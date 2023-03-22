Похрустим? Врачи — о том, какие чипсы можно назвать полезными и как часто их можно есть

По словам Ирина Федорченко, чипсы — это продукт не на каждый день и часто употреблять его не нужно:



— Если здоровый человек, например, раз в месяц съест пачку чипсов, ничего страшного не случится, при условии, что в остальное время он питается правильно и сбалансированно.



Какие чипсы полезны

Ирина Федорченко считает, что альтернатива чипсам — это сушеные фрукты и овощи (то есть другие, не картофель): в идеале, если вы их посушили сами, так как технологически вспомогательные средства могут не указывать в составе.

