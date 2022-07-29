Сеем двулетники и подкармливаем гладиолусы: чек-лист обязательных работ в цветнике в августе
О них не стоит забывать дачникам
Лето плавно подходит к концу, впереди третий, особо хлопотный, но очень приятный для дачников месяц — август. Помимо сбора урожая, нужно не забывать о важных работах в садах и цветнике. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, составила чек-лист, о чём стоит помнить дачникам. Далее — от первого лица.
Прополка, рыхление и удаление отсохших бутонов — это основные действия в цветнике на протяжении всего лета, но в августе есть и свои, особые работы, о которых нельзя забывать.
Уход за розами
Необходимо обрезать все отсохшие соцветия, почву вокруг подрыхлить. Провести подкормку комплексным минеральным удобрением, а также обработку от болезней и вредителей. Например, «Чистоцвет» отлично защитит розы от комплекса болезней, а «Фитоверм» прогонит с них тлю и паутинного клеща.
Подкормка осеннецветущих растений для обильного цветения
Гладиолусы и георгины на данном этапе развития для обильного цветения подкармливают минеральными удобрениями, направленными на цветение. Напомню, что за цветение у растений отвечает такой элемент, как фосфор. Поэтому выбирайте подкормки, где преобладает его количество.
Деление многолетних растений
Сейчас самое время делить и рассаживать многолетние растения: хосты, пионы, лилейники и другие. У растений впереди еще есть время на адаптацию к новым условиям и восстановление от стресса.
Вегетативное размножение кустарников
Молодые побеги (не толще карандаша) кустарников смело режем на черенки и укореняем. Снизу косой срез над почкой, а сверху — тупой. Окунаем черенок в стимулятор корнеобразования, затем размещаем в рыхлом грунте, устанавливаем парничок.
Посев двухлетних цветов
Он проводится в августе: виола, гвоздика, маргаритка, люпин, эхинацея, аквилегия. Сеянцы успеют нарастить хорошую корневую систему и уйдут на зимовку, а в следующем году зацветут.
Укоренение усов клубники
Если вам требуется новый посадочный материал садовой земляники, то сейчас самое время укоренять усики.
Интересное про сад и огород
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