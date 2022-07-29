Сеем двулетники и подкармливаем гладиолусы: чек-лист обязательных работ в цветнике в августе

Лето плавно подходит к концу, впереди третий, особо хлопотный, но очень приятный для дачников месяц — август. Помимо сбора урожая, нужно не забывать о важных работах в садах и цветнике. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, составила чек-лист, о чём стоит помнить дачникам. Далее — от первого лица.



Прополка, рыхление и удаление отсохших бутонов — это основные действия в цветнике на протяжении всего лета, но в августе есть и свои, особые работы, о которых нельзя забывать.

