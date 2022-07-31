«Не обрезайте листья!»: что нужно сделать сейчас с клубникой, чтобы получить огромный урожай в новом сезоне
Самое время готовиться к следующему лету
Земляника в этом году уже порадовала дачников. Плоды ждут сейчас только от ремонтантных сортов, а об остальных кустах нужно хорошо позаботиться, чтобы не остаться без урожая в следующем сезоне. Рассказываем, почему не стоит обрезать все листья и как правильно подкормить растения, чтобы через год у вас было много сладкой ягоды.
Крупноплодная садовая земляника — правильное ботаническое название растения, которое многие привыкли называть клубникой или викторией. Мы будем использовать более привычное дачникам название. Итак, клубника отплодоносила, что же дальше?
Самое главное — убираем усы
Если вы планируете посадить новую грядку и использовать собственные растения, то нужно отделить усы, укоренить, а потом пересадить. После четырех лет куст становится старым и идет серьезный спад урожая.
— Нужно сажать новые грядки каждый год и вовремя убирать старые растения, чтобы у вас постоянно была ягода и богатый урожай, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Выбирать нужно солнечное место, потому что на солнце ягода будет слаще.
Если у вас нет задачи по размножению растений, то все усы нужно обязательно аккуратно срезать — они загущают грядки ненужным материалом и забирают силу и площадь питания у основных маточных кустов, предупреждает агроном.
Почему не стоит обрывать листья у клубники
Не торопитесь убирать у куста листья. Стоит удалить лишь совсем пришедшие в негодность сухие, поврежденные или больные листья.
— Очень часто люди начинают обрезать листву — это абсолютно бесполезная и вредная затея для растения. Не нужно обрезать листья! Листовая масса очень важна для будущего урожая. Хочу напомнить, что лист сам по себе — это фабрика синтеза всех питательны веществ, которые запасаются в рожке (середина и основа растения. — Прим. ред.), — объяснила Людмила Шубина. — В рожке формируются будущие плоды. Чем нежнее и внимательнее мы относимся к листьям и подкормкам, тем больше питательных веществ находится в этой кладовке — запасающем рожке.
Во многих регионах бывают очень суровые зимы. Часто заморозки уже есть, а снега нет. Куст без листьев будет голым и легко погибнет, предупреждает агроном. А весной листья защищают куст от испарения влаги, листовая масса играет роль мульчи: когда созревает ягода — она будет лежать на старой листве и не сгниет.
Чем и как подкормить клубнику
Растение после плодоношения остро нуждается в подкормке, ведь оно отдало силы и питательные вещества.
— В междурядья вносим обязательно фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат двойной и сернокислый калий, или древесную золу. При рыхлении стоит замульчировать грядки перегноем, — подчеркивает специалист.
Нужно внести фосфор и калий — 30–40 граммов на квадратный метр грядки. При засухе грядки нужно поливать.
Ремонтантная клубника
Такое растение способно давать урожай несколько раз за лето. За ремонтантной клубникой требуется сейчас тщательный уход — обязательно пропалывайте растение и подкармливайте.
— Ремонтантная клубника сейчас может плодоносить и второй, и третий раз. Кормить ее желательно еженедельно, но минимум раз в две недели, — объяснила Наталья Иванцова, руководитель новосибирского садового центра природного земледелия «Сияние».
В случае с ремонтантной клубникой место для кустов нужно менять каждые 2–3 года, так как растения быстрее исчерпывают свой потенциал.
Сладость земляники зависит от двух важных факторов — сорта и солнца, поэтому выбирайте и растения и место для них тщательно, чтобы получить хороший урожай.
Интересное про сад и огород
Сейчас следует заняться уборкой чеснока и лука. Очень важно сделать это правильно. Рассказываем, как их просушить и хранить, чтобы дождаться урожая следующего года.
Помимо сбора урожая, нужно не забывать о важных работах в садах и цветнике.
Сорняки доставляют дачникам немало хлопот. Мокрица, пырей, осот — избавиться от них навсегда желают многие садоводы и огородники. Объясняем, как очистить огород с нулевыми затратами, правда, придется немного попотеть.