необходимо приобрести саженец, выращенный из семени или размноженный делением корня. Лимонник китайский широко распространен в Приморском и Хабаровском крае, отлично зимует в Сибири.

