Чувство сытости и витамины: врачи — о том, чем полезно авокадо и как его выбрать

По словам Антона Брыкина, содержание жиров на 100 г авокадо составляет примерно 14– 15 г . При этом большая часть из них именно «полезные». Но употребление авокадо, как и любого другого продукта, должно быть адекватным.

Употребление с осторожностью

Врач-терапевт многопрофильного медицинского центра «Инвитро» Светлана Трунько акцентирует внимание на том, что всё-таки авокадо — это продукт не совсем типичный для ферментативной системы жителей Сибири, поэтому у некоторых легко может развиться аллергия или непереносимость:

— Авокадо лучше не сочетать с приемом препаратов для разжижения крови. Витамин К, входящий его состав, улучшает свертываемость крови, чем может аннулировать действие лекарств.