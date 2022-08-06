Что там с ботвой: когда пора выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе
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Многие с нетерпением ждут, когда можно будет полакомиться молодой картошечкой. Что ж, это время настало: пора вооружаться лопатой и отправляться в поле. Рассказываем, когда какие сорта картошки уже можно выкапывать и как правильно хранить клубни дома и в погребе, чтобы спокойно пережить зиму.
Когда выкапывать молодую картошку
Уже можно смело подкопать пару кустов, чтобы приготовить себе свежие молоденькие клубни, но для полномасштабной уборки нужно правильно рассчитать время.
Ранние сорта картофеля обычно убирают начиная с середины августа. Если вы посадили картофель 10–15 мая, сейчас самое время.
— На то, что пора начинать уборку, указывает состояние ботвы. Если она начинает жухнуть и на нижних листьях есть бурые пятна, это говорит о том, что нужно поторопиться, — советует агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.
Когда выкапывать среднеспелый и позднеспелый картофель
В основном среди дачников распространены
— Желтизна появляется, когда картофель начинает набирать свою массу за счет питания из листа, — объясняет Людмила Шубина. — Среднеспелые и позднеспелые сорта собирают в первой-второй декаде сентября.
Тот, кто не обрабатывал поле от колорадского жука, должен хорошо подумать, стоит ли делать это сейчас. Если уборка будет через 10 дней, то нет никакого резона травить жука.
— Если выкапывать картошку вы будете ближе к середине сентября, то можно и потравить жука. Опять же, нужно смотреть на состояние личинок. Если они размером со спичечную головку, то с ними легко справятся биологические препараты, — подчеркивает агроном.
Почему нужно срезать ботву
Агроном рекомендует за 10 дней до уборки картофеля срезать ботву, чтобы избежать фитофтороза — сейчас во многих регионах России идут дожди, так что заражение вполне возможно.
— Это можно сделать серпом, косой. Поверхность почвы будет хорошо подсыхать, и грибки не проникнут внутрь, в молодые клубни, — говорит Людмила Шубина.
Фитофтороз — достаточно коварная болезнь: вы не сразу увидите, что мякоть клубня почернела.
— И дачник вроде выкопал урожай — он красивый. И сразу закладывает на хранение в подвал или погреб. А потом смотрит, а на 20-й день картофель становится черным внутри и снаружи. Картофель должен вылежаться хотя бы 10 дней на поверхности после выкапывания — пусть он будет у вас в темном прохладном месте на проветривании. Потом внимательно просмотрите ящики: лучше его перебрать, потратить 1–2 дня, чем потом потерять значительную часть собранного урожая, — отмечает агроном.
Как хранить картошку в квартире и погребе
Картофелю нужно прохладное темное место, поэтому сохранить его в квартире — та еще задача.
— Если есть лоджия, то это большой плюс. Нужно оборудовать ее ларем со стенками из утеплителя, и можно заложить туда картофель. Температура должна быть около +10 градусов, — объясняет Людмила Шубина. — Выбирайте в квартире самые прохладные изолированные места в темноте. Но при этом нужно обязательно обеспечить доступ кислорода к картофелю.
Самая оптимальная температура для картофеля —
Есть сорта, которые долго не прорастают, например «романо». В следующем году стоит выбрать их, если у вас нет возможности хранить урожай не в квартире.
— В погребе мы храним картофель в ящиках со ступеньками, чтобы он проветривался. Если вдруг одна картофелина загнила, то ее очень просто будет убрать. Чаще люди хранят в ларе, но нужно делать решетки, чтобы снизу он продувался. И если есть вероятность заражения в погребе фитофторой, то посыпьте клубни древесной золой и сухими рябиновыми листьями, — советует Людмила Шубина.
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