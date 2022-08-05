Будут цвести и в тени: чем украсить участки без солнца на даче — список эффектных растений
Они неприхотливы в уходе, при этом очень красивы
Август — время, когда можно посеять многие двухлетние и многолетние цветы. Вариантов огромное количество, а земля не бесконечная, поэтому свободными чаще всего остаются участки малоосвещенные и в тени. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, рассказывает, какие цветы будут радовать вас даже без солнца. Далее от первого лица.
В каждом саду есть зоны притенения, где можно укрыться от зноя в жаркий летний денек. Но чтобы прохлаждаться было еще приятнее, предлагаю разбить тенистый цветник. Итак, несколько растений, отлично чувствующих себя в полутени и тени.
Цинерария гибридная
Обильно и красиво цветет. В Сибири, конечно же, выращивается как однолетняя культура, в более теплых регионах — многолетняя. При посеве семян на рассаду в декабре цвести начинает в мае–июне. Цветение обильное, «шапочное». После цветения можно обрезать, пересадить (если выращивается в кашпо) и подкормить. Тогда растение одарит вас повторным цветением.
Папоротник
Внешний вид его декоративен всегда! Очень быстро и активно разрастется, создавая лесные заросли у вас в саду. У папоротников никогда не возникает проблем с зимовкой, очень неприхотливое растение.
Пеларгония зональная
Обильное цветение, декоративная листва, многообразие сортов — только малая часть преимуществ этого растения. Большинство зональных пеларгоний растут быстрее, а цветут обильнее в условиях полутени. Пеларгонии можно вырастить из семян, а можно путем вегетативного размножения.
Гипоестес
Гипоестес — это комнатное растение, но летом можно побаловать его лучами открытого солнышка. На солнце у него пригорает листва, а в сильной тени может вытягиваться. Но окрас листвы очень декоративен.
Гортензия
Отлично выглядит как в тени, так и на солнце. Выбор гортензий весьма обширен, в Сибири хорошо переносят морозы древовидные и метельчатые виды. Крупнолистные никого не оставят равнодушными, но самый зимующий сорт, Endless summer, требует укрытия для обильного цветения, так как цветки формируются на новых побегах и побегах текущего года.
Хосты, бруннера, астильба
В тенистых садах прекрасно себя чувствуют многие хосты. Это, конечно же, многолетнее растение. Бруннера сибирская цветет в мае маленькими синими цветочками. Очень неприхотлива, быстро разрастается, зимует. Астильба декоративна полностью: от листочка до цветочка. Зацветает она во второй половине лета. Очень морозоустойчива.
Фуксия и бальзамин
Хоть и считается комнатным растением, но есть множество сортов, имеющих ампельный габитус. Такие сорта великолепно смотрятся в подвесных корзинах — эффектно и экзотично. На солнце горит. Кустовые формы тоже привлекательны, в открытом грунте кустик может очень мощно разрастись.
Большинство бальзаминов любит полутень. Обильно цветут, но требуется большой объем грунта (на 10 литров одно растение).
Конечно же, все растения, благоприятно произрастающие в тени, перечислить невозможно. Но, выбрав несколько из перечня, уже можно создать красивую тенистую цветочную композицию.
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