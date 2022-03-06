Кому нельзя пить молоко и что будет, если резко от него отказаться? Отвечают диетологи

Стоило появиться модных блогам о «полезном питании», как тут же изо всех углов начали раздавать советы, как правильно питаться, и говорить о том, что молоко — не самый лучший продукт для вашего организма. Мы не собираемся заниматься ни тем, ни другим, а просто выясняем с диетологами, действительно ли стоить исключить молочные продукты из рациона (даже если они вам так нравятся), и что вам за это будет.



В какой момент безлактозное питание стало модным?

На самом деле, новости о вреде молока для организма — совсем не новости. Давным-давно все слышали, что взрослым людям оно как минимум неполезно, а то и вовсе противопоказано. Но впервые о лактозе заговорили в 1619 году, когда итальянец Фабрицио Бартолетти обнаружил в составе молока особое вещество, которого не было в других продуктах. А в 1780 году химик из Швеции Карл Вильгельм Шеель определил эту субстанцию как молочный сахар.

