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Тема дняКрасотки на сапах посреди Оби
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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Кристина Хрустова

Блогер-цветовод, химик
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Семь кругов садаМнение

Будут цвести и в тени: чем украсить участки без солнца на даче — список эффектных растений

Они неприхотливы в уходе, при этом очень красивы

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Цветы даже в тени могут быть яркими

Цветы даже в тени могут быть яркими

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Август — время, когда можно посеять многие двухлетние и многолетние цветы. Вариантов огромное количество, а земля не бесконечная, поэтому свободными чаще всего остаются участки малоосвещенные и в тени. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, рассказывает, какие цветы будут радовать вас даже без солнца. Далее от первого лица.

В каждом саду есть зоны притенения, где можно укрыться от зноя в жаркий летний денек. Но чтобы прохлаждаться было еще приятнее, предлагаю разбить тенистый цветник. Итак, несколько растений, отлично чувствующих себя в полутени и тени.

Цинерария гибридная

Обильно и красиво цветет. В Сибири, конечно же, выращивается как однолетняя культура, в более теплых регионах — многолетняя. При посеве семян на рассаду в декабре цвести начинает в мае–июне. Цветение обильное, «шапочное». После цветения можно обрезать, пересадить (если выращивается в кашпо) и подкормить. Тогда растение одарит вас повторным цветением.

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Цинерария обильно и красиво цветет

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Папоротник

Внешний вид его декоративен всегда! Очень быстро и активно разрастется, создавая лесные заросли у вас в саду. У папоротников никогда не возникает проблем с зимовкой, очень неприхотливое растение.

Пеларгония зональная

Обильное цветение, декоративная листва, многообразие сортов — только малая часть преимуществ этого растения. Большинство зональных пеларгоний растут быстрее, а цветут обильнее в условиях полутени. Пеларгонии можно вырастить из семян, а можно путем вегетативного размножения.

Гипоестес

Гипоестес — это комнатное растение, но летом можно побаловать его лучами открытого солнышка. На солнце у него пригорает листва, а в сильной тени может вытягиваться. Но окрас листвы очень декоративен.

Гортензия

Отлично выглядит как в тени, так и на солнце. Выбор гортензий весьма обширен, в Сибири хорошо переносят морозы древовидные и метельчатые виды. Крупнолистные никого не оставят равнодушными, но самый зимующий сорт, Endless summer, требует укрытия для обильного цветения, так как цветки формируются на новых побегах и побегах текущего года.

Бальзамин и пеларгония точно привлекут внимание

Бальзамин и пеларгония точно привлекут внимание

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Хосты, бруннера, астильба

В тенистых садах прекрасно себя чувствуют многие хосты. Это, конечно же, многолетнее растение. Бруннера сибирская цветет в мае маленькими синими цветочками. Очень неприхотлива, быстро разрастается, зимует. Астильба декоративна полностью: от листочка до цветочка. Зацветает она во второй половине лета. Очень морозоустойчива.

Фуксия и бальзамин

Хоть и считается комнатным растением, но есть множество сортов, имеющих ампельный габитус. Такие сорта великолепно смотрятся в подвесных корзинах — эффектно и экзотично. На солнце горит. Кустовые формы тоже привлекательны, в открытом грунте кустик может очень мощно разрастись.

Большинство бальзаминов любит полутень. Обильно цветут, но требуется большой объем грунта (на 10 литров одно растение).

Бруннера и фуксия не требовательны к солнцу

Бруннера и фуксия не требовательны к солнцу

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Конечно же, все растения, благоприятно произрастающие в тени, перечислить невозможно. Но, выбрав несколько из перечня, уже можно создать красивую тенистую цветочную композицию.

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