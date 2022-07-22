Вертикальное озеленение: какие вьющиеся растения превратят вашу дачу в рай — внушительный список
Они помогут вам произвести впечатление на гостей
Дача должна приносить не только хороший урожай, но и радовать глаз, поэтому многие задумываются, какие растения использовать для украшения. Вьющиеся культуры — идеальный вариант. Особенно, если у вас не так много места, а красоты и эффектности хочется. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, назвала растения, которые отлично подойдут под эти задачи. Далее от первого лица.
Вьющиеся растения — это отдельная категория растений, используемых в вертикальном озеленении сада. С их помощью можно прикрыть неприглядные места либо создать необычные формы. Когда речь идёт о вьющихся растениях, то первое, что приходит на ум из цветущих — клематис, а из декоративно-лиственных — девичий виноград. На самом же деле многообразие вьющихся растений поражает, многие из них зимуют даже в Сибири.
Все лианы цветут, завязывают плоды, но какие-то ценятся за красоту листьев, мощность и скорость роста, а другие, к примеру, за цветение. Поэтому условно я разделила вьющиеся растения на три группы: декоративно-лиственные, цветущие и плодовые. Какие многолетние, а какие выращиваются как однолетняя культура, я обязательно укажу.
Декоративно-лиственные
Девичий виноград
Самая распространенная лиана у дачников. Это растение довольно агрессивно захватывает территории, укрывая всё на своём пути густой листвой и одревесневшими лозами. Сортов винограда много, большинство являются зимующими в наших климатических условиях. Немногие знают, что существуют сорта с вариегатной (пестрой. — Прим. ред.) окраской листьев.
Лимонник китайский
Лиана, на которой одновременно распускаются как мужские, так и женские соцветия. Цветет недолго, затем формирует небольшие красные плоды, ценные в фармакологии. Ценится за декоративный вид яркой и сочной листвы зеленого окраса. Сильно разрастается в зеленую стену. По неопытности можно приобрести только мужское или только женское растение. Если хотите, чтобы на вашем растении формировались плоды, необходимо приобрести саженец, выращенный из семени или размноженный делением корня. Лимонник китайский широко распространен в Приморском и Хабаровском крае, отлично зимует в Сибири.
Цветущие растения
Из незимующих, но быстрорастущих хочу отметить ипомею, настурцию, кобею, азарину, тунбергию, пассифлору, душистый горошек. Кстати говоря, горошек есть еще и многолетний. Каждая из упомянутых лиан по-своему необыкновенна!
Клематис
Самое известное и распространенное вьющееся растение. Сортов бесконечное множество, каждый по-своему уникален, большинство спокойно зимует в нашем климате. Есть мелко- и крупноцветковые формы клематиса. Они, в свою очередь, делятся на вьющиеся и кустовые. Также клематисы подразделяются по типу обрезки.
Жимолость каприфоль
На это растение стоит обратить внимание тем, кто хочет высадить что-то необычное и одновременно нежное в свой сад. Цветёт лиана в течение 3 недель, начиная с конца мая. Цветение обильное и пышное. Эту лиану в естественной среде можно встретить в горах Кавказа, на Сахалине, Камчатке, в Сибири. А это означает, что растение можно спокойно высаживать, не беспокоясь о его зимовке.
Плетистая роза
Арка, обросшая розами — пожалуй, самое великолепное украшение сада. Сортов и окрасок плетистых роз уйма. Выращивание такой культы требует некоторых навыков. Укрытие на зиму является обязательным условием.
Плодовые растения
Виноград
Ширма из плодоносящего винограда — эффектное зрелище. Виноград, созревший в нашем регионе, имеет великолепный вкус и аромат. Сейчас есть множество сортов винограда, зимующих с небольшим укрытием.
Актинидия
Придаст вашему саду некую изюминку, а также варенье из мини-киви. Актинидия является многолетней лианой. Есть необычные сорта с розовым пигментом на листьях. Приобретая саженец, стоит учитывать, что некоторым сортам для плодоношения требуется «мужское» растение.
Мелотрия, или мышиная дыня, момордика, тыква декоративная
Все эти лианы необычно смотрятся в саду, формируют съедобные плоды. А вот какие они по вкусу — тут у каждого свое мнение.
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