«Не обрезайте листья!»: что нужно сделать сейчас с клубникой, чтобы получить огромный урожай в новом сезоне

Земляника в этом году уже порадовала дачников. Плоды ждут сейчас только от ремонтантных сортов, а об остальных кустах нужно хорошо позаботиться, чтобы не остаться без урожая в следующем сезоне. Рассказываем, почему не стоит обрезать все листья и как правильно подкормить растения, чтобы через год у вас было много сладкой ягоды.

Крупноплодная садовая земляника — правильное ботаническое название растения, которое многие привыкли называть клубникой или викторией. Мы будем использовать более привычное дачникам название. Итак, клубника отплодоносила, что же дальше?

