Будут цвести и в тени: чем украсить участки без солнца на даче — список эффектных растений

Август — время, когда можно посеять многие двухлетние и многолетние цветы. Вариантов огромное количество, а земля не бесконечная, поэтому свободными чаще всего остаются участки малоосвещенные и в тени. Кристина Хрустова, блогер-цветовод, рассказывает, какие цветы будут радовать вас даже без солнца. Далее от первого лица.

В каждом саду есть зоны притенения, где можно укрыться от зноя в жаркий летний денек. Но чтобы прохлаждаться было еще приятнее, предлагаю разбить тенистый цветник. Итак, несколько растений, отлично чувствующих себя в полутени и тени.