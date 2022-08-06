Что там с ботвой: когда пора выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе

Когда выкапывать среднеспелый и позднеспелый картофель

В основном среди дачников распространены 60-дневные сорта. И если ботва зеленая и нет никаких желтых пятен, то нужно набраться терпения.

— Желтизна появляется, когда картофель начинает набирать свою массу за счет питания из листа, — объясняет Людмила Шубина. — Среднеспелые и позднеспелые сорта собирают в первой-второй декаде сентября.

Тот, кто не обрабатывал поле от колорадского жука, должен хорошо подумать, стоит ли делать это сейчас. Если уборка будет через 10 дней, то нет никакого резона травить жука.